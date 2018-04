Тело в дело: тату как наружная реклама

Человек-билборд, человек-сэндвич, человек-афиша — всё это примеры живой рекламы, которая зародилась еще в XIX веке. Именно тогда властям Лондона пришла в голову гениальная мысль: взимать налог за размещение рекламы на городских стенах.

Предприимчивые дельцы не растерялись и начали навешивать объявления на соотечественников.

За двести лет живая реклама достигла небывалого размаха, и рекламные татуировки можно считать логическим развитием событий. Явление даже получило специальное название: skinvertising. Встречается также определение ForeheADS, или Forehead Advertising, которое обозначает буквально «реклама на лбу». Ее бум пришелся на 2000-е и был связан с «пузырем доткомов».

Первым рекламоносителем, который подписал официальный контракт на размещение тату, считается американец Джим Нельсон. За 7 тысяч долларов он украсил свой затылок рекламой хостинг-компании CI Host. Дальше пошло-поехало: число желающих продать рекламную площадь на собственном теле росло, а среди заказчиков появились крупные бренды вроде Toyota и Air New Zealand.

Reebok навсегда

В 2014 году шведское подразделение Reebok запустило акцию Reebok Forever, в рамках которой предложило поклонникам сделать самую большую татуировку в виде логотипа компании. В результате бренд получил 366 млн упоминаний в СМИ, 7 млн упоминаний в соцсетях и 94 реальных татуировки.

Биг Мак или Биг Кинг?

Некоторые люди так любят Биг Мак, что увековечили его образ на своём теле. В 2015 году Burger King решил, что их Биг Кинг достоин не меньшего. Компания пригласила пятерых поклонников конкурирующего бургера в Бразилию на дегустацию Биг Кинга, после чего им предложили апгрейд татуировок. Четверо согласились, и мастер Эми Джеймс добавил на рисунок небольшие штрихи — полоски от гриля.

В попытке привлечь молодую (сердцем и душой) аудиторию авиакомпания Airberlin объявила конкурс, участникам которого предлагалось сделать татуировку с обновленным логотипом Airberlin и слоганом «not established since 1978». Главным призом было заявлено кругосветное путешествие. В соцсетях появилось несколько претендентов на победу, однако компания так и не раскрыла имя победителя, сообщила Handelsblatt.

Набедренная реклама

Японцы известны своим нестандартным подходом к рекламе. Случай с татуировками не стал исключением. Запущенный в начале 2010-х сервис Absolute Territory PR предлагал рекламодателям разместить временную тату на бедрах девушек. Такой возможностью успела воспользоваться компания Warner Music для раскрутки альбома ¡Uno! группы Green Day. Проект продержался недолго и «сдулся» вместе с интересом к рекламным татуировкам.

И на эту, и на эту я набью себе « Додо»

Маркетологи «Додо Пицца» в Тольятти сомневались, что кто-то решится на татуировку ради вечной скидки. Однако Евгений Пантелеев набил себе логотип сети пиццерий и получил от компании пожизненную 15-процентную скидку.

Живая « социалка»

Агентство Leo Burnett и антирасистская организация Le Conseil Representatif des Associations Noires решили привлечь внимание к проблемам расизма во Франции с помощью «живого билборда». В рамках акции креаторы отправили на улицы Парижа человека, покрытого татуировками с расистскими оскорблениями. Надписи собирали в СМИ и социальных сетях.

Не корысти ради

Впрочем, деньги далеко не всегда становятся стимулом для увековечивания бренда на теле. Зачастую людьми движет искренняя любовь к искусству/торговой марке или желание прославиться. Так, тату-мастер Джейсон Джордж из Мумбаи, Индия, нанес на свою кожу около 400 логотипов — как глобальных, так и региональных. На его теле можно увидеть Samsung, Marvel, Miller, Oreo, eBay, Coca-Cola и другие бренды. Цель парня — попасть в книгу рекордов Гиннесса как человек с наибольшим количеством брендированных татуировок.

Только любовью можно объяснить появление логотипов, слоганов и бутылок Coca-Cola в виде татуировок. Легендарный бренд вдохновляет людей по всему миру. Например, сотрудник компании Harley-Davidson Алейн Трибал набил изображение классической стеклянной бутылки Coca-Cola, чтобы подчеркнуть свою приверженность идее безграничной дружбы. А москвич Игорь Алексеев из Москвы сделал татуировку с надписью Everything will be Coca-Cola («Всё будет Coca-Cola»), поскольку считает напиток символом счастья, который знают жители всей планеты.

И напоследок — вдохновляющие принты от обувного бренда Brazilia Shoes и поставщика товаров для офиса OfficeMax.