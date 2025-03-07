«НПБК. Эффективность» объявила победителей восьмого сезона

6 марта в театре «Градский Холл» состоялась церемония награждения победителей VIII сезона «Национальной премии бизнес-коммуникаций. Эффективность». Под концепцией «Вы — отражение маркетинга, или маркетинг — отражение вас?» премия наградила 106 победителей, чьи кейсы задали ориентиры для развития бизнес-коммуникаций в России.

VIII сезон «НПБК. Эффективность» стал настоящим этапом трансформации для самой премии, которая укрепила свои амбиции и стремление быть индикатором прогресса на рынке. Оргкомитет заявил новый вектор, ориентированный на тех, кто меняет маркетинг, а также представил обновленный фирменный стиль, который транслировался через все каналы премии. Визуальная концепция сезона включала градиентную призму-стрелку, символизирующую прогресс и лидерство.

Особое внимание в этом сезоне было уделено новому направлению премии — «Технологические коммуникации». Оно было разработано совместно с комитетом AdTech АКАР с целью отразить актуальные тенденции рекламного рынка и представить инновационные практики в области технологий.

Валентин Смоляков, глава оргкомитета «НПБК. Эффективность», первый вице-президент АКАР:

Мы осознаем, что премия должна отражать те изменения, которые происходят на рынке, а также задавать ориентиры для будущего. В этом сезоне мы смогли продемонстрировать, как инновационные технологии и стратегические решения могут изменить рынок и сформировать новые стандарты для бизнес-коммуникаций. Победители VIII сезона — это те, кто уже сегодня работает на опережение, и они становятся вдохновляющим примером для всей отрасли.



Экспертный совет, состоящий из более чем 100 экспертов, оценивал проекты с точки зрения реальной эффективности в достижении бизнес-целей. Из 144 работ, вошедших в шорт-лист, 106 проектов удостоились звания победителей. Среди лауреатов — ведущие компании рынка: МТС, «билайн», «Т-Банк», Haval, ROSTIC’S, ВТБ, «Яндекс», «Сбер», торговая сеть «Пятёрочка», «Телекомпания ПЯТНИЦА» и другие проекты.

Премия продолжает оставаться профессиональной площадкой для агентств: 67% участников представляли агентский рынок, а 30% — рекламодателей, что подтверждает высокий интерес со стороны бизнеса.

Среди трендов, выделившихся в победных проектах, эксперты отмечают активное использование технологий, включая искусственный интеллект и другие цифровые инструменты. Премия подчеркнула, как важно интегрировать офлайн- и онлайн-каналы для создания комплексных маркетинговых стратегий. В то же время, технологии стали не только инструментом оптимизации, но и важным фактором, формирующим новые стандарты бизнес-коммуникаций.

Яна Чупина, директор департамента по медиапланированию «билайн»: С одной стороны, виден интерес к технологиям, использованию ИИ в разных точках коммуникации с аудиторией. С другой — активное использование офлайна для BTL, спонсорства или коллабораций. Диджитал все еще не победил офлайн-коммуникации, но значительно улучшил коммуникацию и дополнил пользовательский путь взаимодействия с брендами. Также существенна доля кейсов, связанная с ТВ, — от улучшения эффективности прямой рекламы до интересных интеграций в ТВ-спонсорстве.

В рамках премии были вручены две награды Гран-при, которые представляют наивысшее признание в индустрии. Их забрали проекты «Время года Манго» и «Мистическая квартира на Патриарших» от МТС Travel. Трендсеттерами по версии «НПБК. Эффективность» стали работы «Создание «народного» научного бренда T-Bank AI Research», «Альтернативная HoReCa для альтернативного молока», «Scam-off — киберспортивный турнир от билайна против мошенников» и Руслан Кадыров, директор по стратегическому развитию и маркетингу Мингер.

Полный список работ, включая победителей в категориях FMCG, «Услуги для населения», «Спонсорство» и «Спортивный маркетинг» можно найти на официальном сайте премии.

Победители VIII сезона «НПБК. Эффективность»

Маркетинговые коммуникации

Лучший эксперт по маркетинговым коммуникациям

Услуги для населения

TRENDSETTER

Руслан Кадыров — директор по стратегическому развитию и маркетингу «Мингер».

ЗОЛОТО

Руслан Кадыров — директор по стратегическому развитию и маркетингу «Мингер».

БРОНЗА

Оксана Селендеева — основатель и CEO CODDY.

E-commerce

СЕРЕБРО

Дмитрий Тимофеев — руководитель отдела Медиапланирования и Монетизации «Яндекс Маркета».

Недвижимость

БРОНЗА

Павел Буткевич — Head of Digital ФСК.

Финансовый сектор и страхование

БРОНЗА

Павел Кесадо-Алонсо — управляющий директор департамента маркетинга ПАО «Группа Ренессанс Страхование».

Лучшая маркетинговая кампания

Малобюджетная рекламная кампания

Услуги для населения

ЗОЛОТО

«Самокат» — Ailove — «Крошечка от "Самоката"».

Социальная ответственность (социальные проекты)

Социально-ответственный бизнес

ЗОЛОТО

«Скопинфарм» — emg , Philin Philgood/Buro Buro, «Супрематика» — «Как кампанию превратить в молодежное движение».

НКО, благотворительные организации

БРОНЗА

Благотворительная организация «Детские деревни SOS» — emg, Mobidriven — «Голос мамы».

Эффективность в бизнесе

Розничная торговля

Гран-При

«ВкусВилл» — GREAT — «Время года — Манго».

ЗОЛОТО

«ВкусВилл» — GREAT — «Время года — Манго».

Финансовый сектор и страхование

ЗОЛОТО

«Халва», «Совкомбанк» — PHD — «Карта "Халва" открывает "Шубохранилище" на "Пятнице!"».

Медиа, коммуникации

СЕРЕБРО

Okko — «Весь спорт в Okko».

Недвижимость

СЕРЕБРО

ГК ФСК — Proximity Media — «Цифровая трансформация: как ФСК изменил правила игры для ТВ».

Розничная торговля

СЕРЕБРО

ROSTIC’S, «Юнирест» — DPG Russia — «ROSTIC'S зовет в гости».

Недвижимость

БРОНЗА

«Брусника» — «Восход» — «Качество продает».

Финансовый сектор и страхование

БРОНЗА

«СберБизнес», «Сбер» — Arena — «РКО и сервисы для бизнеса: как перезапуск продукта увеличил количество заявок на 250%».

FMCG

СЕРЕБРО

Vivienne Sabo, «Градиент» — PHD — Vivienne Sabo. «Восточная сказка в цифрах: видео, которое покорило 20 миллионов сердец».

БРОНЗА

«Папа Может», Останкино — Mera (by Okkam ) — «Что противопоставить большим ТВ-весам в высококонкурентной категории?»

Эффективность в коммуникации

Товары длительного пользования

СЕРЕБРО

OMODA — Proximity Media — «OMODA. Ты в тренде. Ты в TRENDY RED».

Финансовый сектор и страхование

СЕРЕБРО

«Сбер» — «СберКот: цифровой инфлюенсер в новой реальности»;

Sber Private Banking, Sber — TVIN — Sber Private Banking Future Creators.

БРОНЗА

«Халва», «Совкомбанк» — PHD — «Карта "Халва" открывает Шубохранилище на "Пятнице"»;

Mir Supreme, НСПК — Mera (by Okkam) — «Как пробить клаттер в категории банковского сектора и вырасти в знании бренда в 3 раза?»;

«Т-Банк» — «Меняем имя, не изменяя себе».

Фармацевтика

СЕРЕБРО

«Элькар», «ПИК-Фарма» — Proximity Media — «Антистресс решение для завоевания нового рынка».

FMCG

СЕРЕБРО

Velle — DeltaClick x D Innovate Group — «Альтернативная HoReCa для альтернативного молока»;

Vivienne Sabo, «Градиент» — PHD — Vivienne Sabo. «Восточная сказка в цифрах: видео, которое покорило 20 миллионов сердец».

Розничная торговля

БРОНЗА

ROSTIC’S, «ЮНИРЕСТ» — DPG Russia — «ROSTIC'S зовет в гости».

Товары длительного пользования

БРОНЗА

Elax, EGIDA — «Восход» — Elax Relax;

Haval, ООО «Хавейл Мотор Рус» — Media Wise, BBDO — «HAVAL: устойчивый успех».

Фармацевтика

БРОНЗА

«Скопинфарм» — emg, Philin Philgood/Buro Buro, «Супрематика» — «Как кампанию превратить в молодежное движение».

Долгосрочный эффект

Товары длительного пользования

БРОНЗА

Haval, ООО «Хавейл Мотор Рус» — Media Wise, BBDO — «HAVAL: устойчивый успех».

Лучшее использование маркетинговых инструментов

Аудио-реклама

ЗОЛОТО

«Скопинфарм» — emg, Philin Philgood/Buro Buro, Супрематика — «Кино-трейлеры в поддержку донорства на радио».

Видео-реклама

ЗОЛОТО

ГК ФСК — Proximity Media — «Цифровая трансформация: как ФСК изменил правила игры для ТВ».

БРОНЗА

Банк ВТБ — Media Instinct Group — «Банк ВТБ переосмыслил русскую классическую литературу».

Brand Experience

Гран-При

МТС — Imagency — «Мистическая квартира на Патриарших от МТС Travel».

TRENDSETTER

«билайн» — Группа компаний «Родная Речь» — «Scam-off — киберспортивный турнир от "билайна" против мошенников».

ЗОЛОТО

МТС — Imagency — «Мистическая квартира на Патриарших от МТС Travel»;

Velle — DeltaClick x D Innovate Group — «Альтернативная HoReCa для альтернативного молока»;

«СберБизнес», «Сбер» — Arena — «РКО и сервисы для бизнеса: как перезапуск продукта увеличил количество заявок на 250%»;

«билайн» — Группа компаний «Родная Речь» — «Scam-off — киберспортивный турнир от "билайна" против мошенников».

СЕРЕБРО

«Халва», «Совкомбанк» — PHD — «Карта "Халва" открывает Шубохранилище на "Пятнице"».

БРОНЗА

Jetour — MediaPlan Consulting — «Jetour. Создан для путешествий»;

Borjomi, IDS Borjomi — OMD Media Direction, FUSE MDG — «Боржоми за обедом? — элементарно, с Elementaree»;

Торговая сеть «Пятёрочка» — «Как фудтрак от "Пятёрочки" вдохновил сотни тысяч россиян»;

ROSTIC’S, «ЮНИРЕСТ» — DPG Russia — «ROSTIC'S зовет в гости».

Outdoor- и Indoor-реклама

ЗОЛОТО

«Брусника» — «Восход» — «Качество продает».

БРОНЗА

«Яндекс» («Алиса» и Умные устройства"), «Яндекс» — Mera (by Okkam) — «Умная наружка для Умных Устройств».

Брендинг

СЕРЕБРО

«Скопинфарм» — emg, Philin Philgood/Buro Buro, «Супрематика» — «Как вместо кампании мы создали бренд молодежного движения».

Инновационные решения

СЕРЕБРО

«Сбер» — «"СберКот": цифровой инфлюенсер в новой реальности».

БРОНЗА

«Диван БОСС» — Dinamica x D Innovate Group — «Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов»;

«Т-Банк» — SkyTECknowlogy, ГПМ РЕКЛАМА — «"Т-Банк" и "Титаны": меняйся, но не изменяй себе».

Коллаборация брендов

СЕРЕБРО

«Т-Банк» — SkyTECknowlogy, «ГПМ Реклама» — «"Т-Банк" и "Титаны": меняйся, но не изменяй себе».

БРОНЗА

Hammerite — DeltaClick x D Innovate Group — Hammerite. «Как стряхнуть ржавчину с категории».

Мероприятия (event)

СЕРЕБРО

Sber Private Banking, Sber — TVIN — Sber Private Banking Future Creators;

«Альфа-Банк» — Redday & Journey — «Альфа-Конфа».

БРОНЗА

«Т-Банк» — Фестиваль «Т-Двор» в Санкт-Петербурге;

«Девелопер Forum» — «Карьерные студенческие хакатоны "ИНАЧЕ"».

Нестандартные инструменты (product placement, ambient media, life placement и другие)

СЕРЕБРО

HAVAL, Деливери — Media Wise — «Как HAVAL подружился со страусом: шопинг по-крупному»;

МТС — Imagency — «Мистическая квартира на Патриарших от МТС Travel».

БРОНЗА

Borjomi, IDS Borjomi — OMD Media Direction, FUSE MDG — «"Боржоми за обедом?" — элементарно, с Elementaree».

Ребрендинг

СЕРЕБРО

Торговая сеть «Пятёрочка» — Кампания «И снова Пятёрочка выручает!»;

Мастерская Q100 — MAKI (Маркетинговое Агентство Катерины Истоминой) — «Ребрендинг Q100: изменение позиционирования бренда и его комплекса маркетинговых коммуникаций».

Социальные сети

СЕРЕБРО

«билайн» — Группа компаний «Родная Речь» — «Scam-off — киберспортивный турнир от "билайна" против мошенников».

Традиционные медиа по-новому

СЕРЕБРО

«Скопинфарм» — emg, Philin Philgood/Buro Buro, «Супрематика» — «Как кампанию превратить в молодежное движение».

Influence

СЕРЕБРО

«Скопинфарм» — emg, Philin Philgood/Buro Buro, «Супрематика» — «Как кампанию превратить в молодежное движение».

Retail Media, включая e-commerce

СЕРЕБРО

«Яндекс Еда» — Media Instinct Group — «Когда ритейл-медиа становится шоу: как "Яндекс Еда" и "Пятница!" сократили расходы на продвижение шоу и перевыполнили KPI обоих брендов».

БРОНЗА

HAVAL, Деливери — Media Wise — «Как HAVAL подружился со страусом: шопинг по-крупному».

Интернет реклама

БРОНЗА

«Скопинфарм» — emg, Philin Philgood/Buro Buro, «Супрематика» — «Как кампанию превратить в молодежное движение».

Медиастратегия

БРОНЗА

«билайн» — Группа компаний «Родная Речь» — «Scam-off — киберспортивный турнир от "билайна" против мошенников».

Эффективное использование данных

БРОНЗА

«Додо Пицца» — Mediamaker — «Персональная выгода»;

«Село Зелёное», «Космос Групп» — Mediaminded — «Применение ML-сегмента в precision кампании "Село Зелёное"»;

«Диван БОСС» — Dinamica x D Innovate Group — «Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов».

Технологические коммуникации

Лучшая команда в области технологических коммуникаций

СЕРЕБРО

Magnetto.pro ;

; ADV Tech (группа АДВ );

); СберМаркетинг .

Лучшая технологическая компания

TRENDSETTER

«Т-Банк» — «Создание "народного" научного бренда T-Bank AI Research».

ЗОЛОТО

«Т-Банк» — «Создание "народного" научного бренда T-Bank AI Research».

СЕРЕБРО

Magnetto.pro — «Международное digital-агентство Magnetto.pro».

Лучшее применение технологий автоматизации маркетинга

ЗОЛОТО

«Телекомпания ПЯТНИЦА» — «ГПМ Дата» — «VTS (Video Tagging System) — сервис автоматического распознавания и тегирования видеоконтента».

СЕРЕБРО

«Дом.ру» — Dinamica x D Innovate Group, Cube x D Innovate Group — «Роботизируя маркетинг. Как технологии помогают "Дом.ру" стать лидером рынка».

БРОНЗА

E-comPilot — Adlabs (группа АДВ) — «E-comPilot: как автоматизация работы с данными повысила эффективность работы с кампаниями в 2,5 раза»;

Mindboard — BusinessBox — Mindboard — «Сервис аналитики по CRM-маркетингу для подключения к Mindbox».

Лучшее применение технологических и/или инновационных инструментов в маркетинге

ЗОЛОТО

«Яндекс» — «Яндекс ПромоСтраницы» — «Инновации "Яндекс Маркета": как ИИ и большие данные помогают привлекать новых покупателей»;

«Диван БОСС» — Dinamica x D Innovate Group — Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов.

СЕРЕБРО

Торговая сеть «Пятёрочка» — Havas — «Как измерить влияние блогерских интеграций на рост трафика в офлайн магазины "Пятёрочки"»;

«МТС Линк» — Dinamica x D Innovate Group — «Как избавиться от пользователей. И вырасти»;

«Градиент» — PHD — Vivienne Sabo. «Восточная сказка в цифрах: видео, которое покорило 20 миллионов сердец».

БРОНЗА

АО «ПОЛИСОРБ» — Points Group: Health — «Инновационный инструмент повышения ROI рекламного размещения для бренда "Полисорб" — Stock Index»;

«Совкомбанк» — Arena — «Как ML-подход для креатива увеличивает отклик от бренд-запросов по ТВ-кампаниям в 2,5 раза»;

ГК ФСК — Proximity Media — «Цифровая трансформация: как ФСК изменил правила игры для ТВ».

Лучший эксперт в области технологических коммуникаций

ЗОЛОТО

Дмитрий Чеклов — Founder и Global CEO Hybrid .

СЕРЕБРО

Тимур Спиридонов — исполнительный директор Adtech компания Otclick .

БРОНЗА

Алексей Филия — директор департамента стратегии и развития рекламных продуктов «ГПМ Реклама»;

Константин Поляничев — руководитель отдела технологий «СберМаркетинг».

Премия «НПБК. Эффективность» продолжает развиваться и нацелена на поддержание амбициозных и эффективных проектов, которые двигают отрасль вперед, создавая новые ориентиры для бизнеса.

Актуальные новости, экспертные разборы и кейсы — в Telegram-канале премии.