150 заявок для сервиса доставки готовой еды в месяц: как мы продвигали «ПриЕм!» в Беларуси

Как сделать рекламу эффективной при ограниченном охвате — в условиях, когда только выходишь на новый рынок? Запустить Meta Ads*. Команда wewannamarketing рассказала Sostav, как удалось настроить таргетинг для компании «ПриЕм!» в Минске, привлечь до 150 заявок в месяц и увеличить узнаваемость бренда при 300 тыс. потенциальной ЦА в Instagram**.

«ПриЕм!» — сервис доставки готовой еды

Компания работает в 20 городах России, а на момент обращения к нам только планировала выходить на белорусский рынок. Первым городом присутствия в стратегии расширения компании стал Минск — и чтобы хорошо освоиться в новом гео, компании нужны были заявки.

Александр Белохлебов, Head of Digital в команде «ПриЕм!»: Для нас было важно выйти на новый рынок без лишнего риска — и команда справилась с этим на отлично. Мы быстро увидели эффект от рекламы: заявки шли стабильно, CPO был в рамках ожиданий, а узнаваемость бренда в Минске уверенно росла. Особенно ценно, что ребята не просто настраивали рекламу, но и регулярно предлагали новые идеи — от форматов креативов до подходов к ретаргетингу.

Для работы с зарубежным трафиком доступно много инструментов, но золотым стандартом считаются Meta Ads* и Google Ads. И если работу с последним компания вела самостоятельно, то для продвижения в Instagram** привлекла нас.

Нашей целью было выйти на 100−150 заявок в месяц, из которых не менее 50 должны конвертироваться в продажу. Параллельно мы стремились оптимизировать стоимость привлечения клиента (CPO). Далее расскажем, что мы пробовали и что у нас получилось.

ЦА — всего 300 тысяч пользователей

До запуска перформанс-кампаний мы уже продвигали «ПриЕм!» через SEO — об этом как-нибудь подробнее расскажем в другом кейсе. Результаты устроили команду, поэтому в этот раз нам передали гораздо больший бюджет — теперь его хватало на то, чтобы показать рекламу одному и тому же пользователю минимум трижды.

Проанализировав размер аудитории, мы выяснили, что в Минске через Instagram** можно охватить до 300 тыс. человек. Исходя из этого поняли, что если сузить таргетинг по интересам, демографии или возрасту, это сильно повысит CPM (стоимость тысячи показов) и увеличит стоимость лида/продажи. Чтобы избежать этих рисков, мы решили запускать кампании с минимальными ограничениями в настройках.

В то же время 300 тыс. пользователей — достаточно ограниченная аудитория, которая может быстро устать от того, что ей рекламируют одно и то же. В этом случае оптимальная стратегия — тестировать как можно больше разных креативов. По нашему опыту, желательно обновлять визуалы раз в 1−2 недели.

Мы также использовали ретаргетинг, чтобы мотивировать к покупке пользователей, которые посещали сайт, но не оставили заявку. Для такой аудитории стоит использовать креативы, желательно с новыми предложениями или акциями. Это помогает выделиться на фоне стандартных объявлений и дополнительно стимулирует пользователя к совершению покупки.

Мы решили задействовать все основные форматы размещения: основную ленту, сторис и рекламу в рилзах. Рекламные кампании запускались и оптимизировались ежемесячно без перерывов. Единственное исключение сделали в декабре, так как этот месяц считается несезонным для услуг доставки еды на дом и в офисы.

О воронке

Все запущенные объявления направляли пользователей напрямую на посадочную страницу — официальный сайт заказчика с белорусским доменом.

Мы сознательно отказались от промежуточных этапов, таких как формы обратной связи, квизы или опросы, чтобы минимизировать количество нецелевого трафика. Это позволило привести на посадочную страницу тех пользователей, которым действительно интересно то, что предлагает «ПриЕм!».

К сайту был подключен пиксель Meta*** — код, который позволяет отслеживать результаты рекламных кампаний, оптимизировать их и настраивать повторный показ объявлений для уже охваченной аудитории. Команда заказчика также настроила отслеживание событий на сайте.

Лид в рамках проекта определялся как пользователь, выполнивший:

Регистрацию в продукте.

Верификацию с помощью кода из SMS.

Завершение входа.

После выполнения этих шагов на сайте автоматически создавался личный кабинет. Момент перехода пользователя в личный кабинет фиксировался как событие lead. Именно это событие стало основным ориентиром для настройки и оптимизации наших рекламных кампаний.

Разобрались с креативами

Их мы создавали вместе с заказчиком. Часть картинок и идей готовила наша команда WWM, а часть предоставлял сам заказчик.

Мы пробовали разные форматы:

статичные картинки;

видео с шеф-поваром, где показывали, как готовят и едят блюда;

ролики, которые снимали блогеры в рамках коллабораций.

Все эти визуалы помогали нам достигать KPI по количеству и стоимости заявок. Один креатив работает с самой первой рекламной кампании и до сих пор стабильно показывает лучшие результаты.

Теперь поговорим подробнее о цифрах.

Привели 364% лидов от запланированного в первый месяц

В первый месяц мы почти полностью освоили бюджет и потратили 99,5% от плана. Но самое интересное — это количество заявок: мы привели в 3,6 раза больше, чем мы планировали. Такой результат показал, что настройки таргетинга и креативы работают отлично.

Даже при ограниченном охвате в 300 тыс. пользователей объявления сработали на ура. Главное, как мы уже писали выше, постоянно обновлять креативы — это помогает контролировать частоту показов и избегать выгорания аудитории.

Если смотреть на типы креативов, то статические изображения принесли больше всего заявок — 58%. Но видео, хоть и дали меньше заявок, оказались более выгодными: стоимость заявки (CPO) у видео была почти в 2 раза ниже, чем у статичных баннеров.

Привели больше качественных заявок при меньших тратах

Через месяц мы немного перевыполнили бюджет, освоив 106,14% от плана. Заявок стало еще больше — 104% от плана, а продаж — на 74% больше, чем мы ожидали. Это отличный результат, который показал, что оптимизация кампаний и фокус на продажах работают.

Еще через месяц мы немного недотянули по бюджету, потратив всего 79% от плана. Но зато снова перевыполнили план по заявкам — привели в 1,5 раза больше, чем планировали, а качественных заявок из них было на 10% больше запланированного.

То есть, даже с меньшим бюджетом и ограниченным охватом, мы смогли добиться результатов. Почему так вышло? Мы активно работали с кампаниями, чтобы оптимизировать частоту показов и не перегружать аудиторию. Также мы продолжали тестировать новые креативы, чтобы поддерживать интерес.

Запустили медийку и брендформанс

С конца 2024 года мы начали тестировать Instagram** как медийный канал. Рекламу стали показывать с оптимизацией не на заявки и продажи, а на переходы на сайт. Для этого в рекламном кабинете настроили цель на просмотры целевых страниц. Событие фиксируется в аналитике, только если пользователь перешел на сайт и задержался на несколько секунд.

От стандартных трафик-кампаний с подсчетом кликов мы отказались, поскольку они фиксируют не только переходы на сайт, но и взаимодействия с рекламой — а это искажает метрики, не отражает реальные результаты, плюс негативно влияет на оптимизацию самой кампании.

Новые настройки помогли нам точно попасть в KPI по продажам за месяц благодаря оптимизации на квалифицированные лиды (CPQL), хотя это не была чистая перформанс-кампания. Такой подход позволяет не только собирать заявки, но и повышать узнаваемость бренда.

А что в итоге?

Когда мы запускали первую рекламную кампанию в июне 2024 года, у «ПриЕм!» был новый профиль в Instagram** без подписчиков. За 8 месяцев мы увеличили их число до четырех тысяч, благодаря активностям по привлечению заявок. Это был приятный бонус — теперь у компании есть лояльная аудитория в Беларуси.

Станислав Якубовский, руководитель проектов в команде wewannamarketing: Этот проект — отличный пример того, как можно масштабировать продукт даже при ограниченном охвате. Мы с самого начала понимали, что успех будет зависеть от постоянной работы с креативами и внимательного отношения к аудитории. Поэтому выстраивали процесс так, чтобы каждые 1−2 недели тестировать что-то новое. Кейс «ПриЕма» показывает: если грамотно сочетать перформанс и медийку, можно не просто привлекать заявки, а еще и формировать узнаваемость бренда.

Инсайты для тех, кому было лень читать кейс

Meta Ads* (Instagram**) — одна из самых популярных платформ для привлечения лидов на зарубежных рынках, включая СНГ. Она позволяет быстро настроить рекламные кампании и получить результаты, особенно если работаешь в узкой географии. Если Meta Ads* не дает результата, скорее всего, есть ошибки в настройках или креативы и офферы не раскрывают ценность продукта.

Если аудитория небольшая, креативы стоит обновлять каждую 1−2 недели. Это позволит контролировать частоту показов и не утомлять аудиторию повторяющимися визуалами. В ретаргетинге также важно использовать новые предложения — это дополнительно заинтересует пользователей, которые уже видели продукт, и подтолкнет их к действию.

В нише доставки еды формат креативов не играет решающей роли: и статичные картинки, и видео показывают хорошие результаты. Однако важно проводить полноценное тестирование разных форматов, чтобы получить точные данные для оптимизации. Кроме того, тесты стоит повторять периодически, так как интересы аудитории могут меняться со временем.

И последнее (но не по важности): трафик-кампании в первую очередь работают на увеличение узнаваемости бренда, а лиды здесь — скорее приятный бонус. Все потому, что такие кампании оптимизированы не для генерации лидов, а для увеличения просмотров целевых страниц. И их тоже стоит использовать.

* Meta Ads — запрещенная в России платформа; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России.

** Instagram — запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России.

*** Meta — признана экстремистской и террористической организацией в России.