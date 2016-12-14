Наружка в поисках третьего измерения: 3D на службе outdoor

Настоящий рекламист подобен ребенку — в хорошем смысле, конечно. Он стремится попробовать все новое и интересное, повертеть в руках, досконально изучить. Именно так происходит с технологиями — рекламисты первыми подхватывают модные тренды и пытаются применить их на практике сразу же, пока хайп не стих. Это касается и блокчейна, и виртуальной реальности, и искусственного интеллекта, и 3D.

Наружка — не исключение, outdoor отрасль очень любит поиграться с последними достижениями техники. Их усилия не остаются незамеченными — лучшие кейсы получают престижные награды, их обсуждают на рынке и в медиа. Sostav предлагает ознакомиться с самыми масштабными и выдающимися образцами 3D-рекламы.

Чудеса на Таймс-сквер

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Разместить 3D-билборд на самой дорогой улице и попасть в Книгу рекордов Гиннесса? The Coca-Cola Company может себе это позволить. Компания обновила свою рекламу на оживленном перекрестке Манхэттена с помощью 1760 LED-экранов, двигающихся независимо друг от друга. Конструкция размерами 20 на 12 м поражает воображение, демонстрируя рекламу Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Diet Coke и Coca-Cola Life. Компания подчеркивает, что всегда была на передовой в сфере наружки — начиная с легендарной неоновой вывески на лондонской площади Пикадилли и заканчивая Кингс Кросс в Сиднее. Реализацией проекта занималась Display Devices.

Протестировано на людях

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Как донести до людей правду о жестокости меховой индустрии? Позволить почувствовать, что такое боль. Азиатское подразделение PETA и агентство Ogilvy & Mather реализовали в китайском Шэньяне проект, призывающий отказаться от меховых изделий. Рядом с крупным торговым центром были установлены 3D-постеры с моделями животных, которых выращивают на местных меховых фермах. Фигуры также появились внутри молла. Только вместо меха они были покрыты металлическими иглами. Проект привлек внимание знаменитостей и СМИ, в результате более 300 тысяч людей пообещали отказаться от использования меха.

У вас реклама заплесневела

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Оригинальную метафору свежести знаний придумало агентство BBDO Ukraine. Там с помощью микробиолога и ситилайта решили продемонстрировать, что знания не грех периодически обновлять. Например, маркетологи могут это сделать на ежегодном отраслевом форуме. К сожалению, многие игнорируют мероприятие, будучи уверенными в своих академических знаниях. Креаторы попытались их переубедить и поместили внутри конструкции легендарный «Маркетинг» Филипа Котлера. Немного времени — и пропитанная специальным раствором книга заплесневела. Вполне наглядно, надо признать.

Олимпиада социальных сетей

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«МегаФон», официальный спонсор Олимпиады 2014 в Сочи, провел во время игр кампанию «Твори свою историю Олимпиады». Кульминацией кампании стал проект MegaFaces на фасаде гигантского павильона, где оператор представил самое дорогое: лица своих абонентов — в виде огромных барельефов 6×8 м.

Лица болельщиков появлялись на 3D-LED-фасаде здания. Кинетический фасад павильона был сконструирован из 11 000 поршней, каждый отображал один пиксел и выдвигался на 2 м, что позволяло передавать изображение в 3D-формате. В акции «Лица Олимпиады» приняли участие болельщики из 106 стран мира.

Проект «МегаФона» и лондонского дизайнера Асифа Хана собрал ворох наград, в том числе гран-при Cannes Lions в категории Innovation — первую в истории российской рекламы награду высшего достоинства.

Реклама по Брайлю

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Незрячие люди не могут увидеть наружную рекламу, зато могут ее прочитать. Так решили в лондонском агентстве AMV BBDO и создали постер со шрифтом Брайля. Работа для кондитерского бренда Maltesers, принадлежащего Mars, была приурочена к Международному дню Брайля. Увидеть и почувствовать рекламу предлагалось на автобусной остановке. Аудиосопровождение разъясняло зрячим людям, что написано на постере, и направляло их на страницу бренда в Facebook.