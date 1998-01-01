Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Капсула времени

Капсула времени

2025
2030

Что будет с PR через 5 лет?
Оставьте прогноз и получите его в будущем

Участвуйте в спецпроекте ко Дню пиарщика
До окончания приема прогнозов:

03
21
2 2

Ко Дню пиарщика Sostav и коммуникационное агентство PR-Consulta, которое отмечает свое 15-летие, запускают «Капсулу времени». Этот спецпроект предлагает взглянуть вперед — на будущее коммуникаций и PR-индустрии — через отражение прошлого. Мы приглашаем вас вспомнить, как стремительно менялся медиаландшафт последние полтора десятилетия, каким было наше «вчера», и оценить, каким может быть наше «завтра».

Присоединяйтесь — создадим портрет будущего отрасли вместе!
А через 5 лет Капсула откроется автоматически,
и мы узнаем, кто из нас был ближе к истине.

Евгения Немчинова
Управляющий партнер
коммуникационного агентства PR-Consulta
«Оборачиваясь назад, мы можем оценить, как сильно изменилась отрасль за 10–15 лет: массовый блогинг, цифровизация, ИИ, изменение доверия к разным медиа каналам и так далее. Изменились и повседневные особенности работы, например, рабочая переписка перешла из корпоративной почты в мессенджеры и сделала рабочие коммуникации, с одной стороны, более быстрыми, с другой — более назойливыми… Мы перестали собирать и хранить журналы и газеты с публикациями клиента, органический охват незаметно превратился в единорога…»

ретроспектива

  • Появился первый кириллический домен — и все тут же пожалели. 12 мая интернет «обрусел»: заработали президент.рф и правительство.рф. Выбрали .рф, а не .ру, чтобы никто не сомневался — это настоящая кириллица. Пользователи тут же начали вводить адреса латиницей и удивляться, почему не открывается.
  • Барселонская декларация — когда PR-сообщество решило, что «AVE — это моветон». В 2010 году на Европейском саммите по измерениям приняли Барселонскую декларацию, где торжественно объявили: Advertising Value Equivalent (AVE) — это прошлый век. Все кивнули, а потом продолжили считать медиаэкспозицию в рублях.
  • PR-value — главная метрика, пока никто не понял, что она ничего не значит. До появления «Медиалогии» и прочих циферок PR-щики свято верили в PR-value — магическое число, которое якобы показывало, как сильно СМИ любят бренд. Самые продвинутые использовали Индекс информационного благоприятствования (ИИБ), но так и не смогли объяснить клиентам, что это вообще такое.
  • SMM и блогерство — когда «вести соцсети» стало работой, а не хобби. Появились первые SMM-щики — люди, которые объясняли начальству, что «лайки» — это серьезно. Блогеры внезапно осознали, что за посты можно получать деньги, а не только бан за политику.
  • Сертификация PR-специалистов — теперь можно официально быть «пиарщиком». РАСО запустила первую сертификацию, и PR-специалисты, наконец, получили бумажку, доказывающую, что они не просто «умеют красиво говорить». Правда, клиенты все равно спрашивали: «А это точно не маркетинг?»
  • «Живой Журнал» — место, где PR-специалисты учились тушить хейт в комментариях. LiveJournal (он же ЖЖ) был главной площадкой для пиара, скандалов и эпичного троллинга. Бренды только начинали понимать, что интернет — это не просто «еще один канал», а место, где их могут публично разнести в пух и прах.
  • Instagram* — начало эпохи «красивых картинок вместо текста». Запустился Instagram*, и мир узнал, что еду надо сначала сфотографировать, а потом есть. Бренды бросились осваивать квадратные фото, а PR-специалисты — придумывать, как впихнуть туда корпоративные ценности.
  • Первые SMM-агентства — «ребята, мы теперь не просто пиарщики, мы — диджитал». SMM-агентства начали институализировать профессию, то есть объяснять клиентам, что «вести соцсети» — это не «написать пост, когда вспомнил». Клиенты не поверили, но бюджет выделили.
  • Первое уголовное дело за раздачу музыки «ВКонтакте» — пиратству пришел капут. В январе возбудили первое дело против пользователя соцсети по статье за нарушение авторских прав. Виновного, конечно, не посадили, но все пираты вмиг стали «теоретически подкованными юристами».
  • BadComedian выходит на сцену — киношники в панике. На YouTube запустилось сатирическое шоу BadComedian, и кинокомпании впервые осознали, что зрители могут не просто ругаться в комментариях, но и разбирать их фильмы по косточкам.
  • «Яндекс» вышел на IPO — и все вдруг вспомнили, что «пора бы и свои акции купить». Успешное размещение акций «Яндекса» на бирже доказало: интернет-компании в России — это не просто «стартапы на коленке», а серьезный бизнес.
  • Рекламные модели усложнились — маркетологи в ступоре. Раньше все жили по CPM (оплата за показы), но в 2011 году рынок взорвали:
    • CPC (за клик) — «А если они просто смотрят и не кликают?»
    • CPA (за действие) — «А если они кликают, но ничего не делают?»
    • CPL (за контактные данные) — «А если они врут?»
    • Ретаргетинг — «А если они уже купили, а мы им все равно рекламу показываем?»
    Маркетологи поняли, что «эффективность» — это не просто красивые цифры, а головная боль.
  • Интернет обогнал прессу — газетники в депрессии. Впервые рекламные доходы интернета превысили доходы печатных СМИ.
  • Соцсети стали рулить мнением — власть задумалась. «Твиттер», ЖЖ и «ВКонтакте» превратились в места, где формируется повестка.
  • Facebook* потратил миллиард долларов — и купил квадратные фотки еды. 9 апреля 2012 года Facebook* объявил о покупке Instagram* за 1 млрд долларов. Все айтишники ахнули: «За что??? За фильтры "сепия" и фото котиков?»
  • «Мстители» собрали весь кэш — и доказали, что супергерои спасут кино. В 2012 году вышли первые «Мстители» — и внезапно оказалось, что зрители готовы смотреть на Тора, Железного человека и Капитана Америку в одном кадре. Киностудии: «Так, значит, если собрать всех крутых героев в один фильм — это печатает деньги? ГЕНИАЛЬНО». С тех пор каждый год нам обещают «самый эпичный кроссовер всех времен»… и он снова бьет кассу.
  • Tinder запустился — и любовь превратилась в «нравится/не нравится». 2012 год подарил миру Tinder — приложение, которое упростило свидания до минимума. Теперь можно было за 5 минут оценить сотни людей и решить, кто «достоин» вашего сообщения «Привет, как дела?». Романтика, чо.
  • 9 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации РИА Новости и создании на его основе международного информационного агентства «Россия сегодня». Новое агентство возглавил ведущий телеканала «Россия-1» Дмитрий Киселев.
  • 14 августа Павел Дуров запустил Telegram — и он сразу стал «для своих». Так родился Telegram — место, где:
    • 10% — важные переговоры;
    • 90% — стикеры с котиками.
  • Первичное публичное размещение акций сервиса микроблогов Twitter стало одним из самых ожидаемых событий интернет-рынка 2013 года. 7 ноября компания Twitter в четверг вышла на IPO, разместив свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
  • Нативная реклама — когда реклама притворяется контентом. 2013 год — расцвет «ненавязчивого» спама:
    • Журналисты: «Это не реклама, это интересный материал о вашем продукте!»
    • Читатели: «Да-да, мы верим. Как же».
  • Бренды наконец-то поняли: «Лучше заплатить за статью, чем за баннер, который все заблокируют»
  • В начале 2014 года основатель «ВКонтакте» Павел Дуров продал свою долю в компании, спустя пару месяцев покинул должность генерального директора, а новым владельцем стала компания Mail.ru Group. Дуров уезжает из России, чтобы развивать Telegram.
  • Ice Bucket Challenge — когда благотворительность стала мемом. Лето 2014: весь интернет обливался ледяной водой и кричал в камеру:
    • «Я жертвую на БАС! Ну и заодно лайкните мой мокрый майкаш!»
    • Благотворительность никогда еще не была такой вирусной (и такой мокрой).
  • Facebook* купил WhatsApp* — и все испугались за свои переписки. Марк Цукерберг:
    • «У меня уже есть Facebook* и Instagram*. Чего еще не хватает? А, ну да — всех ваших личных сообщений!»
    • 19 млрд долларов спустя:
      Пользователи: «ФБ, ты же обещал не читать наши сообщения!»
    Facebook*: «Конечно-конечно» (тихо сохраняет все в облако).
  • Иностранцам запретили владеть долей больше 20% в российских СМИ. Это решение фактически изменило существующий рынок СМИ, под данный запрет попали более половины СМИ в России.
  • Интернет-компаниям запретили хранить персональные данные на иностранных серверах.
  • Антикризисный PR — новый must-have. После всех событий бренды решили: «Давайте вообще без политики. Только котики и скидки». PR-щики: «Наконец-то нас услышали!»
  • Расцвет приложения для шестисекундных видео Vine. Вайны стали синонимом смешных короткоформатных роликов. Приложение стало стартовой площадкой для таких звезд, как Настя Ивлеева, Ида Галич и Андрей Глазунов. Эпоха ушла три года спустя, когда Vine не выдержал требований своих блогеров и конкуренции с Instagram* и Snapchat.
  • Edutainment: когда обучение стало модным (и немного смешным).
    2015 год открыл эпоху «учимся, веселясь»:
    • «Вы серьезно думали, что люди будут просто читать скучные статьи? Давайте добавим мемчиков!»
    • Бизнес радостно подхватил тренд:«Наш продукт не просто полезный — он еще и в рифму!»
  • Telegram-каналы: новые СМИ для тех, кому надоели СМИ. Когда традиционные медиа начали буксовать, Telegram неожиданно стал главной площадкой для альтернативных мнений:
    • «Главред? Нет, не слышали. У нас тут админ канала решает, что новость, а что нет»;
    • Журналисты бывших СМИ: «Так, а как мне теперь монетизировать свою желчь?»
  • Look At Media: когда «крутые городские медиа» не выжили. Банкротство холдинга Look At Media стало грустным, но закономерным финалом:
    • The Village, Look At Me, Wonderzine — когда-то были культовыми, но...
    • «Оказалось, что быть модным — дорого. А реклама — не бесконечна».
    • Читатели: «Жаль... Ладно, пойду в Telegram».
  • «Афиша» сжалась, но не сдалась. Ребрендинг «Афиши» прошел по классическому сценарию:
    • Было: много крутых нишевых проектов;
    • Стало: один «Афиша Daily»;
    • Редакция: «Это не сокращение, это... оптимизация!»;
    • Читатели: «То есть теперь все в одном месте? Удобно!» (грустно).
  • Под конец года президент России Владимир Путин учредил должность советника по интернету в администрации президента и назначил на нее Германа Клименко, главу Института развития интернета (ИРИ). До этого должности советника по интернету в Кремле не существовало. Задача — заняться продвижением интересов интернет-отрасли среди чиновников.
  • Онлайн-медиа захватили мир (а заодно и рекламные бюджеты). 2016 год окончательно доказал: газеты — это музейные экспонаты.
    • Бренды: «Зачем нам журналисты, когда есть таргет и нативная реклама?»
    • Соцсети: «Да-да, мы теперь не просто для котиков. Мы — серьезные медиа. Ну почти».
  • «Умные ленты» — или как соцсети стали читать ваши мысли «ВКонтакте» и Instagram* внезапно решили:
    «А давайте показывать людям только то, что они хотят видеть!» Пользователи: «Окей, но почему тогда я три часа смотрю мемы про политику, хотя подписан только на котиков?»
  • Стриминговый бум — все вдруг решили, что они как Twitch. «Одноклассники», Facebook* и «ВКонтакте» запустили стримы.
    • «Теперь вы можете смотреть, как ваша бабушка печет пироги в прямом эфире!» Instagram* подхватил: «А у нас можно стримить еду… но только красивую!» Результат: 99% стримов — это «ой, я случайно включил камеру».
  • Мессенджеры — новый офис (и служба поддержки) 2016 год: мессенджеры стали официальным каналом коммуникации.
    • Компании: «Пишите нам в Telegram!»
    • Клиенты: «Вы реально там отвечаете?
    • Через 5 минут: «…или это просто чат-бот?»
  • Чат-боты, VR и 360° — будущее, которое так и не наступило:
    • Чат-боты: «Нажмите 1, если вас все бесит»;
    • VR: «Смотрите, как бы выглядел ваш офис, если бы вы там были! (Но вы не были)»;
    • 360° видео: «Крутите экран, чтобы увидеть… то же самое, но под другим углом!»
  • LinkedIn заблокировали — и все сделали вид, что не заметили.
    • Роскомнадзор: «LinkedIn, вы нарушаете закон!»
    • LinkedIn: «Какой еще закон?»
    • Российские HR: «Ладно, вернемся к «ХедХантеру...».
  • «Право на забвение» — когда прошлое можно стереть
    Новый закон позволил скрыть все, что вам не нравится.
    • «Удалили ту мою глупую фотку 2010 года? Отлично, теперь я снова респектабельный человек!»
    • Интернет: «Ха-ха, нет. Мы все помним».
  • Новостные агрегаторы теперь отвечают за фейки.
    • Закон: «Если у вас 1 млн пользователей — проверяйте новости!»
    • Редакции: «Так… а что, если мы просто не будем публиковать ничего спорного?»
    • «Гениально!»
  • Онлайн-образование: «Учись в пижаме!»
    • Университеты: «Наши курсы теперь онлайн!»
    • Студенты: «То есть можно не вставать с дивана? Идеально».
    • Работодатели: «Где кнопка «проверить, учился ли он?»
  • Telegram-каналы про PR — потому что даже пиарщикам нужно пиариться Появились первые Telegram-каналы о коммуникациях.
    • «Как продвигать бренд в 2016 году?»
    • Спойлер: «через Telegram».
  • LiveJournal «репатриировался» — или как «Rambler» решил спасти ЖЖ от забвения.
    • Rambler & Co объявил: «Так, народ, ЖЖ теперь официально наш — российский, родной, с матрешками и березками!»
    • Пользователи ЖЖ (те, кто еще остался): «Подождите, а серверы точно не сгорят, как в 90-х?»
    • Rambler: «Эээ... следующий вопрос!»
  • TikTok вышел на мировую арену — и все вдруг начали танцевать. Китайский ByteDance запустил международную версию TikTok — и мир погрузился в хаос:
    • Подростки: «Наконец-то приложение, где можно трясти головой под музыку и называть это талантом!»
    • Родители: «Это что за новое зло?!»
    • Маркетологи: «О боже, нам теперь нужно учиться делать эти ваши «тренды»...»
  • #MeToo — флешмоб, который заставил мир заткнуться и слушать. В октябре Twitter взорвался хэштегом #MeToo — и все пошло не по плану:
    • Женщины: «Рассказываем свои истории — хватит молчать!»
    • Мужчины у власти: «Так, может, это все фейки?»
    • Интернет: «Нет, ребята, это и есть та самая "культура отмены" — привыкайте». В итоге Голливуд лишился половины режиссеров, а соцсети — тонны токсичных комментаторов.
  • Telegram-каналы — новые «личные бренды» для тех, кому мало Instagram* 2017 год показал: если ты не ведешь Telegram-канал — ты вообще кто?
    • Блогеры: «Подписывайтесь, у нас тут эксклюзивы, аналитика и немного желчи!»
    • Читатели: «О, еще один канал, где перепечатывают новости и добавляют «лол»?»
    • PR-специалисты: «Стоп, а это теперь тоже надо мониторить?!»
  • ЧМ-2018: когда вся страна вдруг стала футбольными экспертами. Россия принимала чемпионат мира — и внезапно каждый второй стал разбираться в тактике и составе:
    • «Да я же говорил, что мы дойдем до четвертьфинала!» (хотя до этого футбол смотрел раз в 4 года);
    • Бренды: «Срочно делаем рекламу с футболистами!» (даже если продаем сантехнику);
    • Бармены: «Пиво + футбол = золотая жила».
    Итог: страна на месяц забыла про политику, а спорт стал главным контентом.
  • Одним из важных и самых резонансных событий общероссийского масштаба стала блокировка мессенджера Павла Дурова Telegram. Руководство приложения отказалось предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений отдельных пользователей ввиду отсутствия технической возможности. В результате Таганский суд по требованию Роскомнадзора заблокировал Telegram на всей территории страны.
  • TikTok захватил мир — и вашу ленту тоже 2018 год — триумф шестисекундных роликов:
    • Подростки: «Смотрите, как я танцую!» (хотя это просто тряска головой).
    • Родители: «Это что за новое зло?» (но через месяц сами записывают челленджи).
    • Маркетологи: «Окей, теперь нам надо нанимать 16-летних „звезд“». Итог: 500 млн пользователей — теперь все танцуют, даже те, кто не умеет.
  • Инфлюенсеры — новые короли рекламы благодаря TikTok и Instagram*:
    • Блогеры с 10к подписчиков начали говорить: «Мой тариф — 50к за пост»;
    • Бренды: «Ну ладно, лишь бы продавало» (но продавало не всегда);
    • Аудитория: «Опять реклама… Ну ладно, посмотрим».
  • Наружка и BTL вернулись — потому что диджитал всех достал.
    После нескольких лет диджитал-истерии маркетологи вдруг вспомнили:
    • «А ведь билборды еще работают!»
    • «А промоутеры с листовками — это же живой контакт!»
    • «Может, просто раздадим бесплатные образцы?»
    Итог: OOH и BTL снова в тренде — потому что иногда проще увидеть рекламу на улице, чем в сотый раз в ленте.
  • «Я/Мы Иван Голунов» — редкий момент, когда СМИ сказали одно и то же. Три крупные газеты вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста — случай уникальный:
    • «Так, значит, когда дело пахнет фальсификацией, мы все-таки можем быть заодно?»
    • Читатели: «Вау, газеты еще умеют так?»
    • Власти: «Эээ... технические работы в отделе наркоконтроля».
    В итоге дело развалилось, но солидарность запомнилась.
  • Цифровое ТВ: 20 каналов, которые все равно никто не смотрит. Россия официально перешла на «цифру»:
    • «Вот вам 20 бесплатных каналов!»
    • Зрители: «А где что-то кроме новостей и сериалов 2005 года?»
    • «Не положено».
  • Mediascope наконец-то заметил, что Россия — это не только Москва. Измерять телеаудиторию начали и в маленьких городах:
    • «Оказывается, в деревнях тоже есть телевизоры!»
    • Рекламодатели: «Так, а кто эти люди и что им продавать?»
  • «Сбербанк» купил Rambler — теперь у вас могут заблокировать ипотеку. «Сбер» стал совладельцем Rambler Group:
    • «Ваши новости, ваша почта, ваши кредиты — все в одном месте!»
    • Пользователи: «Это... удобно?»
  • 16-летняя Грета устроила миру разнос:
    • «Как вы смеете?! Вы украли мое детство!»
    • Политики: «Эээ... мы исправимся?» (шепотом: «Кто это вообще?»).
    • Нефтяные компании: «Да заткнись ты уже!» (но тоже шепотом).
    Ее выступление в ООН стало мемом, но проблему оно точно обозначило.
  • TikTok — теперь с рекламой! Платформа стала мейнстримом, и бренды ринулись осваивать:
    • «Давайте нанимать 14-летних блогеров!»
    • Маркетологи: «А что, если они прорекламируют нас в дуэте с котиком?»
    • Поколение Z: «Бумеры, это не так работает».
  • Пандемия: год, когда все вдруг стали экспертами по вирусам COVID-19 ворвался в нашу жизнь и перевернул все:
    • Так, работаем из дома!» → «О боже, я ненавижу Zoom»;
    • «Маски обязательны!» → «Носить на подбородке — считается?»
    • Бизнес: «Наши продажи упали!» → «Стоп, а почему доставка еды и пижам взлетела?»
  • Телевизор и интернет стали лучшими друзьями. Локдаун подарил нам:
    • Телевидение: «Наконец-то нас смотрят!» (показывая третий повтор «Иронии судьбы»);
    • Стриминги: Netflix и премьеры в пижаме — новый стандарт кинопоказа;
    • Электронная коммерция: «Доставка за три часа? Нет, за два!»
    Фишка года: «Почта России» внезапно стала работать быстрее.
  • В России появился «социальный интернет». Минкомсвязи утвердило список из 391 социально значимых ресурсов в интернете, к которым будет предоставляться бесплатный доступ. В список, например, вошли «Яндекс», Mail.ru, Rambler, новостные агрегаторы, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», РБК, РИА Новости, «Коммерсантъ», Lenta.ru, «Московский комсомолец», «Известия», ТАСС, интернет-канал «Россия 24», сайт «Первого канала», RT и другие.
  • Удаленка: офисы умерли, пижамы победили.
    • HR: «Как контролировать сотрудников?» → «Давайте ставить камеры в их квартирах!»
    • Сотрудники: «Я работаю в кровати — это новый офисный дресс-код».
    Главный навык 2020 — умение отключать микрофон в Zoom.
  • Кризисные коммуникации: когда PR-щики стали психологами, бренды учились говорить:
    • «Мы с вами!» (но без конкретных обещаний);
    • «Берегите себя!» (и покупайте наши товары).
    Лучшая стратегия: Keep low profile — «Молчим и не высовываемся».
  • Clubhouse: соцсеть, которая взлетела и сгорела.
    • «Только для избранных!» → «О, тут уже все!» → «Так, а где тут вообще люди?»
    • Маркетологи: «Это будущее!» → «Ладно, может, в TikTok вернемся?»
    Срок жизни тренда — меньше, чем маска в кармане.
  • Один из самых популярных и знаковых авторов «Живого журнала» Артемий Лебедев объявил о закрытии своего блога. Для многих эта новость прозвучала как приговор всему ЖЖ.
  • «Сбер» vs «Яндекс»: развод по-русски.
    • «Яндекс.Деньги» → теперь просто «Сбербанк».
    • «Яндекс.Маркет» → «А мы вообще кто?»
    Итог: две цифровые империи поделили активы, как бывшие супруги.
  • 18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram на территории России. А в ноябре ведомство открыло официальный канал в мессенджере.
  • «Новая реальность» или «Как мы пережили 2020-й и что теперь делать?» После пандемии все научились жить по-новому.
    • Бизнес: «Так, цифровизация — это не круто, это необходимость!»
    • Потребители: «Раньше я боялся онлайн-платежей, а теперь заказываю даже носки через приложение».
    • Бабушки: «А где тут в этом Zoom кнопка "поднять руку"?»
    Вывод: если раньше цифровизация была «вау, инновации!», то теперь — «иначе мы умрем».
  • Meta** (бывший Facebook*) — ребрендинг века.
    • Цукерберг: «Наш мир — это метавселенная!» → «Поэтому мы теперь Meta*!»
    • Пользователи: «Окей, а когда можно будет зайти в этот ваш мета-мир?»
    • Meta**: «Скоро... ну, лет через 10!»
    Ирония: cоцсеть, которая хотела стать «всем», но пока осталась тем же Facebook*, только с VR-шлемом.
  • NFT — когда картинки стали стоить миллионы 2021 год — эпоха цифрового коллекционирования:
    • «Купите мою пиксельную обезьянку за $200 000!»
    • Обычные люди: «Это что за бред?» → «Стоп, они правда продаются?!»
    • Художники: «Я 10 лет рисовал, а тут чел с криптокошельком за 5 минут разбогател...».
    Collins назвал NFT словом года — потому что «скам» уже было занято.
  • Mail.ru Group → VK: «Цифровой Франкенштейн». Mail.ru Group решила собрать все под одним брендом:
    • «Delivery Club, "Одноклассники", "Ситимобил" — теперь вы все VK!»
    • Пользователи: «Так... а "Облако Mail.ru" тоже? А "Почта»"? А мой аккаунт?»
    • VK: «Да».
    Результат: теперь можно заказать еду, почитать новости и вызвать такси — не выходя из соцсети.
  • Новые законы: рекламный рынок в тисках. Государство решило «упорядочить» рекламу:
    • «Маркируйте все!» → «И считайте!» → «И квоты на соцрекламу выполняйте!»
    • Рекламщики: «Мы просто хотели продавать...»
    Главный вопрос: «А если мы рекламируемся в Telegram — это тоже надо маркировать?»
  • Реклама в Telegram — наконец-то!
    • Telegram: «Теперь у нас есть официальная реклама!»
    • Бренды: «Ура! А как это работает?»
    • Telegram: «Пишите @SpamBot» (шутка).
    Правда: Дуров наконец-то монетизировал мессенджер, но так, чтобы это не раздражало пользователей.
  • ESG → теперь в основном «S» (социалка).
    Раньше компании кричали про экологию, теперь — про социальную ответственность:
    • «Мы сокращаем углеродный след!» → «Ладно, но сначала давайте выплатим зарплаты».
    • «Наш новый офис — zero waste!» → «А сотрудникам можно в туалет ходить?»
    Тренд: «S» (Social) — потому что люди важнее, чем бумажки про «устойчивое развитие».
  • Рекламный и коммуникационный рынок стал восстанавливаться после спада в 2020 году, вызванного пандемией COVID-19, но в 2022 году возникли новые вызовы в силу геополитических событий.
  • Информационная повестка сменилась быстрее, чем тапки в «Одноклассниках».
    • 2020: «Ковид, маски, локдауны».
    • 2022: «Все, теперь только СВО».
    • Журналисты: «Так, где тут кнопка "переключить реальность"?»
  • Компанию Meta** признали экстремистской организацией и запретили ее деятельность на территории России. Доступ к Twitter ограничен. TikTok приостановил работу.
  • «Россграм», «Грустнограм» и другие «клоны на минималках». Россия срочно начала создавать свои аналоги:
    • «У нас будет свой Instagram*!» → Получился «Россграм»;
    • «Свой TikTok!» → Получился Yappy;
    • «Свой LinkedIn!» → Получился TenChat (но без вакансий).
    Пользователи: «Можно просто вернуть старый интернет?»
  • Новый закон о маркировке рекламы — теперь все под колпаком.
    С 1 сентября:
    • «Хотите запустить рекламу? Сначала зарегистрируйте ее в ЕРИР!»
    • Маркетологи: «А если мы просто напишем "это не реклама"?»
    • Роскомнадзор: «Не прокатит».
  • Блогеры vs СМИ — битва за аудиторию.
    • Федеральные СМИ: «У нас эксперты, аналитика, глубина!»
    • Инфлюенсеры: «А у нас 10 млн подписчиков и мемы».
    • АБА («Ассоциация Блогеров и Агентств»): «Теперь мы главные!»
  • BeReal — приложение, которое все скачали, но забыли.
    • «Фото без фильтров! Настоящая жизнь!» → «Ой, а это уже не модно».
    • Пользователи: «Так, а где тут эффекты собачьих ушей?»
  • «ВКонтакте» укрепляет лидерство как крупнейшая в России социальная сеть и становится официальной платформой для госкоммуникаций.
  • Бизнес — особенно зарубежные компании — стал предельно аккуратен в информационной повестке. В 2022 году пиарщики работали «психотерапевтами» для руководства, сотрудников и внешних аудиторий. Фокус сместился на внутренние коммуникации и фронтьерные рынки. Публичные коммуникации первых лиц и интервью СЕО практически исчезли.
  • Конгрессно-выставочная и концертно-фестивальная отрасли переживают сложный период. Значительная часть участников рынка заявили об отменах или переносе от 40% до 100% своих мероприятий.
  • Начался процесс построения «суверенного маркетинга» — развитие российских аналогов зарубежных сервисов с целью создания независимой цифровой экосистемы. Некоторые достигли успеха, другие столкнулись с трудностями.
  • «Иностранные агенты» — теперь это почти про всех.
    Закон ужесточился так, что даже котики в Telegram задумались: «А не агенты ли мы?»
    • Журналисты: «Так, писать можно только про погоду и котиков?»
    • Бизнес: «Мы больше ничего не комментируем. Вообще. Никогда.»
    Итог: новостей стало меньше, а официальных заявлений — больше.
  • Экономические новости — теперь это роскошь.
    • Раньше: «Аналитика, прогнозы, интервью с CEO».
    • Теперь: «Курс доллара: есть. Все».
    • Журналисты: «Ну хоть инфляцию можно обсуждать?»
    • Минфин: «Нет».
  • Telegram vs. СМИ — битва за правду (или что-то похожее).
    • СМИ: «У нас эксклюзивы, проверенные источники!»
    • Telegram-каналы: «У нас слухи, утечки и мемы!»
    • Аудитория: «А давайте и то, и другое, на всякий случай?»
  • Big Tech забыл про метавселенные — теперь все помешаны на ИИ
    • Meta**: «Метавселенная? А, ну да... кстати, у нас есть нейросеть!»
    • Остальные: «ИИ — это новое золото! Где мои инвестиции?!»
    • Пользователи: «Так, а когда этот ИИ начнет делать за меня работу?»
  • VK — король контента, Telegram — король аудитории.
    • VK: «У нас 27 млн авторов!» (из них 26 млн — репосты мемов).
    • Telegram: «А у нас аудитория растет без всякой рекламы!» (спасибо, Роскомнадзор).
    Фишка года: «Писать в VK, читать в Telegram» — новая медиареальность.
  • Реклама возвращается — но теперь все осторожные.
    • 2022: «Давайте просто выживем!»
    • 2023: «Окей, можно немного рекламы... но без политики!»
    • Маркетологи: «Мы как саперы — шаг влево, шаг вправо...»
  • Блогеры vs налоговая — кто кого?
    • Инфлюенсеры: «Мы теперь медиамагнаты!»
    • Налоговая: «О, отлично! Покажите ваши доходы...»
    • Блогеры: «Так, может, я просто любитель?»
    Тренд: теперь блогер — это не только про контент, но и про бухгалтерию.
  • PR-специалисты — мастера «тихой» коммуникации. Теперь корпоративные сообщения звучат так:
    • «Мы стабильны!» (но не говорим, в каком смысле);
    • «Мы социально ответственные!» (но не уточняем, перед кем);
    • «Мы адаптировались!» (а куда деваться-то?)
    Главный навык PR-щика в 2023-м — говорить много, но так, чтобы ничего не сказать.
  • Законы, законы и еще раз законы. Государство продолжает «закручивать гайки»:
    • «Иноагенты» — теперь это как знак качества, только наоборот;
    • «Блогеры, покажите паспорт!» — налоговая решила, что хайп должен облагаться НДФЛ;
    • «Персональные данные? Только наши сервера!» — как будто у Рунета есть границы.
    Итог: юристы стали самыми востребованными специалистами в диджитале.
  • Медиа: «первая полоса» умерла, но никто не заметил.
    • Раньше: «Утренняя газета + вечерний выпуск новостей».
    • Теперь: «Где-то что-то случилось... ладно, почитаю в Telegram».
    • Новости теперь как Netflix — подписка на 24/7, но без любимых актеров.
    Тренд: если ваш заголовок не кликабелен за 0.5 секунды — вы уже в прошлом.
  • Культурный код, Азия и «добрые новости». Аудитория устала от негатива, поэтому теперь в тренде:
    • «Как я переехал в деревню и нашел смысл жизни» (спойлер: он продает мед в Instagram*);
    • «Красота по-азиатски» — корейские уходовые средства теперь важнее политики;
    • «Технологии будущего» — нейросети, которые пока умеют только генерировать котиков.
    Хотите трафик? Лайфхак: пишите про «истории успеха» и «как я заработал первый миллион».
  • ИИ — новый редактор, дизайнер и пиарщик.
    • Раньше: «Журналисты писали тексты».
    • Теперь: «ChatGPT, сделай мне статью... но чтобы без политики!»
    • Маркетологи: «Нейросеть нарисовала креатив... клиент все равно будет править».
    Фишка: ИИ пока не умеет шутить, но уже умеет генерировать отчеты.
  • Блогеры — новые короли контента (и проблем).
    • Реклама: «Это не реклама, это личный опыт!» (оплаченный).
    • Амбассадорство: «Я верю в этот бренд!» (до конца контракта).
    • Налоговая: «Мы тоже верим... покажите ваши доходы».
  • Соцсети в России: кто где?
    • «ВКонтакте» — лидер по объему контента (и количеству мемов про политику).
    • «Одноклассники» — там, где ваша бабушка и ностальгия по 2007 году.
    • Instagram* — тихо умирает, но все делают вид, что все ок.
    • YouTube — еще жив, но авторы уходят в Telegram.
    • Telegram — король внимания, где каждый второй канал «инсайдерский».
    Статистика: в среднем россиянин получает 46 сообщений в Telegram — и только один из них правдивый.
  • «Осторожный оптимизм» — новый корпоративный гимн.
    • Раньше: «Наш продукт — лучший!»
    • Теперь: «Наш продукт соответствует всем актуальным требованиям законодательства и культурным традициям, если что».
    • PR-отделы теперь работают как саперы: каждое слово — на вес золота, каждая запятая — потенциальный кризис.
    • «Мы не избегаем сложных тем, мы их... эээ... стратегически обходим».
  • ИИ — новый стажер в отделе коммуникаций.
    • Написал 100 пресс-релизов за ночь.
    • Ни одного скандала (пока).
    • Но все равно требует «человеческой правки» (особенно когда генерирует что-то вроде «наша компания — лидер в области избегания санкций»).
    «ChatGPT, придумай мне заголовок, который понравится и аудитории, и Роскомнадзору». Ответ: «Оптимистичные новости о стабильности!»
  • Блогеры получили ОКВЭД — теперь они официально «те, кто много постит».
    • Государство: «Раз у вас 100к подписчиков — вот вам налоговый код!»
    • Блогеры: «А можно я просто любитель?»
    • ФНС: «Можно. Но заплатите сначала».
    Теперь в трудовой можно писать: «2015-2023 — частное лицо; 2024 — медиамагнат (по версии налоговиков)».
  • «Суверенный PR» — когда все тренды идут не туда, куда в мире.
    • Глобально: метавселенные, Web3, космический маркетинг.
    • У нас: «Как сделать крутой пост, чтобы его не заблокировали».
    • «Западный тренд — это когда мы его уже пережили и сделали свою версию».
  • Новостной потоп: 116x за 15 лет.
    • В 2009: 10 новостей в день — «ой, как много!»
    • В 2024: 1160 новостей в день — «где фильтр?»
    • Аудитория: «Я просто хочу знать, будет ли дождь завтра».
    • Медиа: «Вот 15 аналитических материалов о геополитике осадков!»
  • Telegram — страна чудес, где все эксперты и никто не отвечает.
    • Канал «Инсайдер»: «Скоро все изменится!» (пишет третий год).
    • Канал «Анонимный эксперт»: «Мой источник — доверьтесь мне».
    • Читатели: «Где тут хоть одна ссылка на факты?»
    • «В Telegram правда у каждого второго — но вот какого именно второго?»
  • Битва за смыслы: когда все хотят объяснять, но некому верить.
    • Раньше: «Комментарий для Forbes» — это статус.
    • Теперь: «Комментарий для канала “Хомячки-аналитики”» — это риск.
    • Компании ищут «своих» экспертов: «Где тут хоть одна ссылка на факты?»
    • «Нам нужен человек, который сможет объяснить нашу позицию... но так, чтобы его потом не отменили».
*Facebook и Instagram — запрещенные в России соцсети; принадлежат Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России
*WhatsApp — принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
**Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России
Ваш прогноз

Заложите свою «Капсулу времени». Для этого заполните форму и напишите письмо себе через пять лет. Поделитесь своими мыслями о будущем профессии: как изменится необходимый набор навыков и компетенций, какие инструменты и платформы останутся с нами, а какие канут в Лету, и главное — каким будет российский рынок коммуникаций через пять лет. В 2030 году сохраненное письмо будет доставлено вам на указанную почту.

Доля положительных прогнозов

За последние 15 лет PR-индустрия пережила несколько ключевых трансформаций: от классических медиаотношений до цифровых коммуникаций, от пресс-релизов до вирусного контента и работы с микроинфлюенсерами. Рынок рос неравномерно, но в целом демонстрировал устойчивую положительную динамику. Несмотря на внешние вызовы, с 2019 по 2023 год рынок PR-агентств в России вырос на 16%. Основными драйверами роста стали диджитал-коммуникации, развитие соцсетей в качестве основного канала влияния и запрос бизнеса на комплексные решения — от reputation management до работы с кризисами в режиме реального времени.

Что нас ждет через пять лет?

1. Технологии — насколько глубже AI интегрируется в креатив и аналитику.
2. Регулирование — новые правила работы с персональными данными и контентом.
3. Экономика внимания — сможет ли PR оставаться «ручным» или окончательно станет data-driven.

Оптимисты верят в расцвет индустрии: PR превратится в систему точечного управления репутацией с помощью нейросетей, а креатив и стратегия останутся за людьми. Пессимисты предрекают кризис жанра — алгоритмы вытеснят коммуникаторов, оставив лишь технических специалистов по настройке AI-моделей.

Какой вариант ближе к истине? Узнаем в 2030 году, когда «Капсула времени» откроется. А пока — давайте строить будущее вместе!

Общий процент положительных прогнозов:

Распределение капсул по тематикам прогноза

актуальные данные
21
Общих прогнозов
3
Прогнозов по теме Реклама
5
Прогнозов по теме Маркетинг
14
Прогнозов по теме PR
5
Прогнозов по теме AI
заложено капсул:
48
Реклама ООО «ПР-Консалта» | pr-consulta.ru erid:2W5zFH7rosn

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в данной форме (ФИО, адрес электронной почты, текст сообщения), в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ "О персональных данных".

Согласие предоставляется для следующих целей:

  • Обработки моего обращения
  • Отправки ответа на указанный электронный адрес
  • Внутреннего учета обращений

Я подтверждаю, что:

Введенные мной данные являются достоверными Я несу ответственность за предоставление недостоверных сведений Имею право отозвать согласие, направив письменное уведомление

Администрация сайта обязуется:

Использовать полученные данные исключительно в указанных целях Не передавать данные третьим лицам без моего согласия Обеспечивать безопасность и конфиденциальность данных

Ваша капсула с прогнозом заложена
До ее вскрытия осталось:
48
03
03
сравните свой прогноз с прогнозом AI:
что будет в PR через 5 лет
Через 5 лет российский PR станет цифровым: AI-контент, микротаргетинг, кризисные стратегии. Усилятся госрегулирование и запрос на этику. Агентствам придется совмещать технологии, креатив и compliance.
Поделиться прогнозом AI:
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.