Ритейлер запустил кампанию «Отсчет до наших будущих побед начинается сейчас!»

«Спортмастер» и Contrapunto сняли ролик «Отсчет до наших будущих побед начинается сейчас!» с участием юных футболистов из спортивных школ «Спартак» и «Динамо». Считалка «Камень! Ножницы! Бумага! Цу-е-фа!» стала главным мотивом рекламной кампании, которая продлится до 30 июня. Ролик будет транслироваться на ТВ и онлайн.

«Спортмастер» уже давно поддерживает проект «Мини-футбол — в школу» Ассоциации мини-футбола России. А в начале сезона ритейлер запустил акцию: 20 рублей с каждой покупки футбольной экипировки на сумму от 1000 рублей отправляется на поддержку детского футбола. Идею проекта необходимо было, с одной стороны, связать с темой ЧМ-2018, а с другой — максимально выделить ее среди ожидаемого информационного шума и избежать стереотипных образов.

Рекламная кампания, разработанная Contrapunto, основана на убеждении и клиента, и агентства: будущее сборной России по футболу — в сегодняшних мальчишках, «заряженных» футболом. Этот ролик — история о том, как за школьными дворами, на стадионах-коробках спальных районов и на юношеских турнирах создается наше футбольное будущее.

Слова «Камень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода» с детства действуют на нас как заклинание, а в ролике «Спортмастера» у них появляется новое продолжение. Сцены футбольных битв во дворе переносят зрителя в детство и вызывают желание пробить по воротам или поболеть за соседского мальчишку. В ролике никому и ничего не надо было изображать — все страсти и эмоции настоящие, ведь ученики спортивных школ клубов «Спартак» и «Динамо» выступили в роли самих себя.

«Это история моего детства, как и история любого другого мальчишки, которому, чтобы играть в футбол, нужен был только мяч. Стадионом для нас мог стать любой дворик, воротами — два камня, а наградой за ободранные коленки — благосклонный взгляд соседской девчонки. Хотелось бы, чтобы то же желание играть, азарт, та же страсть к победе, как у обычных российских мальчишек, была и у наших профессиональных спортсменов», — говорит арт-директор проекта Алексей Павлов (Contrapunto).

«Для меня это не рекламная кампания, а честная демонстрация своего убеждения, что будущее создаем мы сами, каждый из нас. Если хочешь изменить что-то к лучшему, чего-то хочешь добиться, то делай для этого, что можешь», — поделилась Наталья Егорова, директор по маркетинговым коммуникациям «Спортмастера».

Состав творческой группы:

«Спортмастер» (клиент)

Зинаида Хохлова — директор по развитию клиентского опыта

Наталья Егорова — директор по маркетинговым коммуникациям

Алина Друкарова — руководитель группы коммуникаций бренда «Спортмастер»

Оксана Голубева — ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям

Contrapunto (креатив)

Кристина Денина — креативный директор

Алексей Павлов — старший арт-директор

Андрей Шкатов — продюсер

Дмитрий Рубежов — музыкальный продюсер

Екатерина Усачева — директор по работе с клиентами

Александра Боттчер — младший менеджер по работе с клиентами

Production

TV (Park Production)

Matt Bieler — режиссер

Андрей Краузов — оператор

Антон Замахин — генеральный продюсер

Музыка (Xuman Records)

Александр Зенов — композитор