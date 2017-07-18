Диджеи и тусовки – в прошлом. В фокусе внимания – дружелюбная безалкогольная рэп-party



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Своеобразным продолжением кампании «Раскачай друзей на тусу!» безалкогольного пива «Клинское» станет проект с участием рэперов и блогеров. Новый формат – серия видеороликов, с акцентом на рэп-культуру и дружбу.

«Блогеры снова дерзко лезут в рэп. Зацените, как у них получается! Собралась самая мощная туса: Джарахов, Ильич, Поперечный, Гурам, Музыченко, ХЛЕБ», - звучит призыв под первым видео-манифестом.

Как отмечают в АО «САН ИнБев» (производитель бренда «Клинское»), вся коммуникационная активность бренда направлена на создание и поддержание дружеского общения. Меняются только способы донесения в зависимости от культурного контекста.

«Если предыдущая кампания была сопряжена с привлечением знаменитых рэперов (например, Xzibit), которые превращали обычную домашнюю вечеринку в фейерверк, то сейчас мы фокусируемся на коммуникации ценности дружбы и живого общения, без которых тусовка немыслима. Все участники проекта являются друзьями не только в кадре, поэтому все ролики будут живыми», - пояснил директор по маркетингу АО «САН ИнБев» Константин Тамиров.

По его словам, известные блогеры и знаменитые рэперы – это инструмент актуализации послания, а рэп – не только модное музыкальное направление, но и язык, понятный и привычный их аудитории. Запуск первого клипа в рамках проекта запланирован на 27 июля.

Состав творческой группы:

Креатив – MOST Creative Club

• Михаил Герасимов (креативный директор)

• Радик Рахимов (руководитель отдела проектов)

Креатив – Zebra Hero

• Артём Царегородцев (креативный директор)

• Елена Самойлова (аккаунт директор)

• Анна Бокина (продюсер)

Продакшн – Little Big production

• Алина Пязок (режиссер)