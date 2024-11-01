Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Аdlook блог

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.11.2024 в 13:30

Warner Bros. планирует снять фильм по «Игре престолов»

Пока речь идет об одном проекте

4

Киностудия Warner Bros. приступила к работе над фильмом по мотивам популярного сериала «Игра престолов», сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

«Компания Warner Bros. втайне разрабатывает, по крайней мере, один фильм, действие которого происходит в эпической фэнтезийной вселенной Джорджа Мартина», — пишет издание.

По информации собеседников THR, проект находится на начальной стадии разработки, поэтому информации о режиссере, сценаристе и актерах пока нет.

Ранее материнская компания HBO, выпустившая сериал «Игра престолов», планировала создать три полнометражных фильма по мотивам фэнтезийного цикла, но реализация этих планов была отложена.

«Игра престолов» — экранизация серии романов американского автора Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Права на экранизацию саги HBO приобрела в 2007 году. Первый сезон серила вышел в апреле 2011 года, а финальный (восьмой) — в 2019 году.

Warner Bros Игра престолов
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.