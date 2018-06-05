Видео реализовано в рамках новой образовательной платформы

Компания «Анимаккорд», выпускающая мультсериал «Маша и Медведь», начала сотрудничество с сервисом «Яндекс.Такси» в рамках нового образовательного проекта. Старт кампании положил совместный ролик о правилах безопасности детей во время поездок на автомобиле.

Образовательная программа «Яндекс.Такси» и компании «Анимаккорд» будет состоять из обучающих онлайн-материалов: анимационных роликов, постов в социальных сетях, баннеров и специальных разделов на сайте мультсериала «Маша и Медведь», главные герои которого стали лицом новой платформы.

Маша и Медведь рассказывают о правилах безопасности на дорогах простым и доступным языком. Например, как правильно выбирать кресло по возрасту и пристёгивать ребёнка или как уберечь детей от укачивания во время поездки. В частности, в первом ролике из кампании Маша и Медведь обращают внимание на тариф «Детский» от «Яндекс.Такси» и на важности использования детского кресла. Видео уже набрало более 1,5 млн просмотров.

В Москве, Петербурге и Екатеринбурге — городах, где работает тариф — «Яндекс.Такси» забрендирует более 200 автомобилей партнёров изображениями Маши и Медведя в рамках рекламной поддержки проекта.

Дарья Золотухина, руководитель службы бренда «Яндекс.Такси» Мы уверены, что рассказывать о правилах безопасности нужно как можно раньше — буквально с пелёнок. С «Анимаккордом» мы нашли для этой цели самую верную форму — игровую, образную и ненавязчивую. Персонажи мультсериала, весёлая и бойкая Маша и рассудительный и ответственный Медведь, просто и ясно рассказывают о безопасности. Так мы вырабатываем у детей привычку соблюдать правила, а родителям напоминаем, почему их соблюдение — простая и очевидная необходимость.