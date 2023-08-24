2 и 3 сентября в кампусе «СберУниверситета» Edutoria проведёт конференцию «HR+Маркетинг»

2 и 3 сентября 2023 года в кампусе «СберУниверситета» пройдёт конференция «HR+Маркетинг» команды образовательной платформы Edutoria. Участники объединятся, чтобы ответить на главный вопрос мероприятия: как стать lovemark — брендом, который вызывает восторг не только у клиентов, но и у сотрудников? Об этом Sostav рассказали организаторы.

HR-специалисты смогут узнать больше об инструментах маркетинга и их применении в работе с людьми, маркетологи — об особенностях работы с внутренней аудиторией компании. А лидеры команд — об управленческом инструментарии и продуктивности сотрудников. На сессиях спикеры поднимут темы, связанные с применением маркетинговых метрик и аналитических инструментов в HR, интеллектуальным капиталом компании и поведенческой сегментацией для работы с сотрудниками. Кроме того, участники узнают, как создать свой персональный бренд и сделать так, чтобы работники полюбили HR-функцию.

В конференции примут участие спикеры крупных российских компаний, среди которых:

Артём Фатхуллин, начальник управления HR-бренда, маркетинга и коммуникаций для сотрудников Сбербанка;

Марта Леман, управляющий директор дивизиона HR-платформы Сбербанка;

Александр Кубанеишвили, директор по перформанс-продуктам МТС Ads и другие.

Организаторы также приглашают участников подать свои заявки для отбора на первый открытый микрофон «HR-выходных». Самые интересные темы и кейсы для обсуждения будут выбраны голосованием.

Больше о программе конференции и спикерах — на официальном сайте мероприятия.

Edutoria — образовательная платформа от Сбера. С её помощью можно развивать мягкие и цифровые навыки, которые помогут добиться успеха, в том числе и в профессиональной деятельности. На Edutoria размещены курсы на эксклюзивных правах, которые раньше были открыты только сотрудникам Сбера. Кроме того, компаниям доступна корпоративная подписка на знания от Edutoria, которая включает в себя обучение от экспертов отрасли.