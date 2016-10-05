Тушите свет: наружка «Часа земли»

В минувшую субботу в мире на час погасли экраны гаджетов, лампочки в доме и подсветка на самых знаменитых зданиях мира. Эта темнота – вовсе не массовое замыкание электроприборов, а международная экологическая акция «Час земли», которую с 2007 года проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Несмотря на встречную критику и скепсис, с тех пор экологам удалось увеличить количество стран-участниц акции с 35 до 150. Не последнюю роль в этом процессе сыграла наружная реклама, через которую WWF не уставал обращаться к людям по всему миру, придумывая интересные ходы для привлечения внимания.

Самый первый «Час земли» проходил в Австралии: Всемирный фонд дикой природы организовал его совместно с ежедневным таблоидом The Sydney Morning Herald. Поэтому первым креативным партнером проекта стало местное агентство Leo Burnett Sydney, которое разработало концепцию для наружки под названием «Switсh off» (с англ. – выключи). В центре билборда находился выключатель, каждый желающий мог подойти и нажать на него.





Простая идея с выключателями пришлась по вкусу многим креативщикам. Например, спустя год идею удачно использовали в Швейцарии. Там на хорошо освещенных улицах появились выключатели-стик еры. Отключить всю иллюминацию они не могли, так как были бумажными, зато информировали местных жителей о приближающемся «Часе земли». Идею разработала команда «Date Of 1st Implementation».





К подобному приему уже позднее, в 2015 году, прибегал пивной бренд Carlsberg в Стокгольме. Рекламодатель ассоциировал свой продукт, состоящий из органических ингредиентов, с акцией «Час земли» и решил поддержать ее. Концепцию рекламы разработало агентство M&C Saatchi Stockholm.





В 2013 году в преддверии акции в австралийском Мельбурне появился диджитал-билборд , отсчитывающий часы и минуты до «Часа земли». Интересно, что и в течение самого часа широкоформатный билборд был выключен и не показывал рекламу, несмотря на денежные потери. Таким образом медийное агентство APN Outdoor сделало реверанс неправительствен ным организациям и их полезным инициативам.

В 2015 году в Париже WWF разместил вместо наружной рекламы «энергетические танцполы». Во время «Часа земли» парижане танцевали и своими активными движениями подсвечивали утонувшую в темноте Эйфелеву башню, а также делали музыку громче.

Как бренды провели «Час земли» в 2015 году? Читайте в нашем материале.

В Индонезии сотни неравнодушных сами взяли на себя функции наружной рекламы. Люди взяли в руки большие и яркие информационные плакаты, содержащие подробности об акции и ее пользе, и пошли по главным улицам своих городов. Таким образом, традиционная наружная реклама «Часу земли» в этой стране не понадобилась.



