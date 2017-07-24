Когда даже любовь не может помешать качественному интернету

Креативное агентство Contrapunto совместно с «Билайн» запустили рекламную кампанию в поддержку мобильного интернета – «Бессердечно стабильный интернет».

Обычная остановка, такой же ничем не примечательный автобус и двое молодых людей пристально смотрят в свои телефоны, не замечая ничего вокруг. Ролик начинается как типичная любовная история: по закону жанра взгляды героев должны встретиться, чтобы между ними зародилось взаимное чувство. Но… Девушка мечтательно засматривается на мужчину своей мечты, а тот ее не замечает, продолжая смотреть видео в телефоне. Happy end отменяется!

Как рассказали Sostav.ru, для съемок на улице была построена настоящая остановка. В результате некоторые водители автобусов притормаживали возле неё, чтобы забрать актеров. Снимать историю оператору пришлось с плечевого упора для камеры почти сутки, при этом он не обладал мощным телосложением, поделились в Contrapunto.

«Каждый день люди пропадают в интернете и, уткнувшись в телефоны, не реагируют на внешние раздражители. Поэтому мы решили показать уникальную стабильность мобильного интернета Билайн с хорошей долей самоиронии. Обыграть не совсем ожидаемый обратный эффект идеальной связи. Из этого родилась идея того, что интернет «Билайн» сильнее любых обстоятельств, внешних условий, любви и даже предназначенной человеку судьбы», — сказали в Contrapunto.

Кампания стартовала сегодня, 24 июля, и развернется на ТВ, в наружной рекламе и в интернете в течение 2 месяцев.

Клиент – Beeline:

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом – Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний – Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний – Ирина Морозова

Продюсер – Дмитрий Лашкин

Креатив – Contrapunto:

Креативный директор – Люда Баушева

Арт-директор – Антон Воловский

Копирайтер – Сергей Фёдоров

Руководитель группы по работе с клиентами – Вика Канина

Старший менеджер по работе с клиентами – Ксюша Секиринская

Менеджер по работе с клиентами – Аня Федотова

Продюсер – Аня Черная, Артемий Семенов

Музыкальный продюсер – Павел Филиппенко