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18+
02.02.2024 в 06:50

18 млн граждан подключили биометрический профиль

Эта система верификации работает как в цифровых каналах, так и офлайн

Около 18 млн жителей России подключили биометрические профили. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

По его словам, биометрический профиль можно рассматривать комплексно с другими элементами цифровой идентификации. Например, в неё входит цифровой ID-профиль на «Госуслугах» — он есть у 110 млн россиян. Электронная подпись также входит в комплекс, её подключили 10 млн граждан. Также в список попадают и цифровые копии личных документов — они имеются у 19 млн граждан.

«Все это вместе позволяет полностью построить вторую систему верификации гражданина, причем она будет работать не только в цифровых каналах, что очень важно, но она, по факту, заменит традиционную систему идентификации и в офлайн-взаимодействии», — сказал Шадаев.

В конце 2022 год Госдума приняла закон о порядке идентификации и аутентификации физлиц с использованием биометрии. Документ предусматривает создание единой биометрической системы (ЕБС), а также устанавливает запрет на принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от сдачи биометрических персональных данных.

Согласно опросу ВЦИОМ, 26% россиян положительно относятся к сдаче биометрии, треть граждан против сбора такой информации. В целом на сегодняшний день с понятием «биометрия» знакомы более половины граждан.

биометрия
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