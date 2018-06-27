Продвижение кроссовера через пранк и блоггинг

Специализированное креативное агентство 133 MOS (Publicis Communications Russia) и бренд Chevrolet компании General Motors сняли первую локальную кампанию для нового семейного кроссовера Chevrolet Traverse.

Ролик в формате репортажа юного блогера, который он снимает на свой смартфон, был разработан компанией GM с целью выделиться на фоне конкурентов.

Чтобы показать достоинства нового кроссовера, главный герой ролика придумывает пранк с зеркалом и основывает в багажнике свой штаб. Мальчик снимает всё, что попадается ему на глаза. А иногда, наоборот, не попадается — в основном ролике мальчик обнаруживает пропажу собаки, квадрокоптера и даже мамы.

Новая кампания продвигает Chevrolet Traverse — автомобиль, в который «поместится всё, что дорого вашему сердцу». Представители компании поясняют, необычная форма «детской фантазии» позволила отразить рекламный месседж гораздо ярче — так, например, кроссовер в одном из роликов стал инопланетным кораблем.

133 MOS (Publicis Communications Russia): Дети любят гиперболизировать. И автомобиль, который способен забрать всю семью разом, может трактоваться детской фантазией очень буквально. Это и стало основой для нашей истории.

Состав творческой группы:

General Motors (клиент)

133 MOS (креатив)

Profilm (продакшн)