Актеры боялись сделать друг другу больно, поэтому некоторые сцены удалось снять лишь с 11 дубля

Новый рекламный ролик «Кеторол геля» агентства Contrapunto можно считать первым на рынке обезболивающих средств для местного применения в стиле action.

В концепцию 20-ти секундного ролика вошла сцена погони в заброшенном цехе. Главный герой – каскадер, которого в нужный момент «спасает» обезболивающий гель.

Трюки выполнялись в реальности, компьютерная графика почти не использовалась. Интерьер съемочной площадки дополняла искомая заводская пыль. Правда, для создания эффекта запыленности в кадрах, где герой проламывает дощатую стенку, применялись пневмопушки.

"Для «Кеторол геля» мы искали новые решения, как завладеть вниманием нашего потребителя. Мы выбрали настоящий «экшн», чтобы показать, как работает «Кеторол гель»: по-настоящему, здесь и сейчас. Съемочный процесс проходил в очень сжатые сроки и благодаря слаженной работе мы все успели", - рассказала Ирина Юргель, старший бренд-менеджер компании Dr. Reddy's.

Однако, судя по описанию съемочного процесса, не обошлось и без курьезов. По крайне мере, для этого рекламного продукта. После кастинга выяснилось, что роль злодея с мощным телосложением исполняет добродушный и застенчивый человек. Во время съемки ему с трудом далась сцена, в которой он выворачивает голову главному герою. Понадобилось отснять 11 дублей, потому что актер боялся сделать больно другому актеру.