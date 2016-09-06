Праздник к нам приходит: лучшая рождественская наружка

Жители США и Европы лихорадочно опустошают прилавки гипермаркетов и элитных бутиков, спешат на распродажи и прокручивают предложения от онлайн-ритейлеров. Ведь буквально через несколько дней наступит католическое Рождество – самый прибыльный праздник, который невозможно представить без подарков, яркой рождественской атрибутики и богатого стола.

В это «горячее» время бренды по-разному пытаются привлечь внимание покупателей, превращая наружную рекламу в филиал резиденции Санта-Клауса. Самую душевную, броскую и необычную наружку мы собрали для вас в предрождественском выпуске.

Ветераном в области счастливой праздничной рекламы много лет подряд остается производитель Сoca-Cola. В 2014 году бренд разместил на улицах тропического Сингупара и заснеженной Финляндии особенные диджитал-билборды, которые умели передавать снег из одной страны в другую. Когда финны бросали снежки в специальную трубу, сингапурцы ловили их на другом конце Земли.

Специально к Рождеству бренд пива Heineken вместе с командой JWT Beirut создал огромный светящийся интерактивный билборд, на котором была изображена 20-метровая черно-белая бутылка. Она состояла из 400 неоновых полосок. В рамках кампании пивовары запустили сайт www.coloryourchristmas.com. На нём пользователей просили зарегистрироваться и помочь «осветить» бутылку перед Рождеством

Посещаемость сайта была непосредственно связана с гигантской бутылкой. Каждый раз, когда зеленая полоса «из посетителей» заполнялась, соответствующая неоновая полоска загоралась и на билборде. 24 декабря бутылка была полностью подсвечена. В проекте поучаствовали 26,900 уникальных посетителей, а сайт собрал более 50 тысяч просмотров страниц с посетителями из 129 стран.

Нечто подобное в 2012 году реализовал в Лондоне автобренд Opel. На улицах города маркетологи концерна установили елки, собранные из запчастей собственных машин. Они эффектно подсвечивались, получая заряд от стоящих рядом электромобилей Opel Ampera.

Что еще, кроме нарядной елки, может создавать праздничное настроение на улицах холодных мегаполисов? Конечно же, настоящий снежный шар! Такую «игрушку» команда автомобильного бренда MINI разместила в Нью-Йорке в качестве наружной рекламы. Маркетологи марки предлагали американцам встряхнуться и обратить внимание на новую модель MINI Countryman.

Тем временем парижан в праздничный период бренды радовали не столько красотой, сколько домашним уютом. Эту миссию взял на себя мебельный ритейлер IKEA, превратив 12 остановок общественного транспорта в теплые гостиные с мягкими диванами, книжными полками, торшерами и картинами.

Строгие правила регуляторов не позволяют виноделам открыто рекламировать свою продукцию. Однако, самые креативные из них не упускают возможности оказаться на билбордах в канун Рождества. Например, словенский бренд вина красиво обошел все ограничения, изобразив на рекламных щитах бутылки в виде украшенной огоньками елки.