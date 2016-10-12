Понаставили: интегрированная в город наружка

Что может быть прекраснее расцветающих весенних мегаполисов, жители которых радуются первым солнечным дням? У нас есть для вас другой вариант ответа: остроумная и гениальная в своей простоте наружная реклама, которая маскируется под облик города. Рекламщики идут на любые ухищрения, чтобы «встроить» бренды в окружающий мир.

Они размещают рекламу в виде почтовых ящиков, дорожных знаков и нумерации домов, создают необычные принты для растяжек и фонарных столбов. Мы представляем вам столько-то проектов, которые удачно замаскировались под города и запомнились как прохожим, так и экспертам.

Дороги, пожалуй, рекламщики облюбовали больше любых других локаций. Дорожное пространство окружено самыми разными носителями, которые идеально подходят для подобных проектов. Например, автоконцерн Fiat совместно с бразильским рекламным агентством Filadelfia в 2011 году установил по всей стране привычные для водителей знаки дорожного движения в виде бокалов. Кампания призывает не садиться за руль в нетрезвом состоянии.







Похожий проект годом раньше создала группа художников TrustoCorp в Нью-Йорке. Под прицел команды попал один из самых криминальных районов города – Бруклин. Там появились жутковатые дорожные знаки, предупреждающие водителей и прохожих о том, что им нужно быть внимательными на улицах Бруклина. Принты гласят: «между огнестрельным оружием и кулаками стоит выбрать последнее», «не стучите на людей» и другие приятные мысли. Все они сделаны на манер стандартных дорожных знаков, в похожей расцветке.







В 2015 году в Вене проходил песенный конкурс «Евровидение». Накануне соревнования городские власти решили выразить толерантность к сексуальным меньшинствам и установили на дорогах 49 необычных светофоров. На них вместо стандартных стоящих и идущих человечков размещены однополые пары, держащиеся за руки. Справедливости ради стоить отметить, что и разнополые пары на светофорах тоже встречались.







А автобренд Smart использовал светофор в качестве интерактивной площадки для того, чтобы развеселить жителей Германии. Команда BBDO Germany «оживила» светофоры в городах, поместив вместо привычных иконок танцующих человечков. Кампания проходила под слоганом #WhatAreYouFOR. С помощью проекта Smart надеялся сделать окружающий мир чуть лучше и навести людей на мысли о соблюдении ПДД.

Подробнее про рекламу на светофорах и их дизайн вы можете прочесть здесь

Свой вклад в удивительную рекламу, которая пытается «прикинуться» городом, не раз делал и McDonald’s. Например, в Швейцарии сеть ресторанов быстрого питания создала собственный пешеходный переход, который подозрительно напоминал картофель фри. Такая концепция была придумана для того, чтобы отвлечь жителей и гостей города от местных ноунейм-киосков с недорогой едой.

Конечно же, креатив на «зебре» у рекламщиков пользуется особой популярностью. В Германии агентство Grey Worldwide разработало для бренда чистящих средств «Mr. Propper» концепцию рекламы, которая наглядно показывает, как продукция может навести чистоту и белизну в окружающем мире.

Этот же способ сравнения с потемневшей «зеброй» рекламщики использовали для продвижения корректора из линейки канцелярских товаров FedEx. На дорогах Нью-Йорка появились огромные баночки с так называемой «замазкой», а одна полоса на переходе была закрашена ярким белым цветом.

Там же, в Нью-Йорке, телеканал HBO решил напугать местных жителей и гостей города. Он поместил в несколько такси манекен, рука которого торчала из багажника, и отправил машины разъезжать по мегаполису в таком виде. Таким образом канал рекламировал выход очередного сезона культового сериала «Клан Сопрано».