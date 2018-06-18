Рэперы зовут футбольных фанатов «выпустить пар» на стадионах

В рамках сотрудничества с компанией Lay’s Тимати выпустил в свет новый клип «Топим за футбол», приурочив его к открытию ЧМ-2018. В создании композиции принял участие и рэпер Скруджи.

В клипе музыканты предстали в образе работников стадиона, подготавливающих футбольное поле к матчам ЧМ-2018. В самой песне Тимати признается, что он завидует зарплатам футболистов, хоть и является преданным болельщиком: «Я всю свою жизнь в сфере искусств, но нам там столько не платят».

В конце рэперы предлагают всем желающим прийти на стадион, чтобы «выпустить пар».