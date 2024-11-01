Warner Bros. планирует снять фильм по «Игре престолов»

Киностудия Warner Bros. приступила к работе над фильмом по мотивам популярного сериала «Игра престолов», сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

«Компания Warner Bros. втайне разрабатывает, по крайней мере, один фильм, действие которого происходит в эпической фэнтезийной вселенной Джорджа Мартина», — пишет издание.

По информации собеседников THR, проект находится на начальной стадии разработки, поэтому информации о режиссере, сценаристе и актерах пока нет.

Ранее материнская компания HBO, выпустившая сериал «Игра престолов», планировала создать три полнометражных фильма по мотивам фэнтезийного цикла, но реализация этих планов была отложена.

«Игра престолов» — экранизация серии романов американского автора Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Права на экранизацию саги HBO приобрела в 2007 году. Первый сезон серила вышел в апреле 2011 года, а финальный (восьмой) — в 2019 году.