В роликах снялся известный киберспортсмен Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски

Тинькофф Банк запустил рекламную кампанию карты Tinkoff All Games с известным киберспортсменом Ярославом «pashaBiceps» Яжомбковски в главной роли. В рамках кампании представлена серия роликов, обыгрывающих популярный в интернете мем «Сын маминой подруги», основанный на стереотипе о более успешном человеке, которого постоянно приводят в пример.

В роликах pashaBiceps получает повышенный кэшбэк за покупки в магазинах онлайн-игр и бесплатно приобретает на него игровые бонусы и дорогую электронику, в то время как игрок с обычной картой довольствуется обычными условиями. Таким образом, обладателям карты обещают не только именную карту с возможностью нанести свой никнейм, но и повышенный кэшбэк за покупки в магазинах онлайн-игр, бесплатные бонусы в играх и геймерские гаджеты. Кстати рекламные ролики с участием киберспортсмена были «под ключ» реализованы продакшн-командой Virtus.pro (входит в ESforce Holding ).