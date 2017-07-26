Screenshot
Mail.Ru Group совместно с агентством Red Keds и производственной компанией Fresh Productions запустили на федеральных телеканалах рекламную кампанию сервиса по поиску попутчиков BeepCar — «Раздели поездку, и она сделает тебя богаче».
Главный герой роликов — молодой человек, который часто пользуется сервисом BeepCar для междугородних поездок. Согласно идее рекламной кампании, встречая новых попутчиков, парень не только экономит свои средства, но и получает новые впечатления. Акустическая импровизация с музыкальной группой, мастер-класс заядлого рыболова, приятное знакомство с девушкой, - эти и другие сцены вошли в итоговые ролики сервиса.
Кампания стартовала 17 июля и продлится до 31 августа. Ролики транслируются в эфире федеральных каналов НТВ, ТНТ, СТС, ТВ-3, Рен ТВ, «Звезды» и Матч ТВ. Мы покажем вам, как проходил сам процесс съемок и то, что получилось в итоге.
Видео с места съемок:
Клиент — Mail Ru Group
Вице-президент, CEO проекта BeepCar — Анна Артамонова
Креативные директора - Митя Осадчук, Александр Астахов
Руководитель направления общего маркетинга — Татьяна Панина
Создание концепции/сценария — Red Keds
Креативный директор — Гоша Евдокимов
Руководитель команды — Митя Мещеряков
Руководитель отдела стратегии — Анна Левант
Старший копирайтер — Коба Микеладзе
Иллюстратор – Никита Кибирев
Дизайнер – Руслан Симашев
Моушн-дизайнер – Максим Гордиенко
Продюсер – Диана Авшалумова
Менеджер – Анастасия Третьякова
Продакшен видео — Fresh Production
Режиссер — Виталий Шепелев
Второй режиссер — Ростислав Ковалевский
Линейный продюсер — Максим Гюльсевер
Исполнительный продюсер — Анна Киселева
Ассистент продюсера — Михаил Никишин
Оператор-постановщик — Денис Панов