Что будет с PR через 5 лет?
Ко Дню пиарщика Sostav и коммуникационное агентство PR-Consulta, которое отмечает свое 15-летие, запускают «Капсулу времени». Этот спецпроект предлагает взглянуть вперед — на будущее коммуникаций и PR-индустрии — через отражение прошлого. Мы приглашаем вас вспомнить, как стремительно менялся медиаландшафт последние полтора десятилетия, каким было наше «вчера», и оценить, каким может быть наше «завтра».
Заложите свою «Капсулу времени». Для этого заполните форму и напишите письмо себе через пять лет. Поделитесь своими мыслями о будущем профессии: как изменится необходимый набор навыков и компетенций, какие инструменты и платформы останутся с нами, а какие канут в Лету, и главное — каким будет российский рынок коммуникаций через пять лет. В 2030 году сохраненное письмо будет доставлено вам на указанную почту.
За последние 15 лет PR-индустрия пережила несколько ключевых трансформаций: от классических медиаотношений до цифровых коммуникаций, от пресс-релизов до вирусного контента и работы с микроинфлюенсерами. Рынок рос неравномерно, но в целом демонстрировал устойчивую положительную динамику. Несмотря на внешние вызовы, с 2019 по 2023 год рынок PR-агентств в России вырос на 16%. Основными драйверами роста стали диджитал-коммуникации, развитие соцсетей в качестве основного канала влияния и запрос бизнеса на комплексные решения — от reputation management до работы с кризисами в режиме реального времени.
Что нас ждет через пять лет?
1. Технологии — насколько глубже AI интегрируется в креатив и аналитику.
2. Регулирование — новые правила работы с персональными данными и контентом.
3. Экономика внимания — сможет ли PR оставаться «ручным» или окончательно станет data-driven.
Оптимисты верят в расцвет индустрии: PR превратится в систему точечного управления репутацией с помощью нейросетей, а креатив и стратегия останутся за людьми. Пессимисты предрекают кризис жанра — алгоритмы вытеснят коммуникаторов, оставив лишь технических специалистов по настройке AI-моделей.
Какой вариант ближе к истине? Узнаем в 2030 году, когда «Капсула времени» откроется. А пока — давайте строить будущее вместе!
