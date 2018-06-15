Теперь он продвигает региональные торговые центры

Венгр Андраш Арато — он же дедушка-мем, он же Гарольд, скрывающий боль — стал очень популярен в России благодаря своей уникальной мимике. Его фотографии давно стали мемами, но пользователи до сих пор придумывают персонажу различные контексты.

За фирменной улыбкой Гарольда скрывается многое — здесь и боль, и сомнения, и презрение — каждый увидит свое. Именно специфическая улыбка и принесла известность своему истинному владельцу — Андрашу. На его страницу в VK подписаны более 45 тысяч человек, а мемы и стикеры с его выражением лица есть в арсенале практически у каждого пользователя соцсетей.

В Россию король мемов приехал в роли амбассадора «БОЛЬших скидок» в рамках рекламной кампании сети региональных торговых центров «Аура» и «Планета».

Концепция проекта была разработана креативным агентством TUTKOVBUDKOV. В основу идеи лёг печальный образ персонажа: Гарольд выступает в роли обескураженного продавца-консультанта, чьё выражение лица просто не может скрывать боль — летний сезон скидок опустошил торговый зал, все товары сметены с полок, а с манекена сорвана последняя рубашка. Остались только боль, отчаяние и Гарольд.

Рекламная кампания «БОЛЬшие скидки» пройдет на ТВ, задействует каналы наружной рекламы и, конечно же, вотчину Гарольда-Андраша — digital. Продвигать Гарольд будет ТРЦ «Планета» в Красноярске, Новокузнецке и Уфе, ТРЦ «Аура» в Новосибирске и ТРЦ «Лето в Санкт-Петербурге.

С сетью ТРЦ TUTKOVBUDKOV работает с 2015 года. Выбранная без какого-либо тендера, креативная команда агентства продолжает удивлять своих партнеров, ведь, как признаются сами ребята, это первый случай, когда «живой мем» используется для продвижения в этом сегменте.

Состав творческой группы:

TUTKOVBUDKOV

Креативный директор — Дмитрий Тютьков

Арт-директор — Дмитрий Костюченко

Копирайтер — Маша Макарчева

Аккаунт-менеджер — Александр Завгородний