«НПБК. Эффективность» объявила победителей восьмого сезона

6 марта в театре «Градский Холл» состоялась церемония награждения победителей VIII сезона «Национальной премии бизнес-коммуникаций. Эффективность». Под концепцией «Вы — отражение маркетинга, или маркетинг — отражение вас?» премия наградила 106 победителей, чьи кейсы задали ориентиры для развития бизнес-коммуникаций в России.
VIII сезон «НПБК. Эффективность» стал настоящим этапом трансформации для самой премии, которая укрепила свои амбиции и стремление быть индикатором прогресса на рынке. Оргкомитет заявил новый вектор, ориентированный на тех, кто меняет маркетинг, а также представил обновленный фирменный стиль, который транслировался через все каналы премии. Визуальная концепция сезона включала градиентную призму-стрелку, символизирующую прогресс и лидерство.
Особое внимание в этом сезоне было уделено новому направлению премии — «Технологические коммуникации». Оно было разработано совместно с комитетом AdTech АКАР с целью отразить актуальные тенденции рекламного рынка и представить инновационные практики в области технологий.
Валентин Смоляков, глава оргкомитета «НПБК. Эффективность», первый вице-президент АКАР:
Мы осознаем, что премия должна отражать те изменения, которые происходят на рынке, а также задавать ориентиры для будущего. В этом сезоне мы смогли продемонстрировать, как инновационные технологии и стратегические решения могут изменить рынок и сформировать новые стандарты для бизнес-коммуникаций. Победители VIII сезона — это те, кто уже сегодня работает на опережение, и они становятся вдохновляющим примером для всей отрасли.
Экспертный совет, состоящий из более чем 100 экспертов, оценивал проекты с точки зрения реальной эффективности в достижении бизнес-целей. Из 144 работ, вошедших в шорт-лист, 106 проектов удостоились звания победителей. Среди лауреатов — ведущие компании рынка: МТС, «билайн», «Т-Банк», Haval, ROSTIC’S, ВТБ, «Яндекс», «Сбер», торговая сеть «Пятёрочка», «Телекомпания ПЯТНИЦА» и другие проекты.
Премия продолжает оставаться профессиональной площадкой для агентств: 67% участников представляли агентский рынок, а 30% — рекламодателей, что подтверждает высокий интерес со стороны бизнеса.
Среди трендов, выделившихся в победных проектах, эксперты отмечают активное использование технологий, включая искусственный интеллект и другие цифровые инструменты. Премия подчеркнула, как важно интегрировать офлайн- и онлайн-каналы для создания комплексных маркетинговых стратегий. В то же время, технологии стали не только инструментом оптимизации, но и важным фактором, формирующим новые стандарты бизнес-коммуникаций.
Яна Чупина, директор департамента по медиапланированию «билайн»:
С одной стороны, виден интерес к технологиям, использованию ИИ в разных точках коммуникации с аудиторией. С другой — активное использование офлайна для BTL, спонсорства или коллабораций. Диджитал все еще не победил офлайн-коммуникации, но значительно улучшил коммуникацию и дополнил пользовательский путь взаимодействия с брендами. Также существенна доля кейсов, связанная с ТВ, — от улучшения эффективности прямой рекламы до интересных интеграций в ТВ-спонсорстве.
В рамках премии были вручены две награды Гран-при, которые представляют наивысшее признание в индустрии. Их забрали проекты «Время года Манго» и «Мистическая квартира на Патриарших» от МТС Travel. Трендсеттерами по версии «НПБК. Эффективность» стали работы «Создание «народного» научного бренда T-Bank AI Research», «Альтернативная HoReCa для альтернативного молока», «Scam-off — киберспортивный турнир от билайна против мошенников» и Руслан Кадыров, директор по стратегическому развитию и маркетингу Мингер.
Полный список работ, включая победителей в категориях FMCG, «Услуги для населения», «Спонсорство» и «Спортивный маркетинг» можно найти на официальном сайте премии.
Победители VIII сезона «НПБК. Эффективность»
Маркетинговые коммуникации
Лучший эксперт по маркетинговым коммуникациям
Услуги для населения
TRENDSETTER
- Руслан Кадыров — директор по стратегическому развитию и маркетингу «Мингер».
ЗОЛОТО
- Руслан Кадыров — директор по стратегическому развитию и маркетингу «Мингер».
БРОНЗА
- Оксана Селендеева — основатель и CEO CODDY.
E-commerce
СЕРЕБРО
- Дмитрий Тимофеев — руководитель отдела Медиапланирования и Монетизации «Яндекс Маркета».
Недвижимость
БРОНЗА
- Павел Буткевич — Head of Digital ФСК.
Финансовый сектор и страхование
БРОНЗА
- Павел Кесадо-Алонсо — управляющий директор департамента маркетинга ПАО «Группа Ренессанс Страхование».
Лучшая маркетинговая кампания
Малобюджетная рекламная кампания
Услуги для населения
ЗОЛОТО
- «Самокат» — Ailove — «Крошечка от "Самоката"».
Социальная ответственность (социальные проекты)
Социально-ответственный бизнес
ЗОЛОТО
- «Скопинфарм» — emg, Philin Philgood/Buro Buro, «Супрематика» — «Как кампанию превратить в молодежное движение».
НКО, благотворительные организации
БРОНЗА
- Благотворительная организация «Детские деревни SOS» — emg, Mobidriven — «Голос мамы».
Эффективность в бизнесе
Розничная торговля
Гран-При
- «ВкусВилл» — GREAT — «Время года — Манго».
ЗОЛОТО
- «ВкусВилл» — GREAT — «Время года — Манго».
Финансовый сектор и страхование
ЗОЛОТО
- «Халва», «Совкомбанк» — PHD — «Карта "Халва" открывает "Шубохранилище" на "Пятнице!"».
Медиа, коммуникации
СЕРЕБРО
- Okko — «Весь спорт в Okko».
Недвижимость
СЕРЕБРО
- ГК ФСК — Proximity Media — «Цифровая трансформация: как ФСК изменил правила игры для ТВ».
Розничная торговля
СЕРЕБРО
- ROSTIC’S, «Юнирест» — DPG Russia — «ROSTIC'S зовет в гости».
Недвижимость
БРОНЗА
- «Брусника» — «Восход» — «Качество продает».
Финансовый сектор и страхование
БРОНЗА
- «СберБизнес», «Сбер» — Arena — «РКО и сервисы для бизнеса: как перезапуск продукта увеличил количество заявок на 250%».
FMCG
СЕРЕБРО
- Vivienne Sabo, «Градиент» — PHD — Vivienne Sabo. «Восточная сказка в цифрах: видео, которое покорило 20 миллионов сердец».
БРОНЗА
- «Папа Может», Останкино — Mera (by Okkam) — «Что противопоставить большим ТВ-весам в высококонкурентной категории?»
Эффективность в коммуникации
Товары длительного пользования
СЕРЕБРО
- OMODA — Proximity Media — «OMODA. Ты в тренде. Ты в TRENDY RED».
Финансовый сектор и страхование
СЕРЕБРО
- «Сбер» — «СберКот: цифровой инфлюенсер в новой реальности»;
- Sber Private Banking, Sber — TVIN — Sber Private Banking Future Creators.
БРОНЗА
- «Халва», «Совкомбанк» — PHD — «Карта "Халва" открывает Шубохранилище на "Пятнице"»;
- Mir Supreme, НСПК — Mera (by Okkam) — «Как пробить клаттер в категории банковского сектора и вырасти в знании бренда в 3 раза?»;
- «Т-Банк» — «Меняем имя, не изменяя себе».
Фармацевтика
СЕРЕБРО
- «Элькар», «ПИК-Фарма» — Proximity Media — «Антистресс решение для завоевания нового рынка».
FMCG
СЕРЕБРО
- Velle — DeltaClick x D Innovate Group — «Альтернативная HoReCa для альтернативного молока»;
- Vivienne Sabo, «Градиент» — PHD — Vivienne Sabo. «Восточная сказка в цифрах: видео, которое покорило 20 миллионов сердец».
Розничная торговля
БРОНЗА
- ROSTIC’S, «ЮНИРЕСТ» — DPG Russia — «ROSTIC'S зовет в гости».
Товары длительного пользования
БРОНЗА
- Elax, EGIDA — «Восход» — Elax Relax;
- Haval, ООО «Хавейл Мотор Рус» — Media Wise, BBDO — «HAVAL: устойчивый успех».
Фармацевтика
БРОНЗА
- «Скопинфарм» — emg, Philin Philgood/Buro Buro, «Супрематика» — «Как кампанию превратить в молодежное движение».
Долгосрочный эффект
Товары длительного пользования
БРОНЗА
- Haval, ООО «Хавейл Мотор Рус» — Media Wise, BBDO — «HAVAL: устойчивый успех».
Лучшее использование маркетинговых инструментов
Аудио-реклама
ЗОЛОТО
- «Скопинфарм» — emg, Philin Philgood/Buro Buro, Супрематика — «Кино-трейлеры в поддержку донорства на радио».
Видео-реклама
ЗОЛОТО
- ГК ФСК — Proximity Media — «Цифровая трансформация: как ФСК изменил правила игры для ТВ».
БРОНЗА
- Банк ВТБ — Media Instinct Group — «Банк ВТБ переосмыслил русскую классическую литературу».
Brand Experience
Гран-При
- МТС — Imagency — «Мистическая квартира на Патриарших от МТС Travel».
TRENDSETTER
- «билайн» — Группа компаний «Родная Речь» — «Scam-off — киберспортивный турнир от "билайна" против мошенников».
ЗОЛОТО
- МТС — Imagency — «Мистическая квартира на Патриарших от МТС Travel»;
- Velle — DeltaClick x D Innovate Group — «Альтернативная HoReCa для альтернативного молока»;
- «СберБизнес», «Сбер» — Arena — «РКО и сервисы для бизнеса: как перезапуск продукта увеличил количество заявок на 250%»;
- «билайн» — Группа компаний «Родная Речь» — «Scam-off — киберспортивный турнир от "билайна" против мошенников».
СЕРЕБРО
- «Халва», «Совкомбанк» — PHD — «Карта "Халва" открывает Шубохранилище на "Пятнице"».
БРОНЗА
- Jetour — MediaPlan Consulting — «Jetour. Создан для путешествий»;
- Borjomi, IDS Borjomi — OMD Media Direction, FUSE MDG — «Боржоми за обедом? — элементарно, с Elementaree»;
- Торговая сеть «Пятёрочка» — «Как фудтрак от "Пятёрочки" вдохновил сотни тысяч россиян»;
- ROSTIC’S, «ЮНИРЕСТ» — DPG Russia — «ROSTIC'S зовет в гости».
Outdoor- и Indoor-реклама
ЗОЛОТО
- «Брусника» — «Восход» — «Качество продает».
БРОНЗА
- «Яндекс» («Алиса» и Умные устройства"), «Яндекс» — Mera (by Okkam) — «Умная наружка для Умных Устройств».
Брендинг
СЕРЕБРО
- «Скопинфарм» — emg, Philin Philgood/Buro Buro, «Супрематика» — «Как вместо кампании мы создали бренд молодежного движения».
Инновационные решения
СЕРЕБРО
- «Сбер» — «"СберКот": цифровой инфлюенсер в новой реальности».
БРОНЗА
- «Диван БОСС» — Dinamica x D Innovate Group — «Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов»;
- «Т-Банк» — SkyTECknowlogy, ГПМ РЕКЛАМА — «"Т-Банк" и "Титаны": меняйся, но не изменяй себе».
Коллаборация брендов
СЕРЕБРО
- «Т-Банк» — SkyTECknowlogy, «ГПМ Реклама» — «"Т-Банк" и "Титаны": меняйся, но не изменяй себе».
БРОНЗА
- Hammerite — DeltaClick x D Innovate Group — Hammerite. «Как стряхнуть ржавчину с категории».
Мероприятия (event)
СЕРЕБРО
- Sber Private Banking, Sber — TVIN — Sber Private Banking Future Creators;
- «Альфа-Банк» — Redday & Journey — «Альфа-Конфа».
БРОНЗА
- «Т-Банк» — Фестиваль «Т-Двор» в Санкт-Петербурге;
- «Девелопер Forum» — «Карьерные студенческие хакатоны "ИНАЧЕ"».
Нестандартные инструменты (product placement, ambient media, life placement и другие)
СЕРЕБРО
- HAVAL, Деливери — Media Wise — «Как HAVAL подружился со страусом: шопинг по-крупному»;
- МТС — Imagency — «Мистическая квартира на Патриарших от МТС Travel».
БРОНЗА
- Borjomi, IDS Borjomi — OMD Media Direction, FUSE MDG — «"Боржоми за обедом?" — элементарно, с Elementaree».
Ребрендинг
СЕРЕБРО
- Торговая сеть «Пятёрочка» — Кампания «И снова Пятёрочка выручает!»;
- Мастерская Q100 — MAKI (Маркетинговое Агентство Катерины Истоминой) — «Ребрендинг Q100: изменение позиционирования бренда и его комплекса маркетинговых коммуникаций».
Социальные сети
СЕРЕБРО
- «билайн» — Группа компаний «Родная Речь» — «Scam-off — киберспортивный турнир от "билайна" против мошенников».
Традиционные медиа по-новому
СЕРЕБРО
- «Скопинфарм» — emg, Philin Philgood/Buro Buro, «Супрематика» — «Как кампанию превратить в молодежное движение».
Influence
СЕРЕБРО
- «Скопинфарм» — emg, Philin Philgood/Buro Buro, «Супрематика» — «Как кампанию превратить в молодежное движение».
Retail Media, включая e-commerce
СЕРЕБРО
- «Яндекс Еда» — Media Instinct Group — «Когда ритейл-медиа становится шоу: как "Яндекс Еда" и "Пятница!" сократили расходы на продвижение шоу и перевыполнили KPI обоих брендов».
БРОНЗА
- HAVAL, Деливери — Media Wise — «Как HAVAL подружился со страусом: шопинг по-крупному».
Интернет реклама
БРОНЗА
- «Скопинфарм» — emg, Philin Philgood/Buro Buro, «Супрематика» — «Как кампанию превратить в молодежное движение».
Медиастратегия
БРОНЗА
- «билайн» — Группа компаний «Родная Речь» — «Scam-off — киберспортивный турнир от "билайна" против мошенников».
Эффективное использование данных
БРОНЗА
- «Додо Пицца» — Mediamaker — «Персональная выгода»;
- «Село Зелёное», «Космос Групп» — Mediaminded — «Применение ML-сегмента в precision кампании "Село Зелёное"»;
- «Диван БОСС» — Dinamica x D Innovate Group — «Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов».
Технологические коммуникации
Лучшая команда в области технологических коммуникаций
СЕРЕБРО
- Magnetto.pro;
- ADV Tech (группа АДВ);
- СберМаркетинг.
Лучшая технологическая компания
TRENDSETTER
- «Т-Банк» — «Создание "народного" научного бренда T-Bank AI Research».
ЗОЛОТО
- «Т-Банк» — «Создание "народного" научного бренда T-Bank AI Research».
СЕРЕБРО
- Magnetto.pro — «Международное digital-агентство Magnetto.pro».
Лучшее применение технологий автоматизации маркетинга
ЗОЛОТО
- «Телекомпания ПЯТНИЦА» — «ГПМ Дата» — «VTS (Video Tagging System) — сервис автоматического распознавания и тегирования видеоконтента».
СЕРЕБРО
- «Дом.ру» — Dinamica x D Innovate Group, Cube x D Innovate Group — «Роботизируя маркетинг. Как технологии помогают "Дом.ру" стать лидером рынка».
БРОНЗА
- E-comPilot — Adlabs (группа АДВ) — «E-comPilot: как автоматизация работы с данными повысила эффективность работы с кампаниями в 2,5 раза»;
- Mindboard — BusinessBox — Mindboard — «Сервис аналитики по CRM-маркетингу для подключения к Mindbox».
Лучшее применение технологических и/или инновационных инструментов в маркетинге
ЗОЛОТО
- «Яндекс» — «Яндекс ПромоСтраницы» — «Инновации "Яндекс Маркета": как ИИ и большие данные помогают привлекать новых покупателей»;
- «Диван БОСС» — Dinamica x D Innovate Group — Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов.
СЕРЕБРО
- Торговая сеть «Пятёрочка» — Havas — «Как измерить влияние блогерских интеграций на рост трафика в офлайн магазины "Пятёрочки"»;
- «МТС Линк» — Dinamica x D Innovate Group — «Как избавиться от пользователей. И вырасти»;
- «Градиент» — PHD — Vivienne Sabo. «Восточная сказка в цифрах: видео, которое покорило 20 миллионов сердец».
БРОНЗА
- АО «ПОЛИСОРБ» — Points Group: Health — «Инновационный инструмент повышения ROI рекламного размещения для бренда "Полисорб" — Stock Index»;
- «Совкомбанк» — Arena — «Как ML-подход для креатива увеличивает отклик от бренд-запросов по ТВ-кампаниям в 2,5 раза»;
- ГК ФСК — Proximity Media — «Цифровая трансформация: как ФСК изменил правила игры для ТВ».
Лучший эксперт в области технологических коммуникаций
ЗОЛОТО
- Дмитрий Чеклов — Founder и Global CEO Hybrid.
СЕРЕБРО
- Тимур Спиридонов — исполнительный директор Adtech компания Otclick.
БРОНЗА
- Алексей Филия — директор департамента стратегии и развития рекламных продуктов «ГПМ Реклама»;
- Константин Поляничев — руководитель отдела технологий «СберМаркетинг».
Премия «НПБК. Эффективность» продолжает развиваться и нацелена на поддержание амбициозных и эффективных проектов, которые двигают отрасль вперед, создавая новые ориентиры для бизнеса.
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