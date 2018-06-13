Фармбренд подготовился к наплыву иностранных болельщиков

Бренд «Мирамистин» («Инфамед») запустил кампанию «Болей, не болея». Это яркие истории о приключениях иностранных болельщиков, которые приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу. За реализацию проекта отвечало ARMI.

Креаторы решили обыграть стереотип о том, что самая нужная покупка для туриста в России — водка, балалайка и икра. Одновременно в роликах с юмором показаны наши стереотипы относительно иностранцев.

Например, швед — статный, светлокожий и в желто-голубом, увлекся футболом и обгорел на солнце. Англичанин Джек — двукратный чемпион по боксу среди болельщиков «Юнчестер Манайтед» в своем колледже, ни разу не уходил с ринга побежденным, но тут заработал «полевые» травмы. У немца Ганса разболелось горло от холодного пи… кваса. Не обошлось и без француза, который из-за своей любвеобильности попал в деликатную ситуацию. По задумке, всем пострадавшим на помощь приходит «Мирамистин».

Короткие и эмоциональные ролики позволили бренду рассказать потребителям, что «Мирамистин» всегда с ними, а сейчас — тем более. Что особенно ценно, учитывая консервативность рекламодателей из фармкатегории, отмечают в ARMI.

Состав творческой группы:

«Инфамед»

Жанна Перфильева — директор по маркетингу

ARMI

Екатерина Бек — старший стратег и автор идеи

Сергей Кряжев — арт-директор и автор сценариев

FireBox Production

Наталья Богомолова — режиссер

Рустам Люкманов — исполнительный продюсер

Пётр Гольцов — главный продюсер