Leo Burnett Moscow рассказали, как воссоздавали дух времени и детали эпохи



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Новая имиджевая кампания сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» получила название «Радость быть рядом».

Как рассказали в креативном агентстве Leo Burnett Moscow, во время работы над проектом все делились своими воспоминаниями о 90-х и нулевых: переезд старого телевизора на дачу, первые видеокамеры и иномарки. Важны были детали, вплоть до дизайна одежды.

Перед командой стояла задача показать, как «Макдональдс» становился частью жизни в 90-е, когда все дети мечтали отпраздновать тут день рождения, а взрослые - свадьбы, в 2000-х сюда заходят за кофе по дороге в офис, а в 2010 – еще и за Wi-Fi. При этом Хеппи мил остается несмотря на смену поколений: неизменный «Макдональдс», который всегда рядом.

Для рекламного ролика была создана обновленная версия легендарной песни той эпохи «А знаешь, все еще будет». Кроме ТВ-ролика кампания была запущена в диджитал: пре-роллы, OLV, баннеры,

видео в соцсетях.

Режиссер ролика Борис Хлебников — автор полнометражных картин, в июне получивший Гран-При за фильм «Аритмия» на последнем Кинотавре.

Состав творческой группы:

Клиент: Макдоналдс

Агентство: Leo Burnett Moscow

Продакшн: Fibr Film