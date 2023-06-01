12 июня у «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге отметят День России

«Газпром-Медиа Холдинг» при поддержке ПАО «Газпром» организует праздничные мероприятия по случаю Дня России. Жителей и гостей Санкт-Петербурга на протяжении всего дня с 12:00 до 22:00 ждёт масштабный концерт и развлекательная программа.

Впервые в истории страны резидент Insight People, блогер, мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов совершит настоящую сенсацию и прыгнет с парашютом в цветах российского флага с «Лахта Центра» — нового символа Санкт-Петербурга и самого высокого небоскреба в России и Европе.

Знаковым событием станет и вертикальный забег по лестнице «Лахта Центра»: 89 спортсменов, представляющих разные регионы России, пробегут по ступеням дистанцию в 80 этажей, в очередной раз доказав, что нет ничего невозможного.

Территория «Газпром Арены» превратится в полномасштабный фестиваль, состоящий из множества тематических зон.

На главной сцене свои хиты исполнят кумиры молодежи, блогеры и артисты: Ольга Краснова, Dava, Vavan, Анатолий Цой, Анет Сай, Сергей Лазарев, Amirchik, Женя Ершов, Саша Стоун, Меджикул, Oweek, Градусы, Radio Tapok.

Гости праздничного события смогут посетить одну из самых креативных площадок — Yappy-парк, который является проектом российского приложения вертикальных видео Yappy, а центром притяжения молодежи станет знаменитый Yappy Truck. Все желающие смогут зарегистрироваться в Yappy, снять творческие ролики в фотозонах и получить памятные подарки. Для гостей будут подготовлены танцевальные и спортивные активности: выступят приглашенные артисты из шоу «Танцы» на ТНТ и состоится баскетбольный турнир.

В рамках мультиспортивного фестиваля «Наше Дело», приуроченного ко Дню России, пройдет Кубок Мира WRPF по пауэрлифтингу с участием спортсмена и резидента Insight People Кирилла Сарычева и спортсменов из 20 стран. Популярная бойцовская лига «Наше Дело» представит титульные бои в формате ММА — реванш в первом женском дивизионе и титул в категории 57 кг., а также настольный теннис с Максимом Шмыревым, эстафета силачей с Виктором Блудом, мировые рекорды в силовом экстриме с Михаилом Кокляевым и мужской и женский армрестлинг с Денисом Цыпленковым и Ириной Гладкой.

Отдельного внимания заслуживает зона, посвящённая шоу «Вызов» на ТНТ, где в течение всего дня будет проводиться кастинг-шоу молодых ученых для участия во втором сезоне. Молодые и талантливые умы примут настоящий вызов времени и покажут, что их не пугают сложности. Это откроет ребятам новые возможности для развития: они смогут стать новыми лидерами мнений и повести за собой миллионы людей, транслируя важность образования и научно-популярной информации.

Гости также смогут принять участие в фестивале еды «Гастрономическая карта России» и получат уникальный шанс познакомиться с блюдами из разных уголков нашей страны — Карелии, Якутии, Дагестана, Бурятии и других регионов. В рамках ярмарки будут собраны 20 лучших концепций, среди которых также будет блинная, пироговая, пышечная, кондитерская, чайная и многие другие.

В течение всего дня пользователи смогут посмотреть онлайн-трансляцию на главной странице Rutube, а аудитория телеканала «Матч ТВ» будет следить за праздником в прямых включениях корреспондентов канала с места событий.

Парковочные места на территории «Газпром Арены» ограничены, организаторы рекомендуют воспользоваться общественным транспортом. Ближайшая станция метро: «Зенит». Вход на концерт свободный. Подробная информация о событии размещена на сайте: день-россии.рф

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