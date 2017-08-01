Подборка рекламных роликов от российских рекламодателей и агентств



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Sostav представляет традиционный обзор рекламных роликов, вышедших на ТВ и в интернете за последние полтора месяца. Смотрим, какие кампании агентства и рекламодатели запустили в июне-июле, и как бренды коммуницируют со своим потребителем этим летом.

Клиент: Макдоналдс

Агентство: Leo Burnett Moscow

Режиссер: Борис Хлебников

Новая имиджевая кампания сети ресторанов быстрого обслуживания получила название «Радость быть рядом». Стояла задача показать, как «Макдоналдс» становился частью жизни разных поколений, начиная с 90-х годов. Для рекламного ролика были воссозданы детали различных десятилетий, а также создана обновленная версия легендарной песни той эпохи «А знаешь, все еще будет». Обзор на Sostav

Клиент: Renault

Агентство: SLAVA

Режиссер: Camille Herren

Renault выпускает на рынок новые модели автомобилей и обновляет позиционирование бренда Logan. Если раньше Renault, как и их конкуренты, пытались покрыть всю аудиторию, теперь в компании решили сделать акцент на сильных сторонах бренда, сфокусировавшись лишь на одной конкретной части рынка. «Мы сконцентрируемся на наших сильных сторонах, на традиционных ценностях автомобиля», – отметили в Renault. Обзор на Sostav

Клиент: Сбербанк

Агентство: Smetana

«Сбербанк» предложил россиянам по инициалам имени, фамилии и отчеству узнать, в каких городах и странах расположены их аэропорты-тёзки. Помимо агентства Smetana в подготовке акции были задействованы команды из отделов цифрового маркетинга и карточного бизнеса «Сбербанка», медийного агентства Dentsu Smart, «Аэрофлота» и Visa. Обзор на Sostav

Сергей Ляшенко, CEO в BeGroup/BeSeed:

«Совпадение или нет, но большинство креаторов, словно сговорившись, решили поиграть на ностальгических чувствах своих зрителей. Лучше всего, на мой взгляд, получилось у ребят из агентства Slava. Ролик про Logan, прошедший все этапы жизни вместе со своим хозяином, выжимает скупую мужскую слезу из каждого, кто знает, что такое прощание с автомобилем.

А вот попытки снять «якобы живую реакцию» с каждым разом работают всё хуже и хуже. В видео про аэропорты-тезки для Сбербанка игра «реальных» людей выглядит чересчур наигранно. Возможно, парням из Smetana стоило вернуться к своей беспроигрышной схеме использования животных в ролике.» «Совпадение или нет, но большинство креаторов, словно сговорившись, решили поиграть на ностальгических чувствах своих зрителей. Лучше всего, на мой взгляд, получилось у ребят из агентства Slava. Ролик про Logan, прошедший все этапы жизни вместе со своим хозяином, выжимает скупую мужскую слезу из каждого, кто знает, что такое прощание с автомобилем.А вот попытки снять «якобы живую реакцию» с каждым разом работают всё хуже и хуже. В видео про аэропорты-тезки для Сбербанка игра «реальных» людей выглядит чересчур наигранно. Возможно, парням из Smetana стоило вернуться к своей беспроигрышной схеме использования животных в ролике.»

Роман Пустовойт, руководитель стратегических проектов, IQ marketing:

«Макдоналдс. Ну вот, а могли бы к стране обратиться, как Renault. Выглядит куда менее натянуто, с большей реалистичностью и привязкой к целевой аудитории. Особенно тронул контраст грустной обыденности и общего (в том числе и бренд) оптимизма.

Renault. Ролик-манифест красивый и о вечном. Хорошо выдержанный темп сюжета, идеальный продакшн (по крайней мере, насколько я в этом понимаю). И это правда, о традиционных ценностях в первую очередь, и об автомобиле — во вторую. Единственное, вот положа руку на сердце, не кажется ли вам, что привязка к «моей стране» и прочим родным просторам для бренда Renault – искусственная? Да, автомобиль императорской семьи, да, концерн поднимает наш автопром, но чувствуется в этом какая-то глобалистская фальшь. Что дальше, моя страна, моя радость, мой McDonalds?

Сбербанк. Не хочется говорить банальностей, что связь имени человека с продуктом отлично влияет на показатели, она в свое время для Coca-Cola остановила структурное падение продаж. А уж в такой эмоциональной категории, как путешествия, это точно взлетит. Только всем наскучили уже эти постановочные как бы не постановочные видео, сама идея куда сильнее описывающего её ролика.» «Макдоналдс. Ну вот, а могли бы к стране обратиться, как Renault. Выглядит куда менее натянуто, с большей реалистичностью и привязкой к целевой аудитории. Особенно тронул контраст грустной обыденности и общего (в том числе и бренд) оптимизма.Renault. Ролик-манифест красивый и о вечном. Хорошо выдержанный темп сюжета, идеальный продакшн (по крайней мере, насколько я в этом понимаю). И это правда, о традиционных ценностях в первую очередь, и об автомобиле — во вторую. Единственное, вот положа руку на сердце, не кажется ли вам, что привязка к «моей стране» и прочим родным просторам для бренда Renault – искусственная? Да, автомобиль императорской семьи, да, концерн поднимает наш автопром, но чувствуется в этом какая-то глобалистская фальшь. Что дальше, моя страна, моя радость, мой McDonalds?Сбербанк. Не хочется говорить банальностей, что связь имени человека с продуктом отлично влияет на показатели, она в свое время для Coca-Cola остановила структурное падение продаж. А уж в такой эмоциональной категории, как путешествия, это точно взлетит. Только всем наскучили уже эти постановочные как бы не постановочные видео, сама идея куда сильнее описывающего её ролика.»

Клиент: Лаборатория Касперского

Агентство: Great Advertising Group

Лаборатория Касперского к своему 20-летнему юбилею выпустила забавный ролик о том, как проходил кастинг на озвучку угрозы вирусной атаки. На кастинг со своими хозяевами пришли козёл, собака, обезьяна, сова, индюк и даже жаба. Но победила всем известная свинья, чей крик много лет предупреждал юзеров об опасности. Обзор на Sostav

Клиент: Hyundai

Агентство: Innocean Worldwide Rus

Hyundai решил продемонстрировать безопасность нового Solaris радикальными методами, устроив краш-тест с участием человека. «Идейным вектором кампании стал очевидный факт – что бы ни случилось, в новом Hyundai Solaris вы в полной безопасности. Да, авария – это страшно и для автомобиля её последствия плачевны. Для автомобиля – но не для вас. Новый Solaris готов потерять в аварии своё лицо – чтобы сохранить ваше. Главное преимущество идеи – её предельная честность. Поэтому форма была выбрана такая же честная и прямая – ещё один, на этот раз очень красиво снятый, краш-тест», – поясняют представители бренда. Обзор на Sostav

Роман Пустовойт, руководитель стратегических проектов, IQ marketing:

«Если бы мне рассказали про эту идею без бренда, я бы подумал, что её сняли для Volvo. Это к вопросу о бренд-платформе. Что же касается креатива, то его перекрывает героизм и смелость всех участников эксперимента.» «Если бы мне рассказали про эту идею без бренда, я бы подумал, что её сняли для Volvo. Это к вопросу о бренд-платформе. Что же касается креатива, то его перекрывает героизм и смелость всех участников эксперимента.»

Клиент: Кеторол гель, Dr. Reddy's

Агентство: Contrapunto

В концепцию 20-ти секундного ролика «Кеторол геля» вошла сцена погони в заброшенном цехе. Главный герой – каскадер, которого в нужный момент «спасает» незаменимый гель. Ролик можно считать первым на рынке обезболивающих средств для местного применения в стиле action. Трюки выполнялись в реальности, компьютерная графика почти не использовалась. Обзор на Sostav

Клиент: CarPrice

Солист группы «Руки вверх» стал интернет-мемом для онлайн-аукциона подержанных авто. Сергей Жуков заключил полугодовой контракт с брендом CarPrice, став лицом их новой рекламной кампании. В видеоролике певец рассказывает, что он продал машину и, меняя образы – от доярки до младенца – предлагает воспользоваться удобным сервисом. Обзор на Sostav

Клиент: Тинькофф

У Тинькофф банка в интернете вышел Новый рекламный ролик банка «Тинькофф», полный загадочных масонских символов, игрушечных динозавров и фольги, вышел в интернете. Рептилоид объясняет зрителям, как можно защитить банковскую карту от мошенников, рассказывая о разных видах банковских карт. Обзор на Sostav.ru

Роман Пустовойт, руководитель стратегических проектов, IQ marketing:

«Кеторол: Меняются герои и ситуации, но есть что-то вечное в рекламе фармацевтических средств: это рисование сложных формул и графические метафоры происходящего в организме. И пока не появляется какой-нибудь Тимати или, на худой конец, Полиоксидоний, можно сказать, что если ты видел одну рекламу фармацевтического средства, ты видел их все.

Жаль, что в этом случае консенсус не был нарушен, ни о каком первенстве на рынке и инновациях здесь говорить нельзя.

CarPrice . Это, конечно, вызывает оторопь, но от того это и круто. Не хочется здесь включать бренд-менеджера и говорить сложные слова про целевую аудиторию и ключевое сообщение. Можно же понять, что на рынке, где существует avto.ru, выделиться и занять себе нишу можно только полным отрывом башни. Что и проделывают с «башней» Жукова, уж точно не без огонька.

Тинькофф. Вирусное видео как оно есть в интернете, задорно, иронично и парадокально. Хорошо, что бренд не боится экспериментировать и при этом нагло рассказывать о преимуществах продукта. Побольше бы такого.» «Кеторол: Меняются герои и ситуации, но есть что-то вечное в рекламе фармацевтических средств: это рисование сложных формул и графические метафоры происходящего в организме. И пока не появляется какой-нибудь Тимати или, на худой конец, Полиоксидоний, можно сказать, что если ты видел одну рекламу фармацевтического средства, ты видел их все.Жаль, что в этом случае консенсус не был нарушен, ни о каком первенстве на рынке и инновациях здесь говорить нельзя.CarPrice . Это, конечно, вызывает оторопь, но от того это и круто. Не хочется здесь включать бренд-менеджера и говорить сложные слова про целевую аудиторию и ключевое сообщение. Можно же понять, что на рынке, где существует avto.ru, выделиться и занять себе нишу можно только полным отрывом башни. Что и проделывают с «башней» Жукова, уж точно не без огонька.Тинькофф. Вирусное видео как оно есть в интернете, задорно, иронично и парадокально. Хорошо, что бренд не боится экспериментировать и при этом нагло рассказывать о преимуществах продукта. Побольше бы такого.»

Клиент: Brook Bond, Unilever

Новая рекламная кампания чайного бренда Brooke Bond запущена под слоганом «Станьте ближе». В ролике рассказывается история интернет-знакомства девушки и молодого человека в инвалидной коляске. Чашка чая помогает преодолеть волнение и остаться с тем, кто действительно нравится. Исполнитель главной роли не профессиональный актер, а 28-летний житель Томска Николай Муравьев. Николай – графический дизайнер, спортсмен и социальный активист. Несколько лет назад он потерял способность ходить, однако продолжил вести активный образ жизни. Обзор на Sostav

Клиент: Клинское, САН ИнБев

Креатив: MOST Creative Club, Zebra Hero

Режиссер: Алина Пязок

Коммуникационная активность бренда «Клинское» сегодня направлена на создание и поддержание дружеского общения. Меняются только способы донесения в зависимости от культурного контекста. Новый формат – серия видеороликов, с акцентом на рэп-культуру и дружбу.

«Если предыдущая кампания была сопряжена с привлечением знаменитых рэперов (например, Xzibit), которые превращали обычную домашнюю вечеринку в фейерверк, то сейчас мы фокусируемся на коммуникации ценности дружбы и живого общения, без которых тусовка немыслима. Все участники проекта являются друзьями не только в кадре, поэтому все ролики будут живыми», – пояснил директор по маркетингу АО «САН ИнБев» Константин Тамиров. Обзор на Sostav

Клиент: BeepCar/Mail.Ru Group

Агентство: Red Keds

Режиссер: Виталий Шепелев

Рекламная кампания сервиса по поиску попутчиков BeepCar стартовала под названием «Раздели поездку, и она сделает тебя богаче». Главный герой роликов – молодой человек, который часто пользуется сервисом для междугородних поездок. Согласно идее кампании, встречая новых попутчиков, парень не только экономит свои средства, но и получает новые впечатления. Акустическая импровизация с музыкальной группой, мастер-класс заядлого рыболова, приятное знакомство с девушкой – эти и другие сцены вошли в итоговые ролики сервиса. Обзор на Sostav.ru

Клиент: SNICKERS – Hunger bar

В рамках кампании SNICKERS выпустил историю о трех суперголодных героях: Дикий, Человек-Приуныл и Женщина-Ойвсё. Помимо рекламного ролика, одной из важнейших составляющей кампании, по оценке бренда, стала кооперация с группой «Хлеб», известной своими пародийными видео. Вместе с музыкантами SNICKERS создал специальный интерактивный ролик, в котором группа наглядно демонстрирует все голодные симптомы. В кампании также принимают участие известные видеоблогеры, которые демонстрируют, как голод влияет на их поведение, запускают «голодный» челлендж и специальный конкурс. Помимо этого, с помощью чат-бота Vkontakte можно пройти face-тест, чтобы определить разновидность голода. Обзор на Sostav

Денис Лапшинов, креативный директор, со-основатель SLAVA:

«Стань ближе с Brooke Bond». Хорошо, что Unilever смотрит на успехи Mars и Pedigree и пытается говорить о социальных проблемах в рекламе. Плохо всё остальное. Очень. Даже неловко перед парнем, что такой продукт вышел.

Хлеб, Джарахов, Гурам, Поперечный, Музыченко читают РЭП. Хорошее попадание в аудиторию, уверен, что эта история продаст больше «Клинского», чем Снуп и Xzibit вместе взятые.

BeepCar. Раздели поездку, и она сделает тебя богаче. И «Хотите узнать свой аэропорт-тезку»? Отличная идея и кампания. И довольно скучное само видео. Уверен, что кейс ребята сделают в 2 раза талантливее. Хотя это одна из историй, когда качественное видео может отлично работать, не только на фестивальное жюри, но и на широкую аудиторию.

SNICKERS Суперголодные. Мы часто говорим «Большая идея» и называем этим сочетанием все подряд. Но за последние много лет на весь мир больших идей появилось, дай бог, с десяток. То, что сделал BBDO NY для Snickers – смело можно называть самой большой идеей 2000-х. Количество экзекьюшенов, которые до сих пор не надоедают и вызывают улыбку – хорошее тому доказательство. Этот ролик не исключение.» «Стань ближе с Brooke Bond». Хорошо, что Unilever смотрит на успехи Mars и Pedigree и пытается говорить о социальных проблемах в рекламе. Плохо всё остальное. Очень. Даже неловко перед парнем, что такой продукт вышел.Хлеб, Джарахов, Гурам, Поперечный, Музыченко читают РЭП. Хорошее попадание в аудиторию, уверен, что эта история продаст больше «Клинского», чем Снуп и Xzibit вместе взятые.BeepCar. Раздели поездку, и она сделает тебя богаче. И «Хотите узнать свой аэропорт-тезку»? Отличная идея и кампания. И довольно скучное само видео. Уверен, что кейс ребята сделают в 2 раза талантливее. Хотя это одна из историй, когда качественное видео может отлично работать, не только на фестивальное жюри, но и на широкую аудиторию.SNICKERS Суперголодные. Мы часто говорим «Большая идея» и называем этим сочетанием все подряд. Но за последние много лет на весь мир больших идей появилось, дай бог, с десяток. То, что сделал BBDO NY для Snickers – смело можно называть самой большой идеей 2000-х. Количество экзекьюшенов, которые до сих пор не надоедают и вызывают улыбку – хорошее тому доказательство. Этот ролик не исключение.»

Роман Пустовойт, руководитель стратегических проектов , IQ marketing:

«Brooke Bond. Использовать настоящих людей в рекламе кажется уже прошедшей модой, но здесь это сделано очень искренне, будто все делали безусловно талантливые, но любители. Неясно, как это повлияет на бизнес-показатели, но, определенно, подобную смелость стоит отметить.

Клинское – безусловные молодцы в том, что уловили, что рок-повестку (привет, Нашествие) сменил рэп, а популярных флагманов – видеоблоггеры. Хотя, стартуй они на этой платформе сразу, без XZibit'a, выглядело бы убого. А так, отличное ироничное продолжение взрывной платформы прошлого года.» «Brooke Bond. Использовать настоящих людей в рекламе кажется уже прошедшей модой, но здесь это сделано очень искренне, будто все делали безусловно талантливые, но любители. Неясно, как это повлияет на бизнес-показатели, но, определенно, подобную смелость стоит отметить.Клинское – безусловные молодцы в том, что уловили, что рок-повестку (привет, Нашествие) сменил рэп, а популярных флагманов – видеоблоггеры. Хотя, стартуй они на этой платформе сразу, без XZibit'a, выглядело бы убого. А так, отличное ироничное продолжение взрывной платформы прошлого года.»

Клиент: Билайн

Агентство: Contrapunto

Рекламная кампания запущена в поддержку мобильного интернета от Билайн «Бессердечно стабильный интернет».

«Каждый день люди пропадают в интернете и, уткнувшись в телефоны, не реагируют на внешние раздражители. Поэтому мы решили показать уникальную стабильность мобильного интернета с хорошей долей самоиронии. Обыграть не совсем ожидаемый обратный эффект идеальной связи. Из этого родилась идея того, что интернет «Билайн» сильнее любых обстоятельств, внешних условий, любви и даже предназначенной человеку судьбы», – сказали в Contrapunto. Обзор на Sostav

Клиент: МТС

Агентство: BBDO

Режиссер: Аго Панини

МТС запустил рекламную кампанию в поддержку новых возможностей для общения в роуминге по новому тарифу «Забугорище». Тариф позволяет звонить и выходить в интернет за границей на тех же условиях, что и дома. Лицами кампании стали Жан-Клод Ван Дамм и Дмитрий Нагиев. Обзор на Sostav

Клиент: Jinga Fresh

Агентство: РОССТ

Ролик предназначен для платёжеспособной аудитории от 16 до 30, проживающей в крупных городах. С учетом перенасыщенности сегмента бюджетных телефонов на рынке, главной задачей агентства было отстроиться от конкурентов и создать нечто совсем не похожее на рекламу телефона. В основу ролика легла концепция «Заряжен и свеж», сочетающая качающий хип-хоп с буйством граффити».

«Мы решили обратиться к молодой аудитории на понятном языке. Немного сленга и хулиганства внесли нужные эмоции, – рассказали в РОССТ. – Граффити давно стали частью городской культуры. Модная «жидкая» анимация позволила быстро раскрасить серый город, преобразить скучных персонажей и показать характеристики модели Jinga Fresh реально украсит серые будни и превратит кого угодно в яркого современного персонажа».

Клиент: «Гоголь. Начало»

Креатив: ТВ-3

Режиссер: Александр Бойков

Ролик выпущен в поддержку премьеры фильма «Гоголь. Начало». Актер Александр Петров, исполнивший роль Николая Васильевича Гоголя, недвусмысленно намекает современному зрителю: «Отключите мобильные! Наслаждайтесь кино».

Формировать культуру просмотра фильмов – это девиз рекламной кампании, которая охватит кинотеатры в преддверии релиза. Обзор на Sostav