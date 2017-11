Наружка-провокатор: как общаться с людьми через цифровые билборды

Статичные билборды вряд ли могут увлечь и построить длительную коммуникацию, зато у цифровых это получается гораздо лучше. Их интерактивные возможности позволяют, например, играть на рекламных щитах, пить из виртуальных бутылок и даже путешествовать в другие страны. И это не предел, лишь бы гении креатива правильно распорядились технологиями.

Любители газировки опустошили цифровые бутылки

Бренд Coke Zero (Coca-Cola) совместно с агентством Ogilvy & Mather запустил в 2015 году первую в мире рекламу, которую можно пить (First Ever Drinkable Advertising Campaign). Креаторы предложили распробовать низкокалорийную колу на своем смартфоне.

Проходя мимо цифрового билборда, а также во время рекламного ролика Coke Zero на ТВ и радио, человек мог зайти в популярное приложение для распознавания звуков Shazam (то самое, что подсказывает исполнителя песни). После этого газированный напиток буквально исчезал на экране смартфона с каждым виртуальным глотком, а обладатель «опустошенного» стакана получал купон на бесплатную Coke Zero.

Креаторам показалось виртуального напитка мало, и в рамках кампании в штате Индианаполис появился гигантский билборд, наполненный газировкой и оснащенный мощным насосом. Внизу расположилась зона дегустации Coke Zero с шестью кранами.

Прохожие сыграли на билборде ради фастфуда

Отличная наружка Pick N 'Play с использованием диджитал-технологий получилась у DDB Stockholm для McDonald's. Бренд предложил сыграть прохожим на большом интерактивном рекламном билборде, управляя игрой на экране своего смартфона. Регистрация или установка приложения не нужна, а если продержишься больше 30 секунд, то получишь купон на бесплатный фастфуд.

Двери посреди улицы разбудили любопытство путешественников

В 2013 году в сети появился ролик под названием «Европа. Это просто по соседству», социальная кампания с призывом «Давай путешествовать». В Париже прямо посреди улиц установили глухие двери с названиями разных городов Европы. Проходящие мимо люди открывали двери и видели на цифровом экране Барселону, Милан, Женеву и другие европейские города.

Например, на главной площади Милана за дверью кривлялся мим, а на улицах Брюсселя - художник. Фишка социального проекта в том, что люди на экране действительно находились в тот момент в одном из европейских городов.

Пассажиры спасали жертв от домашнего насилия

Необычную социальную кампанию придумал британский Национальный центр борьбы с домашним насилием, установив интерактивный биллборд в Лондоне. Прохожие могли пресечь насилие, увиденное на видеоэкране, если заходили на указанный сайт. Действительно, на короткое время насильника отбрасывало на некоторое расстояние от жертвы.

Инсталляции показали заботу о глазах

Еще одна социалка «Love Your Eyes»: она призывала позаботиться о своих глазах через интерактивные инсталляции. На них демонстрировались обучающие видео с игрой тенями, в которой мог поучаствовать любой прохожий и получить подарочный набор со всем необходимым для заботы о глазах.

Модели-ангелы окрыляли мужчин

И напоследок вспомним давнюю (2011 год), но от этого не менее завораживающую кампанию Axe, в которой ангелы упали с неба. Это произошло на железнодорожной станции в Лондоне.

Бренд Axe нанес на пол специальные знаки, и вставшие на них люди видели на огромном видеоэкране падающих с неба моделей-ангелов. Реакции были разные: от удивления до непристойных намеков, адресованных виртуальным девушкам.