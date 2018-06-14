В новом ролике агентство Instinct наконец навело порядок в доме

Сколько раз нужно сказать и попросить, чтобы домочадцы навели порядок в доме? Можно повторить просьбу хоть 2999 раз, но проще взять и облегчить себе жизнь с помощью решений для хранения ИКЕА. С придиванным столиком, контейнером или настенной панелью от шведского ритейлера проблема исчезает раз и навсегда. Эту мысль и попыталось донести креативное агентство Instinct в новом рекламной ролике ИКЕА.

Товары для хранения помогают героям навести порядок и уют в доме. При этом любимые вещи остаются у них под рукой. Ролик «Сколько можно говорить?» — второй в серии «Всё устраивает дома».

Ранее ИКЕА и Instinct выпустили рекламный ролик «Барабан», где на примере истории о потерянной игрушке рассказывается, как благодаря мебели одинаково просто вовремя найти нужную вещь и… как следует ее спрятать. Потому что главное — покой в доме и мирное утро субботы.