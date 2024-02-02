18 млн граждан подключили биометрический профиль

Около 18 млн жителей России подключили биометрические профили. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

По его словам, биометрический профиль можно рассматривать комплексно с другими элементами цифровой идентификации. Например, в неё входит цифровой ID-профиль на «Госуслугах» — он есть у 110 млн россиян. Электронная подпись также входит в комплекс, её подключили 10 млн граждан. Также в список попадают и цифровые копии личных документов — они имеются у 19 млн граждан.

«Все это вместе позволяет полностью построить вторую систему верификации гражданина, причем она будет работать не только в цифровых каналах, что очень важно, но она, по факту, заменит традиционную систему идентификации и в офлайн-взаимодействии», — сказал Шадаев.

В конце 2022 год Госдума приняла закон о порядке идентификации и аутентификации физлиц с использованием биометрии. Документ предусматривает создание единой биометрической системы (ЕБС), а также устанавливает запрет на принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от сдачи биометрических персональных данных.

Согласно опросу ВЦИОМ, 26% россиян положительно относятся к сдаче биометрии, треть граждан против сбора такой информации. В целом на сегодняшний день с понятием «биометрия» знакомы более половины граждан.