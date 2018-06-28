Креативные видеоролики для ТВ и интернета от российских агентств и брендов

В июне Чемпионат мира по футболу в России успешно стартовал, а значит, роликов на тему футбола и спорта стало гораздо меньше. Тем интереснее смотреть нашу подборку — в ней на этот раз можно найти все: пронзительный ролик в память о ВОВ, видео с известными артистами и самые первые кампании пока еще не самых известных брендов и платформов.

Пронзительный ролик от #ЖИТЬ ко Дню памяти и скорби

Все инициативы проекта #ЖИТЬ напоминают людям, что в минуты отчаяния и пустоты необходимо найти в себе силы продолжать жить дальше.

Ролики на официальных каналах проекта заставляют прослезиться даже самых брутальных пользователей, о чем те, не стесняясь, сообщают в комментариях.

Новое видео приурочено ко Дню памяти и скорби — 22 июня. Главная героиня ролика — школьная учительница — отправляет на фронт своих учеников, а сама покидает класс только тогда, когда приходит последняя похоронка.

Автор идеи и режиссёр-постановщик — Олег Голуб, в главной роли — народная артистка РСФСР Екатерина Васильева.

Первая рекламная кампания в России с актерами, музыкантами и танцовщиками

Видео является первой рекламой нового китайского смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, созданной специально для российского рынка. Смартфон оснащен мощной камерой с двумя модулями по 12 мегапикселей, которая хорошо фокусируется и снимает при слабой освещенности — это стало главным сообщением ролика от креативного агентства BeER (входит в BeGroup ).

Видео раскрывает возможности ночной съемки с помощью смартфона глазами пользователя. Пара путешествует по ночной Москве и снимает достопримечательности, танцы прохожих и балерин. При наведении камеры меняется свет и начинается движение.

К созданию ролика были привлечены профессиональные актеры, музыканты из Monoleak, артисты из танцевальной студии ФарФор YO, а производством занималась студия Gre-Gor.

Кампания призвана донести до российской аудитории, в чем заключается ценность бренда и продукта. Также, бренд-менеджеры рассчитывают на то, что это послужит толчком для дальнейшего продвижения Xiaomi на российской рынке.

Первый ТВ-ролик бренда Mixit от Bolt Production

Бренд натуральной косметики Mixit запустил свой первый видеоролик — красивая история об одном из самых романтичных моментов в жизни каждой девушки, переезде к любимому парню. Съемки проходили на Кипре и в Москве.

Психология отношений всегда была очень популярной темой, поясняют создатели ролика. Всевозможные сайты и паблики ломятся от заметок в духе «Как понять, что девушка влюбилась?». И везде одно и то же: следите за взглядом и позой, обращайте внимание, как девушка поправляет прическу, как говорит, дышит. Но есть намного более простой и верный признак: девушка влюбилась тогда, когда оставила у парня свою косметику.

Максим Сидореня, креативный директор Bolt Production



Была задача разработать имиджевое видео, которое смогло бы вызвать эмоциональный отклик у целевой аудитории и повысить узнаваемость бренда. У нас было много концепций от предметного стоп-моушна до каких-то классических бьют историй. Но для первого бредового ролика решили остановиться на людях и чувствах. Это лайфстайл, но лайфстайл не про реальным мир, а про встречу девушки с тем самым идеальным принцем. Мы нашли интересный инсайт, выстроили целостный сюжет и сделали бренд полноценным участником истории.

Новый ролик Burger King и Possible Group — одобрен русскими

Видеоролик приурочен к выходу в России новинки -Яйцебургера. Для российского рынка он оказался уникальным: прежде ни один фаст-фуд не предлагал российским потребителям бургер с яйцом вместо омлета. Основной целью Burger King ставил не только рассказать всем и каждому о новом продукте, но и донести сообщение «смотри, как должен выглядеть настоящий говяжий бургер!».

Сюжет ролика строится вокруг некой секретной базы Burger King, где американские «бургерные» агенты не спят по ночам, мучаются, и методом проб и ошибок подбирают особую рецептуру бургера специально для русских. И главное, с содроганием тестируют на самых суровых и привередливых из нас: сможет ли новый продукт пробить нас хоть на какие-то эмоции?

Светлана Трифоненкова, Creative Possible Group: Для меня и для агентства это был первый опыт работы с Burger King, и больше всего меня поразила клиентская «жажда креатива». Многие боятся перегнуть, боятся негативного фидбэка, боятся прикалываться над продуктом. Но не эти ребята! От клиента мы постоянно слышали: «Может, ещё какую-нибудь няшку добавим?» Не скрою — по началу это напрягало. Но затем идея стала обрастать классными деталями и даже некоторым доп контентом. Со своим не менее творческим подходом к делу Burger King абсолютно точно внёс в рутинную жизнь агентства немного безумия.

В агентстве отмечают, что самой забавной частью съёмок стал грим главного героя. 10 человек из Москвы, уставившись на playback, долго спорили и решали, как же всё-таки выглядит среднестатистический русский мужик. Насколько у него аккуратная борода? Во что он одет? Куда у него зачёсаны волосы? На создание, казалось бы, уже подготовленного заранее образа было потрачено около одного-двух часов.

Команда проекта:

Burger King (клиент),

Possible Group (агентство):

Влад Ситников — CCO

Марьям Ахунова — Creative Director

Светлана Трифоненкова — Creative

Дмитрий Воскресенский — Head of Strategy

Анна Топкова — Strategist

Анастасия Горшкова — Account Director

Жанна Демченко — Account Manager

Проморолик для «РОСАТОМ» от агентства «Трехмер»

Корпорация РОСАТОМ создала уникальный ролик, который дает повод взглянуть по-новому на атомную энергию.

По словам представителей агентства, тонкое чувство прекрасного их творческого коллектива отразилась в каждом кадре этого видео.

Saatchi&Saatchi Russia и Old Spice представили свою футбольную команду

В преддверии яркого и спортивного лета агентство Saatchi & Saatchi Russia и Old Spice создали новый ролик для лимитированной футбольной коллекции Strong Slugger.

Если раньше ради победы приходилось хорошенько попотеть, то теперь правила игры изменились. Новая сборная лучших игроков-легионеров покажет мужественную игру и сделает все для защиты от пота на 48 часов. Тренерами сборной выступили футболист Фёдор Смолов и Терри Крюс — актер, а в прошлом известный американский защитник Национальной футбольной лиги, культовый персонаж всех последних роликов Old Spice.

Артем Мухин, старший копирайтер Saatchi&Saatchi Russia : Для бренда Old Spice характерен лёгкий ироничный стёб на территории мужественности. Поэтому мы решили по-доброму «потроллить» известный голливудский штамп — хрестоматийную сцену, где тренер пафосно мотивирует игроков своей сборной на победу. Мы намеренно превратили эту сцену в шутку, потому что мужественные продукты Old Spice не нуждаются в мотивации — они всегда выкладываются на все сто.?

Моя собака — мой тренер: новый ролик от DDB Russia

Новая кампания бренда кормов для собак и кошек Eukanuba (Юкануба) стартовала в начале лета. Исторически в России бренд был достаточно нишевым, известным больше в среде профессиональных заводчиков и участников выставок. Сейчас, по словам бренда, пришло время громко заявить о себе.

Основная задача на данном этапе — повысить знание о Eukanuba среди владельцев собак и кошек, рассказать о функциональных качествах продукта, завоевать доверие к бренду за счет сильной креативной идеи.

Также важно было дифференцировать территорию Eukanuba среди других брендов кормов для собак в премиум-сегменте: это территория активного лайфстайла и здорового образа жизни.

В основе идеи данного запуска лежит понятный инсайт: каждый день собака мотивирует владельца, чтобы выйти на улицу несмотря на погоду, важные дела и другие обстоятельства. Активное времяпрепровождение с собакой превращает обычную прогулку в полезную «тренировку» как для самого хозяина, так и для его питомца.

Для воплощения идеи #МояСобакаМойТренер командой DDB Russia была разработана digital-кампания, состоящая из онлайн-видео, баннеров, контента для социальных медиа. Ролик для размещения в интернете был снят агентством Hype.

Первая видеокампания Fins. money набирает просмотры на YouTube

Fins — бесплатный онлайн-помощник для получения пассивного дохода. Новая рекламная кампания платформы «FoMO: не упускайте возможности» состоит из двух частей: трейлер и длинная история. Сейчас они уже собрали в сумме более 1 000 000 просмотров на YouTube и более 20 000 просмотров в социальных сетях.

Создатели Fins поясняют, им знакомо это чувство, когда боишься упустить выгодную возможность. Поэтому было принято решение снять ролик про себя и многих других людей, чтобы найти решение хотя бы финансового FoMO и помочь освободиться от него другим.

Андрей Рафиков, копирайтер Бюро «Рабочее название»: Идея ролика возникла на фоне резкого скачка курса биткоина в конца 2017 года. Это было время, когда сожаление о том, что прошляпил момент, росло с каждым днём. Это горькое чувство упущенной выгоды мы и попытались отразить в нашем видео.

Как сильно способны удивлять низкие цены: новые ролики интернет-магазина Pandao и Possible Group

Чем невероятнее ситуация, в которую мы попадаем, тем сильнее наше удивление? Конечно, нет! Даже самые необычные события способны привлечь внимание человека лишь ненадолго, когда что-то удивляет его постоянно.

В этих невероятных ситуациях и происходит действие новой серии роликов для интернет-магазина. Основной упор при их создании был сделан на реалистичность происходящего, которой удалось достигнуть с помощью кропотливого труда всей съемочной команды. Говорить о гриме или декорациях можно бесконечно, поэтому лучше один раз увидеть. А после просмотра снова открыть приложение и погрузиться в нереальный мир цен Pandao.

В коротких версиях акцент специально был сделан на самых необычных персонажах роликов, которых Pandao также не оставил равнодушными.

Марат Арутюнов, Creative Possible Group: Чтобы передать ощущение от цен на Pandao, мы решили создать такие же шокирующие и нереальные ролики, которые не будут отпускать зрителя до самого конца. Основной задачей была проработка ярких образов и декораций. Почти все, что мы видим в кадре, делалось руками талантливых гримеров и художников. Для создания этой атмосферы пришлось идти на жертвы и даже брить бороды. Хочу заранее попросить прощения у всех многоуважаемых комментаторов за то, что мы использовали образы зомби, людей, лифтов, офисных работников, слова, буквы и даже не побрезговали снять все это на камеру.

Команда проекта:

Pandao (клиент):

Руководитель направления Pandao: Андрей Цыценко

Руководитель проекта Pandao: Руслан Гафуров

Руководитель маркетинга Pandao: Иван Воробьев

Креативный директор Mail.ru Group: Александр Астахов

Possible Moscow (агентство):

Управляющий креативный директор: Влад Ситников

Креативный директор: Артём Филимонов

Копирайтеры: Марат Арутюнов, Юрий Алтуфьев, Роман Выдашенко

Продюсер: Алексей Николаев

Аккаунт-менеджер: Алина Рожкова

Бюро «Рабочее название» (продакшн):

Режиссер: Евгений Гожейший

Продюсер: Елена Власова

Линейный продюсер: Вероника Моногарова

Оператор: Никита Городниченко

Второй режиссер: Анастасия Ширина

Художник-постановщик: Татьяна Кан

Реквизит и бутафория: Елена Грахова

Художники пластического грима: Жуков Юрий, Исаченко Максим

Стилист: Елена Галыбина

Директор: Вадим Игнатенков

Монтаж: Анатолий Коноплин

CG: Самвел Путикян

Композитор и звуковые эффекты: Искандер Еримбетов

#НУЖНЫКАКВОЗДУХ: новая кампания кондиционеров MitsubishiElectric

В конце мая стартовала новая рекламная кампания кондиционеров MitsubishiElectric#НУЖНЫКАКВОЗДУХ. В ее основе — продвижение микроклимата как ценности, акцент сделан на преимуществах бренда — технологичности и надежности. Разработку и реализацию имиджевой кампании осуществило креативное агентство ANYBODYHOME! ( Коммуникационная группа MOVIE ).

Перед агентством стояла задача создать единую креативную платформу для двух линеек кондиционеров Mitsubishi — premium и classic — и выстроить коммуникацию с несколькими сегментами ЦА: обратиться к премиальной аудитории и рассказать потенциальным потребителям классической линейки о том, что премиальное качествоMitsubishiим доступно.

Философия Mitsubishi Electric основывается на общечеловеческих ценностях, которые находят свое отражение в дизайне, материалах, технологиях. Этот подход лег в основу концепции #НУЖНЫКАКВОЗДУХ и был донесен с помощью хештегов, дифференцированных на разные аудитории:

#НАДЕЖНОСТЬНУЖНАКАКВОЗДУХ

#ЧУДЕСАНУЖНЫКАКВОЗДУХ

#ЛЮБОВЬНУЖНАКАКВОЗДУХ

#ДРУЗЬЯНУЖНЫКАКВОЗДУХ и другие.

В роликах была выстроена взаимосвязь между характеристиками кондиционеров и общечеловеческими ценностями, которые разделяет Mitsubishi Electriс, что позволило успешно решить поставленную задачу.

Ролик для premium-линейки:

Ролик для линейки сlassiс:

Samsung запустил челлендж #сделайпас

Компания Samsung Electronics запустила в социальных сетях челлендж #сделайпас, который позволит всем желающим из разных городов России стать частью главного спортивного события года и проникнуться его особой эмоциональной атмосферой и драйвом. Амбициозная цель флешмоба — поставить рекорд и создать пас, который объединит всю страну в одну команду.

Чтобы сделать челлендж по-настоящему массовым, компания предусмотрела, что пас можно сделать не только футбольным мячом, но и абсолютно любым предметом, который есть у вас под рукой. Главное — снять видео, где ты передаешь пас слева направо.

В рамках проекта #сделайпас Samsung Electronics вместе с рекламным агентством Cheil Russia подготовил видео, вдохновляющее участвовать в виртуальной распасовке и тем самым показать, насколько силен в России спортивный дух.

Влади продолжил серию музыкальных роликов «МегаФон»

"МегаФон" подготовил для болельщиков специальную акцию — теперь можно смотреть футбольные матчи через сервис «МегаФон.ТВ» бесплатно со своего смартфона или планшета. Это позволит болеть за любимую команду где угодно: в дороге, на прогулке, в кафе.

Продвигает данную услугу новый видеоролик от оператора. Лицом данной кампании стал рэпер Влади.

Red Keds придумали древнюю японскую мудрость для KYB

Креативное агентство Red Keds разработало запоминающуюся рекламную кампанию для японской компании KYB — производителя запчастей для подвесок автомобилей.

В серии остросюжетных роликов умирающий самурай передает древнюю японскую мудрость своему сыну: «Меняешь амортизатор, меняй и пружину».

Одновременная установка амортизатора и пружины KYB продлевает срок службы обеих запчастеи?, а это выгодно. Но есть проблема — автовладельцы об этом не знают и во время ежегодного технического обслуживания меняют только амортизаторы.

Red Keds решили показать, что менять пружину вместе с амортизатором — это культурная традиция японского народа, которая дошла до нас сквозь века, ведь неукоснительное соблюдение традиции? и почитание мудрости предков сделали японцев теми, кем они являются — самыми известными перфекционистами на планете.

Презентационный ролик Санкт-Петербурга к ЧМ от Red Pepper Creative

В рамках спецпроекта лондонского издания The Calvert Journal креативное агентство Red Pepper Creative сняло красивую историю о Санкт-Петербурге к ЧМ по футболу при поддержке Coca-Cola Russia.

В этой истории сделан акцент на людях, ритме города, вдохновляющих пейзажах и деталях, которые скрываются за ежедневной суетой. Фоновый же шум города стал своеобразным саундтреком урбанистического видеоролика.

Лидеры ФК «Спартак» появились в рекламе R.O.C.S.

Российский бренд R.O.C.S., производитель средств гигиены полости рта, и ФК «Спартак» совместно выпустили рекламный ролик.

Действие ролика разворачивается в стенах стоматологического кабинета. Полузащитник Денис Глушаков приходит на прием к врачу, но события развиваются в нежелательную для героя сторону: доктор оказывается болельщиком «Спартака», крайне недовольным игрой Дениса в прошлом матче.

Интрига подкрепляется неожиданным появлением полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, который «объясняет» капитану команды, что нужно было отдать пас ему, Промесу. Но все же это история со счастливым концом: все события оказываются лишь сном. Герой просыпается и отмечает, что с зубами у него все в порядке — благодаря ежедневному использованию продукции R.O.C.S.

Ролик завершается лаконичной фразой — «Займи место в истории с улыбкой» — что обыгрывает промопосыл «Спартака» в этом сезоне («Займи место в истории») и транслирует важную для R.O.C.S. идею здоровья улыбки.

Ролик «Яндекс.Такси» с Машей и Медведем набрал миллионы просмотров

Компания «Анимаккорд», выпускающая мультсериал «Маша и Медведь», начала сотрудничество с сервисом «Яндекс.Такси» в рамках нового образовательного проекта.

Маша и Медведь рассказывают о правилах безопасности на дорогах простым и доступным языком. Например, как правильно выбирать кресло по возрасту и пристёгивать ребёнка или как уберечь детей от укачивания во время поездки. Подробнее на Sostav.

Болей, не болея: футбольная кампания от «Мирамистин» и ARMI

Бренд «Мирамистин» («Инфамед») запустил кампанию «Болей, не болея». Это яркие истории о приключениях иностранных болельщиков, которые приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу. Подробнее на Sostav.

Особые болельщики: Федор Бондарчук снял ролики для фонда «Синдром любви» к ЧМ-2018

Любовь к футболу объединяет разных людей. Благотворительный проект #ФУТБОЛВОБЛАГО основан на идее социальной важности футбола, его развивающей и объединяющей миссии. Ролики ориентированы на аудиторию болельщиков, на тех, кто знает, что такое поддержка и насколько она важна. Участие людей с синдромом Дауна подчеркивает идею о том, что среди фанатов не бывает чужих, и главное — любовь к футболу может объединить разных людей. Больше роликов и информации о проекте на Sostav.

ИКЕА выяснила, сколько можно повторять

Сколько раз нужно сказать и попросить, чтобы домочадцы навели порядок в доме? Можно повторить просьбу хоть 2999 раз, но проще взять и облегчить себе жизнь с помощью решений для хранения ИКЕА. Подробнее на Sostav.

«Топим за футбол»: Тимати и Скруджи снялись в рекламе Lay’s

В клипе музыканты предстали в образе работников стадиона, подготавливающих футбольное поле к матчам. В самой песне Тимати признается, что он завидует зарплатам футболистов, хоть и является преданным болельщиком: «Я всю свою жизнь в сфере искусств, но нам там столько не платят». Подробнее на Sostav.

JOOM запустил вторую федеральную рекламную кампанию

Специально для новой рекламной кампании JOOM креативным агентством MIGUELIVANOV.COM был создан ряд роликов, в которых обыгрываются основные преимущества бренда: огромный выбор, бесплатная доставка, точная таблица размеров, скидки до 90% и т. д. Больше роликов и информации о проекте на Sostav.

Человек-мем: Гарольд, скрывающий боль, снялся в рекламе TUTKOVBUDKOV

В основу идеи лёг печальный образ персонажа: Гарольд выступает в роли обескураженного продавца-консультанта, чьё выражение лица просто не может скрывать боль — летний сезон скидок опустошил торговый зал, все товары сметены с полок, а с манекена сорвана последняя рубашка. Остались только боль, отчаяние и Гарольд. Подробнее на Sostav.

«Спортмастер» и Contrapunto сыграли в «Камень! Ножницы! Бумага!»

Рекламная кампания, разработанная Contrapunto, основана на убеждении и клиента, и агентства: будущее сборной России по футболу — в сегодняшних мальчишках, «заряженных» футболом. Этот ролик — история о том, как за школьными дворами, на стадионах-коробках спальных районов и на юношеских турнирах создается наше футбольное будущее. Подробнее на Sostav.

«Я ведь не какая-нибудь актриса»: русская Анджелина Джоли прорекламировала демократичный бренд

В новой кампании «#ВещиПротивСкуки» от Possible Group Анджелина Джоли рекламирует «прикольные ложки». Голливудскую актрису, к сожалению, пригласить не получилось, но ее русская копия, а также официальный голос в России стали главной изюминкой рекламной кампании нового бренда MODI. Больше роликов и подробностей о проекте на Sostav.

Александр Ревва стер границы между «своими» и «чужими» в новом ролике «Билайн»

В рекламном ролике инопланетяне, они же — «чужие», выступили в роли абонентов других сотовых операторов, а Александр Ревва в привычном для себя образе спецагента, легко вычислил их среди «своих» — землян. Подробнее на Sostav.

«Больше чем у сына маминой подруги»: Тинькофф Банк снял рекламу карты для геймеров

Тинькофф Банк запустил рекламную кампанию карты Tinkoff All Games с известным киберспортсменом Ярославом «pashaBiceps» Яжомбковски в главной роли. В рамках кампании представлена серия роликов, обыгрывающих популярный в интернете мем «Сын маминой подруги», основанный на стереотипе о более успешном человеке, которого постоянно приводят в пример. Больше роликов и подробностей о проекте на Sostav.

Репортаж юного блогера: первая рекламная кампания 133 MOS и Chevrolet в России

Чтобы показать достоинства нового кроссовера, главный герой ролика придумывает пранк с зеркалом и основывает в багажнике свой штаб. Мальчик снимает всё, что попадается ему на глаза. А иногда, наоборот, не попадается — в основном ролике мальчик обнаруживает пропажу собаки, квадрокоптера и даже мамы. Больше роликов и подробностей о проекте на Sostav.