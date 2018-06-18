Ролики для новой кампании создало креативное агентство MIGUELIVANOV.COM

JOOM — международный мобильный маркетплейс — объявляет о запуске второй по счету федеральной рекламной компании. В рамках нового флайта по различным коммуникационным каналам — на ТВ и онлайн-площадках — будут транслироваться динамичные и яркие ролики, полностью соответствующие имиджу быстрорастущего бренда. Запуск кампании состоялся 18 июня.

Специально для новой рекламной кампании JOOM креативным агентством MIGUELIVANOV.COM был создан ряд роликов, в которых обыгрываются основные преимущества бренда: огромный выбор, бесплатная доставка, точная таблица размеров, скидки до 90% и т. д.

Благодаря превосходному кастингу актеров, детально проработанным сценам и великолепной музыкальной аранжировке удалось создать легкие и забавные, но в то же время емкие ролики. Высокая динамика, яркие краски и драйвовая музыка делают ролики запоминающимися и выводят на новый уровень стандарты рекламы интернет-магазинов.

«Поскольку JOOM находится в очень агрессивной конкурентной среде, мы должны не только строить имидж, но и активно коммуницировать свои сервисные преимущества — бесплатную доставку на все и точную таблицу размеров. Боязнь ошибиться с размером обуви и одежды — распространенный потребительский барьер, тормозящий развитие онлайн-шопинга. Но покупатели JOOM могут быть уверенными в правильности своего выбора в любой категории товаров», — комментирует Максим Михайлов, директор по маркетингу JOOM.

Прошлая федеральная рекламная кампания JOOM была запущена на ТВ в 2017 году. Первый флайт привел к лавинообразному росту скачиваний мобильного приложения (более 200 тысяч в день), а также значительно повысил узнаваемость бренда. Успех первого этапа показал высокую рентабельность вложений в ТВ-рекламу, поэтому было принято решение продолжить активно использовать данный коммуникационный канал.

«JOOM — крайне амбициозный проект. Мы строим игрока № 1 на рынке кроссбордера в России. В ближайшей перспективе любой человек должен начинать свой шопинг с JOOM — и у нас есть все для этого: огромный выбор отличных и доступных товарных категорий, великолепная служба поддержки, самый удобный среди конкурентов интерфейс и постоянно совершенствующиеся возможности поиска. Разумеется, реклама должна соответствовать нашему супердинамичному ультрасовременному бренду», — говорит Елизавета Гончарова, руководитель продукта JOOM.

Первая версия мобильного приложения JOOM была запущена летом 2016 года. На сегодняшний день число скачиваний по всему миру превысило отметку в 50 млн. JOOM по праву может считаться одним из самых быстрорастущих e-commerce стартапов в Европе: за первые два года работы было привлечено более $ 20 млн инвестиций, а филиалы компании сегодня работают в Латвии, Гонконге и США.

JOOM

Marketing Director: Максим Михайлов

Head of Product: Елизавета Гончарова

Креатив и производство

miguelivanov.com

Creative Directors: Мигель Иванов, Дарья Шерстобитова