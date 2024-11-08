Disney собирается снять новую трилогию по «Звёздным войнам»

Американская киностудия Lucasfilm (входит в Disney) занимается созданием новой трилогии фильмов вселенной «Звёздные войны». Для работы над проектом компания пригласила режиссера Саймона Кинберга, сообщает Deadline со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Кинберг напишет сценарий и спродюсирует будущие киноленты совместно с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, которая курировала производство основных фильмов «Звёздных войн» и сторонних проектов киновселенной.

По данным нескольких источников Deadline, трилогия включит в себя 10-й и 12-й эпизоды саги о Скайуокерах, начавшейся в 1977 году с премьеры первого фильма Джорджа Лукаса «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Однако другие собеседники издания утверждают, что новые части не станут прямым продолжением истории, показанной в предыдущих девяти фильмах серии, а «положат начало новой саге».

В Lucasfilm и Disney отказались от комментариев.

Ранее The Hollywood Reporter со ссылкой на источники писал, что киностудия Warner Bros. приступила к работе над фильмом по мотивам популярного сериала «Игра престолов».