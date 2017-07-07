Солист группы "Руки вверх" стал интернет-мемом для онлайн-аукциона подержанных авто



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Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заключил полугодовой контракт с брендом CarPrice, став лицом их новой рекламной кампании.

В видеоролике певец рассказывает, что он продал машину и, меняя образы - от доярки до младенца - предлагает воспользоваться удобным сервисом.

«Динамичная песня, смешной видеоряд и outdoor-принты, на которых герой изображает самые популярные интернет-мемы», – прокомментировал представитель компании CarPrice.

Сергей разместил ролик у себя на странице, отметив, что "такие креативные подходы к рекламе всегда дадут лучший результат, чем скучные и надоевшие ролики на телеке!:)»

В рамках кампании выходят ТВ- и радио-ролики, принты и реклама в интернете.