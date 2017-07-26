Сервис BeepCar обещает экономию и новые впечатления



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Mail.Ru Group совместно с агентством Red Keds и производственной компанией Fresh Productions запустили на федеральных телеканалах рекламную кампанию сервиса по поиску попутчиков BeepCar — «Раздели поездку, и она сделает тебя богаче».

Главный герой роликов — молодой человек, который часто пользуется сервисом BeepCar для междугородних поездок. Согласно идее рекламной кампании, встречая новых попутчиков, парень не только экономит свои средства, но и получает новые впечатления. Акустическая импровизация с музыкальной группой, мастер-класс заядлого рыболова, приятное знакомство с девушкой, - эти и другие сцены вошли в итоговые ролики сервиса.

Кампания стартовала 17 июля и продлится до 31 августа. Ролики транслируются в эфире федеральных каналов НТВ, ТНТ, СТС, ТВ-3, Рен ТВ, «Звезды» и Матч ТВ. Мы покажем вам, как проходил сам процесс съемок и то, что получилось в итоге.

Видео с места съемок:

Клиент — Mail Ru Group

Вице-президент, CEO проекта BeepCar — Анна Артамонова

Креативные директора - Митя Осадчук, Александр Астахов

Руководитель направления общего маркетинга — Татьяна Панина

Создание концепции/сценария — Red Keds

Креативный директор — Гоша Евдокимов

Руководитель команды — Митя Мещеряков

Руководитель отдела стратегии — Анна Левант

Старший копирайтер — Коба Микеладзе

Иллюстратор – Никита Кибирев

Дизайнер – Руслан Симашев

Моушн-дизайнер – Максим Гордиенко

Продюсер – Диана Авшалумова

Менеджер – Анастасия Третьякова

Продакшен видео — Fresh Production

Режиссер — Виталий Шепелев

Второй режиссер — Ростислав Ковалевский

Линейный продюсер — Максим Гюльсевер

Исполнительный продюсер — Анна Киселева

Ассистент продюсера — Михаил Никишин

Оператор-постановщик — Денис Панов