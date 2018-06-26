Тинькофф Банк запустил рекламную кампанию карты Tinkoff All Games с известным киберспортсменом Ярославом «pashaBiceps» Яжомбковски в главной роли. В рамках кампании представлена серия роликов, обыгрывающих популярный в интернете мем «Сын маминой подруги», основанный на стереотипе о более успешном человеке, которого постоянно приводят в пример.
В роликах pashaBiceps получает повышенный кэшбэк за покупки в магазинах онлайн-игр и бесплатно приобретает на него игровые бонусы и дорогую электронику, в то время как игрок с обычной картой довольствуется обычными условиями. Таким образом, обладателям карты обещают не только именную карту с возможностью нанести свой никнейм, но и повышенный кэшбэк за покупки в магазинах онлайн-игр, бесплатные бонусы в играх и геймерские гаджеты. Кстати рекламные ролики с участием киберспортсмена были «под ключ» реализованы продакшн-командой Virtus.pro (входит в ESforce Holding ).
«При строительстве экосистемы Тинькофф мы стремимся удовлетворять все потребности наших клиентов. Выпущенная специально для любителей игр карта Tinkoff All Games идеально подойдет всем поклонникам киберспорта: мы повысили кэшбэк за траты на игры, а компенсировать можно практически любые игровые покупки и траты на электронику. Уверены, что с помощью такого популярного игрока как pashaBiceps, мы сможем максимально полно донести все преимущества продукта до существующих и потенциальных клиентов», — прокомментировал Данил Анисимов, вице-президент, директор департамента продуктов и портфельного менеджмента Тинькофф Банка.