Несмотря на множество вариаций, отыскать одноименный аэропорт удается не каждому



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В мире насчитывается порядка 11 000 аэропортов. И у каждого из них есть свое имя, следует из рекламного ролика новой акции «Сбербанка».

«Сбербанк» предложил россиянам по инициалам имени, фамилии и отчеству узнать, в каких городах и странах расположены их аэропорты-тёзки.

В комментариях к посту акции в Facebook некоторые пользователи посетовали, что обладают слишком редкой комбинацией инициалов, и для них не нашлось ни одного аэропорта-тёзки. Другие наоборот – сообщают, что вариаций много и делятся названиями стран и городов, где расположены их аэропорты.

Согласно условиям акции, участие в ней могут принять держатели дебетовых и кредитных карт Сбербанка Visa Signature «Аэрофлот». Получить главный приз – 200 000 миль программы «Аэрофлот Бонус» и сертификат на 60 000 руб. от Hotels.com – смогут трое победителей, которые будут названы 24 августа.