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27.03.2022 в 16:35

Страховая компания Zurich отказалась от логотипа с буквой Z

Это временная мера, связанная с событиями на Украине

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Швейцарская страховая компания Zurich Insurance прекратила использовать логотип с латинской буквой Z. Прежде всего, его убрали с официальных страниц в соцсетях, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Логотип компании представляет собой букву Z на синем фоне. Эта буква стала и символом специальной операции России на Украине. Поэтому, во избежание неправильного трактования, компания временно отказалась использовать свой логотип. В соцсетях букву заменили на логотип с названием фирмы Zurich.

В Zurich Insurance отметили, что бренд существует почти 150 лет и пользуется доверием. Там добавили, что «внимательно следят за ситуацией» и будут готовы к дальнейшим действиям, когда такая необходимость возникнет.

Ранее французский дом моды Louis Vuitton презентовал коллекцию ювелирных украшений Volt. Пользователи вместо аббревиатуры LV разглядели на продукции бренда букву Z и обвинили модный дом в том, что он скрыто поддерживает российскую спецоперацию на Украине.

Zurich Z+
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