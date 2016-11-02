10 остановок, на которых вы точно пропустите свой автобус

Сначала мы хотели сделать для вас подборку креативной наружной рекламы на транспорте, но потом подумали, что это банально. Вы, наверное, видели этот известный рекламщикам пример — брендированный автобус со змеей, приглашающий в копенгагенский зоопарк?

Поэтому мы решили не повторяться, а показать, как креаторы играют с пассажирами на остановках, чтобы им было нескучно ждать свой автобус. Есть просто невероятные примеры!

Pepsi испугала пришельцами

Бренд Pepsi Max и агентство AMVBBDO превратили лондонскую автобусную остановку, по меньшей мере, в съемочную площадку голливудского триллера.

Благодаря передовым цифровым технологиям ожидающие пассажиры видели через стекло то летающий в небе НЛО, то щупальцу, которая затаскивает других людей в канализационный люк.

Конечно, это была иллюзия, но она не на шутку напугала окружающих. Такое трудно не запомнить! Посмотрите, как правдоподобно это выглядело — ролик набрал почти 8 млн. просмотров в Интернете.

"Ходячие мертвецы" напали на остановку

Теми же технологиями digital outdoor воспользовался телеканал Fox для продвижения пятого сезона “Ходячих мертвецов”. Зомби неожиданно появлялись за стеклом автобусной остановки.

Мурашки пробежали по коже ожидающих пассажиров, и один из них, охваченный ужасом, даже хотел ударить ожившего мертвеца своим скейтбордом — да чего только не сделаешь в такой ситуации!

Ангел Axe очаровал мужчин

Интерактивная рекламная кампания Initiative Media и BigBoard для бренда Axe (Unilever) на остановках в центре Москвы очень милая!

Прохожие могли видеть на экране девушку-ангела Axe. Удивленные, они сразу смотрели, действительно ли эта красавица была за стеклом остановки. Каково же было их разочарование, когда понимали, что ее там нет. Оставалось только пообщаться с интерактивным персонажем и отправить на свою почту записанный с ней диалог.

Стекло разбилось под натиском Wonderbra

Известный бренд нижнего белья Wonderbra придумал оригинальное решение для транзитной рекламы. Будьте осторожны, проходя мимо стекол, когда купите бюстгальтер Wonderbra!

Производители напитков позвали на ворота

Бренд «Старый Мельник» (Efes) и агентство Wellhead решили поддержать футбольный матч Россия–Германия в отборочном этапе ЧМ-2010 и превратили автобусные остановки в футбольные ворота. Нет ли поблизости спортивного магазина? Так и хочется забить гол!

Тем же креативным решением воспользовалась бразильская компания по производству безалкогольных напитков Guarana Antarctica, которая на время Чемпионата мира по футболу 2014 заменила автобусные остановки Сан-Паулу на футбольные ворота.

3M соблазнила $3 млн

Компания 3M (владеет Scotch и другими брендами) настолько уверена в прочности своего стекла, что предложила прохожим эксперимент. Если кому-то удастся разбить стекло, за которым лежат $3 млн., тот получит эти деньги. На самом деле $500, остальные были не настоящие, только мы вам об этом не говорили…!

H&M предложил позагорать на пляже

В душных, пыльных и шумных городах нам так часто хочется на природу, к морю и солнцу, но отпуск всего две недели два раза в году... Кто же откажется отдохнуть на пляжном шезлонге, хотя бы на 5 минут, пусть даже в ожидании автобуса на работу? Подумали в H&M и насыпали песок, поставили шезлонги и пальмы и заодно прорекламировали свою новую коллекцию купальников к пляжному сезону.

IKEA пригласила в дом

Тему релакса продолжает IKEA, которая расставила на остановке свою мебель и аксессуары. Уютненько! Хотели бы и мы на такой подождать автобус.

Кофейня согревала в холода (в прямом смысле, не кофе!)

Кофейня Caribou Coffee установила на остановках обогреватели, чтобы ожидающие на остановке пассажиры не замерзли. А горячие бутерброды в Caribou Coffee помогут утолить голод!

PlayStation поиграла с пузырями

Малазийская автобусная остановка, покрытая пузырчатой пленкой, точно заставила кого-нибудь опоздать на работу. Невозможно остановиться — хлоп, хлоп, хлоп! Но такую рекламу запустили не производители полиэтилена, а PlayStation, которая покрыла пузыри своими фирменными кнопками.