17 декабря пройдет онлайн-конференция «Налоги 2025. Пора что-то решать»

17 декабря 2024 года предпринимателей ждет уникальное событие — онлайн-конференция «Налоги 2025. Пора что-то решать» от компании «Главбух Ассистент». Если вы хотите не только пережить налоговую реформу, но и использовать ее с максимальной выгодой для бизнеса, получить план снижения налогов, не только выжить, но и обойти конкурентов, эта конференция — ваш шанс!

Темы конференции

Изменения на 2025 год и как они отразятся на вашем бизнесе. 6 шагов по подготовке к реформе, которые вы еще успеваете сделать.

Серые зарплаты: как их выявляют контролеры, как отвечать на требования налоговиков, какими аргументами ФНС выигрывает суды и хоронит бизнес.

Практические способы снизить новые налоги в 2025 году, чтобы сохранить налоговую нагрузку.

Как упрощенцам выбрать ставку НДС: варианты налоговой нагрузки.

Как открыть еще одну компанию для оптимизации налогов, чтобы это не признали дроблением.

Налоговые проверки 2025: безопасные критерии, в которые надо вписаться бизнесу, чтобы про тебя не вспоминала ИФНС.

Будет не пустая теория, а только проверенные внедренные кейсы с примерами и цифрами экономии налогов. Регистрация уже открыта, а количество бесплатных мест ограничено, успейте зарегистрироваться раньше конкурентов.

«Главбух Ассистент» помог более 300 клиентам сэкономить 500 млн руб., используя решения, основанные на опыте ведения бухгалтерии и успешной арбитражной практике. Не упустите возможность увеличить прибыль бизнеса!

Онлайн-трансляция конференции пройдет 17 декабря в 10:00 МСК. Регистрируйтесь по ссылке.