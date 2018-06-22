Без традиционного образа спецагента не обошлось

Новая рекламная кампания направлена на продвижение специального предложения «Поговорим» от «Билайн». Новое лицо бренда Александр Ревва стирает границы между «своими» и «чужими».

В рекламном ролике инопланетяне, они же — «чужие», выступили в роли абонентов других сотовых операторов, а Александр Ревва в привычном для себя образе спецагента, легко вычислил их среди «своих» — землян.

Месседж ролика прост: найти «своих» легко, достаточно подключиться к «Билайн» — тогда «своими» станут все.

Премьера ролика на федеральном ТВ и онлайн-каналах состоялась 18 июня 2018 года.

Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн» В рекламной кампании с помощью инопланетной темы мы показали главное преимущество предложения «Поговорим» — возможность говорить безлимитно с абонентами всех операторов. В ролике участвует много самых разных пришельцев, но наш герой Александр Ревва демонстрирует, что «своих» и «чужих» больше нет.

Людмила Баушева, креативный директор Contrapunto Идея ролика пришла напрямую из космоса. Мы увидели бриф и буквально разделили людей на «чужих» и «своих». Вообще, этот проект отличался удивительным стечением обстоятельств: в какой-то момент мы заподозрили, что режиссеров похищают пришельцы, а дожди в день съемок были почти метеоритные.

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком» (клиент)

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ольга Дубинская

Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Людмила Баушева

Руководитель творческой группы — Антон Воловский

Старший копирайтер — Анастасия Гудкова

Продюсер — Анна Черная

Стратегический директор — Юля Зыкина

Руководитель отдела по работе с клиентами — Вика Канина

Старший менеджер по работе с клиентами — Альбина Бекмансурова

Менеджер по работе с клиентами — Дарья Быкова

The Marketing Arm (агентство по работе со звездами)

Директор по работе с селебрити — Таня Хмельницкая

Базелевс (продакшн)

Режиссер — Jeroen Mol

Второй режиссер — Ася Гусакова

Продюсер — Антон Замахин