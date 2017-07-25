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МТС запускает федеральную рекламную кампанию в поддержку новых возможностей для общения в роуминге по новому тарифу «Забугорище». Тариф позволяет звонить и выходить в интернет за границей на тех же условиях, что и дома. Лицами кампании стали Жан-Клод Ван Дамм и Дмитрий Нагиев.
Известному своим мастерством в боевых искусствах бельгийскому актеру пришлось нелегко во время съемок. Помимо выполнения коронных хай-киков, сложных ударов, в условиях качки на яхте, ему приходилось говорить свой текст по-русски. Освоить чужой язык, а заодно и понять загадочную русскую душу Ван Дамму самоотверженно помогал Дмитрий Нагиев, рассказали в МТС.
«Суффикс “ищ” в названии наших самых популярных тарифов не просто креативная находка. Это способ с помощью богатых возможностей русского языка в полной мере передать всю грандиозность предложения», — пояснила директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.
Режиссер рекламного ролика – итальянец Аго Панини.
Творческая группа:
МТС:
Наталия Глаголева
Мария Яковлева
Оксана Семенихина
Анастасия Попова
BBDO:
Андрей Иванов
Даша Булахтина
Иван Отчик
Настя Великанова
Настя Прямилова
Ира Норузи
Полина Стеценко