Какую наружку видели космонавты?

В прошлом выпуске мы показали вам рекламу, которая пытается «встроиться» в город. А в этот раз, в преддверии майских праздников и грядущих перелетов, мы предлагаем взглянуть на креатив, который вовсе не пытается маскироваться. Скорее наоборот, он бросается в глаза тем, кто часто поднимается высоко-высоко в небо.

Это пилоты гражданской и военной авиации, обычные пассажиры и, пожалуй, птицы. Некоторые из примеров настолько масштабные, что их видно лишь космонавтам на МКС. Такие проекты любят завсегдатаи наших подборок: бренды Coca-Cola, McDonald’s, KFC и др.

Это дорого, долго, но очень эффектно, поэтому рекламодатели не гнушаются вкладываться в такой вид рекламы. Так, более 30 лет назад Coca-Colа разместила в пустыне в Чили свой гигантский логотип. Он был приурочен к столетнему юбилею производителя газировки и состоял из 70 тысяч бутылок. В 2006 году некоторые СМИ писали, что он словно «кошмар маркетолога» все еще на своем месте и исчезать не собирается. Однако, мы все же не нашли его на картах Google.









В том же 2006 году сеть KFC последовала примеру Coca-Cola и разместила свой огромный логотип – основателя компании полковника Сандерса - в США, штат Невада. Представители компании так и не объяснили, на кого, кроме исследователей Google Earth, рассчитан этот проект.

Более современный и яркий пример – работа авиаперевозчика SwissAir от 2011 года. Тогда компания вырастила из ячменя аккуратный самолет, название бренда и даже умудрилась вместить адрес веб-сайта. Площадь рекламы составила более 100 тыс. квадратных метров, а на выращивание экспозиции и ее стрижку ушло 4 месяца. Красные и белые участки были покрашены маслом.

В свою очередь, намного практичнее к этому виду рекламы подошла сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. В 2008 году она решила прорекламировать свои McCafe с помощью не просто огромного логотипа на все поле, но и за счет вовлечения людей в занятную игру. Аудитории предлагалось не рассматривать рекламу, а ходить по ней, как в лабиринте.

В 2009 году интернет-пользователи, изучая Google Earth, наткнулись на логотип браузера Firefox, который красовался на кукурузном поле в штате Орегон. Примечательно, что его разрабатывали и воплощали в жизнь не сотрудники самого Firefox и не стороннее рекламное агентство, а благодарные за продукт поклонники. Таким образом они поздравили браузер с достигнутой планкой в 50 млн загрузок.

На закуску – один из самых аппетитных объектов, который, конечно же, вышел из-под пера (или трактора?) маркетологов Papa John’s. Сеть пиццерий решила не мелочиться и потратить 600 часов на то, чтобы создать на пшеничных полях вблизи Денвера, штат Колорадо, огромную пиццу. Ее могли лицезреть голодные пассажиры, прибывающие в местный аэропорт.





Несмотря на то, что Россия на многие квадратные километры состоит из полей, здесь таких проектов «вырастает» всего-ничего. Из самых креативных и тех, которые действительно предназначались для глаз обычного человека, а не космонавта на орбите, хочется отметить рекламу Martini. В отличие от Swiss бренд вермутов, что называется, заморочился и в 2008 году высадил свой логотип цветами подходящих оттенков – бегониями и тагетисами. Композиция украсила собой территорию, близкую к столичному аэропорту Домодедово.

Чуть позднее, в 2010 году, примеру Martini последовал французский автомобильный коцерн Peugeot. В связи с запуском продаж Peugeout 308 в Калужской области, маркетологи компании вытоптали свой огромный логотип на одном из местных угодий. На кого ориентирована данная реклама – до сих пор неясно, на кого рассчитан такой креатив, ведь рядом нет ни одного аэропорта.