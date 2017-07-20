Казаки, ведьмы, русалки и утопленницы не терпят включенных мобильников



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В поддержку премьеры фильма «Гоголь. Начало» выпущены сразу два «антимобильных» ролика. Формировать культуру просмотра фильмов – это девиз рекламной кампании, которая охватит кинотеатры в преддверии релиза.

Актер Александр Петров, исполнивший роль Николая Васильевича Гоголя, недвусмысленно намекает современному зрителю: «Отключите мобильные! Наслаждайтесь кино».

Креативная идея ролика принадлежит ТВ-3, продакшн – режиссер Александр Бойков также при участии ТВ-3. Как рассказали Sostav.ru, в рамках рекламной кампании решено было использовать именно такой формат роликов. Ставилась задача сформировать культуру просмотра кино, в которой каждый зритель уважает права другого на незабываемые впечатления.

Второй ролик – детище творческого объединения «420», в котором кроме Гоголя фигурирует еще Пушкин и Достоевский.