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23.06.2025 в 16:30

19 июня Independent Media собрал более 900 гостей

Как прошел ивент медиахолдинга на ПМЭФ-25

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На полях ПМЭФ-2025 медиахолдинг Independent Media провел традиционную закрытую вечеринку «И пусть весь мир подождет!» в видовом ресторане Bellevue. По данным источников Sostav.ru, мероприятие посетило около 900 человек, включая представителей правительств Москвы и Петербурга, глав регионов и топ-менеджеров компаний из списка Sostav топ-100: Сбер, VK, «Альфа-Банк», Wildberries и других.

Второй год мероприятие проходит в формате open-air с панорамным видом на Санкт-Петербург. Основные партнеры: Avito (организовал благотворительную акцию #яПомогаю) и «Герофарм» (предоставил ИИ-фотосервис и меню авторских коктейлей). По оценкам экспертов event-рынка, бюджет мог составить 20−25 млн рублей.

Согласно данным соцмониторинга, выступления Ольги Бузовой, Алексея Воробьева и DJ-сет Гриши Super получили максимальное освещение в Telegram-каналах о ПМЭФ.

19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей

Ключевые цифры:

  • 4 благотворительных фонда участвовали в акции Avito;
  • 78% гостей — представители бизнеса (по данным регистрации);
  • 22% — медийные персоны и чиновники.

Гендиректор Independent Media Наталья Веснина в беседе с Sostav.ru отметила: «Организация закрытого вечернего мероприятия в рамках ПМЭФ на одной из лучших площадок Питера — это в первую очередь предоставление возможности нашим клиентам и партнерам отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке, ведь бизнес-повестки с избытком на самом форуме. Большинство наших гостей — это постоянные или потенциальные партнеры наших медиабрендов».

«Такие события работают на укрепление деловых связей, — комментирует PR-директор одной из компаний-участниц. — Приятно, что в этом году наблюдается тренд на разумное совмещение развлекательной, бизнес- и социальной повестки».

Среди звездных гостей были Аида Гарифуллина, Зара, Яна Чурикова, Анна Седокова, Женя Малахова, Юлия Барановская, Артем Карисалов, Лиза Адаменко, Светлана Степанковская, Юрий и Владимир Киселевы, Ксюша Дукалис, Женя Искандарова и многие другие.

19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей 19 июня Independent Media собрал более 900 гостей
Independent Media
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