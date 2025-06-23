19 июня Independent Media собрал более 900 гостей

На полях ПМЭФ-2025 медиахолдинг Independent Media провел традиционную закрытую вечеринку «И пусть весь мир подождет!» в видовом ресторане Bellevue. По данным источников Sostav.ru, мероприятие посетило около 900 человек, включая представителей правительств Москвы и Петербурга, глав регионов и топ-менеджеров компаний из списка Sostav топ-100: Сбер, VK, «Альфа-Банк», Wildberries и других.

Второй год мероприятие проходит в формате open-air с панорамным видом на Санкт-Петербург. Основные партнеры: Avito (организовал благотворительную акцию #яПомогаю) и «Герофарм» (предоставил ИИ-фотосервис и меню авторских коктейлей). По оценкам экспертов event-рынка, бюджет мог составить 20−25 млн рублей.



Согласно данным соцмониторинга, выступления Ольги Бузовой, Алексея Воробьева и DJ-сет Гриши Super получили максимальное освещение в Telegram-каналах о ПМЭФ.

Ключевые цифры:

4 благотворительных фонда участвовали в акции Avito;

78% гостей — представители бизнеса (по данным регистрации);

22% — медийные персоны и чиновники.

Гендиректор Independent Media Наталья Веснина в беседе с Sostav.ru отметила: «Организация закрытого вечернего мероприятия в рамках ПМЭФ на одной из лучших площадок Питера — это в первую очередь предоставление возможности нашим клиентам и партнерам отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке, ведь бизнес-повестки с избытком на самом форуме. Большинство наших гостей — это постоянные или потенциальные партнеры наших медиабрендов».

«Такие события работают на укрепление деловых связей, — комментирует PR-директор одной из компаний-участниц. — Приятно, что в этом году наблюдается тренд на разумное совмещение развлекательной, бизнес- и социальной повестки».

Среди звездных гостей были Аида Гарифуллина, Зара, Яна Чурикова, Анна Седокова, Женя Малахова, Юлия Барановская, Артем Карисалов, Лиза Адаменко, Светлана Степанковская, Юрий и Владимир Киселевы, Ксюша Дукалис, Женя Искандарова и многие другие.