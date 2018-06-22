Новая рекламная кампания направлена на продвижение специального предложения «Поговорим» от «Билайн». Новое лицо бренда Александр Ревва стирает границы между «своими» и «чужими».
В рекламном ролике инопланетяне, они же — «чужие», выступили в роли абонентов других сотовых операторов, а Александр Ревва в привычном для себя образе спецагента, легко вычислил их среди «своих» — землян.
Месседж ролика прост: найти «своих» легко, достаточно подключиться к «Билайн» — тогда «своими» станут все.
Премьера ролика на федеральном ТВ и онлайн-каналах состоялась 18 июня 2018 года.
Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн»
В рекламной кампании с помощью инопланетной темы мы показали главное преимущество предложения «Поговорим» — возможность говорить безлимитно с абонентами всех операторов. В ролике участвует много самых разных пришельцев, но наш герой Александр Ревва демонстрирует, что «своих» и «чужих» больше нет.
Людмила Баушева, креативный директор Contrapunto
Идея ролика пришла напрямую из космоса. Мы увидели бриф и буквально разделили людей на «чужих» и «своих». Вообще, этот проект отличался удивительным стечением обстоятельств: в какой-то момент мы заподозрили, что режиссеров похищают пришельцы, а дожди в день съемок были почти метеоритные.
Состав творческой группы:
ПАО «Вымпелком» (клиент)
Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева
Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ольга Дубинская
Продюсер — Дмитрий Лашкин
Contrapunto (креатив)
Креативный директор — Людмила Баушева
Руководитель творческой группы — Антон Воловский
Старший копирайтер — Анастасия Гудкова
Продюсер — Анна Черная
Стратегический директор — Юля Зыкина
Руководитель отдела по работе с клиентами — Вика Канина
Старший менеджер по работе с клиентами — Альбина Бекмансурова
Менеджер по работе с клиентами — Дарья Быкова
The Marketing Arm (агентство по работе со звездами)
Директор по работе с селебрити — Таня Хмельницкая
Базелевс (продакшн)
Режиссер — Jeroen Mol
Второй режиссер — Ася Гусакова
Продюсер — Антон Замахин