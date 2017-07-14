Самый известный российский каскадер в новой рекламе Hyundai





Надежность и безопасность автомобиля – это характеристики, привлекательные для любого покупателя. Независимо от класса авто, бренды стараются подчеркнуть, что их модель – безопаснее аналогичных моделей конкурентов. Hyundai решил продемонстрировать безопасность нового Hyundai Solaris радикальными методами – устроил краш-тест с участием человека.

Предпосылки

В мае 2017 года новый Hyundai Solaris получил рекордный рейтинг безопасности по результатам независимого краш-теста. В проведённых изданием «Авторевю» испытаниях автомобиль заработал 16 баллов из 16 возможных.

«Это абсолютный рекорд в классе, самый высокий показатель в истории независимых краш-тестов в России, – рассказывает руководитель департамента маркетинга «Хёндэ Мотор СНГ» Анна Панарина. – Разумеется, нам захотелось рассказать об этом всем настоящим и будущим владельцам нового Solaris».

Идея

Агентство Innocean Worldwide Rus придумало идею: устроить краш-тест на автомобиле, в котором находится не манекен, а живой человек. Удивительно, что автором идеи стал не сотрудник агентства, а каскадер Мартин Иванов, с которым консультировалась команда.

«Идейным вектором кампании стал очевидный факт – что бы ни случилось, в новом Hyundai Solaris вы в полной безопасности. Да, авария – это страшно и для автомобиля её последствия плачевны. Для автомобиля – но не для вас. Новый Solaris готов потерять в аварии своё лицо – чтобы сохранить ваше.

Главное преимущество идеи – её предельная честность. Поэтому форма была выбрана такая же честная и прямая – ещё один, на этот раз очень красиво снятый, краш-тест», – поясняют представители бренда.

Каскадер

В проекте принял участие Мартин Иванов – один из самых знаменитых мировых каскадеров. За время своей голливудской карьеры он дублировал Мэтта Деймона и Дэниела Крэйга в фильмах про суперагента Бонда. Он трёхкратный обладатель премии американских кинокаскадёров TAURUS в категории «Лучшая работа с автомобилем», герой «Форсажа» и «Неудержимых», а трюк, исполненный им в картине «Стритрейсеры» – шестикратный переворот джипа – входит в десятку лучших автотрюков мира.

Когда команда консультировалась с ним по вопросам краш-теста, он просто пришел к продюсерам проекта и предложил сесть в автомобиль. Все посчитали, что это крутая идея.

Безопасность

Все были уверены в полной безопасности подобного «эксперимента» для жизни и здоровья каскадёра. Тем не менее, в день съёмок были предприняты максимальные меры предосторожности. Мартин был в шлеме и в специальном жилете, а за безопасностью следили все службы на местах.

Под прицелом камер, фиксировавших каждое движение со скоростью 1000 раз в секунду, Мартин разогнал автомобиль до предписанных правилами краш-теста 64 км/ч и с перекрытием 40% по водительской стороне направил его прямо в железобетонный блок. После столкновения он довольно буднично открыл дверь, вышел и осмотрел машину. Solaris действительно пострадал, но деформация пассажирского салона была минимальной – даже лобовое стекло осталось целым! После этого Мартин довольно покивал и пошёл готовиться ко второму дублю. В итоге при съёмках пострадали два автомобиля и 0 человек.

Впечатления агентства





Стас Сафронов, бизнес-директор команды Hyundai Innocean Worldwide Rus

Мы получили отличный материал. Вся команда по-настоящему увлеклась проектом. Мы получили редкую возможность создать что-то масштабное и в то же время абсолютно правдивое. Симбиоз профессионализма и энтузиазма от Focus Films в очередной раз даёт отличный результат, а сверхчеловек Мартин – просто наш общий герой.





Анна Панарина, руководитель департамента маркетинга Хэнде Мотор СНГ

Мы все очень довольны результатом. Сильная идея объединила всю команду. Все мы – клиент, менеджеры проекта, креатив, продюсеры, продакшен – прониклись этой идеей с самого начала и приложили максимум усилий и веры в то, что результат на выходе станет шедевром в нашей индустрии.







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30- и 20-секундная версия ролика будут транслироваться на федеральных телеканалах, расширенную версию можно будет посмотреть на youtube-канале Hyundai Russia.