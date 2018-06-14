Стартует новый социальный проект #ФУТБОЛВОБЛАГО

Благотворительный Фонд «Синдром любви» представил серию роликов в поддержку детей с синдромом Дауна. Масштабный проект #ФУТБОЛВОБЛАГО приурочен к Чемпионату мира по футболу, и в нем приняли участие спортсмены Александр Кержаков, Алан Дзагоев, Денис Глушаков, Александр Головин, Сергей Игнашевич, а также актер Сергей Светлаков.

Идея

Любовь к футболу объединяет разных людей. Благотворительный проект #ФУТБОЛВОБЛАГО основан на идее социальной важности футбола, его развивающей и объединяющей миссии. Уже 2 года программа FIFA «Футбол во имя надежды» в нашей стране поддерживает обучение детей и подростков с синдромом Дауна футболу. В Москве особым футболистам помогают фонды «Даунсайд Ап», «Синдром любви» и Российский государственный социальный университет.

Ролики #ФУТБОЛВОБЛАГО ориентированы на аудиторию болельщиков, на тех, кто знает, что такое поддержка и насколько она важна. Участие людей с синдромом Дауна подчеркивает идею о том, что среди фанатов не бывает чужих, и главное — любовь к футболу может объединить разных людей.

Цель

Пожертвования в пользу благотворительного фонда «Синдром любви» будут направлены на подготовку ребят в регионах к открытым соревнованиям по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна. Проведение турнира запланировано на 2019 год, его организаторами выступают «Синдром любви» и Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Реализация

Режиссёром-постановщиком роликов выступил Федор Бондарчук («Притяжение», «Сталинград», «9 рота»), оператором — Владислав Опельянц («Лето», «Заложники», «Статский Советник»). Ролики созданы при участии кинокомпаний Art Pictures Studio, «Водород» и Видеостудия Mozga , за звук отвечала команда Flysound, цветокоррекция сделана студией Colorkitchen, техническую поддержку постпродакшна обеспечила студия Straight.pro. Специально для этого проекта были созданы фанатские «кричалки» с важным посылом — с нашей поддержкой особые люди могут больше.