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23.03.2022 в 15:45

В новых украшениях Louis Vuitton разглядели символ Z — бренд обвинили в поддержке России

В доме моды подчеркнули, что в дизайне ювелирных изделий использованы только инициалы L и V

Французский дом моды Louis Vuitton в социальных сетях презентовал коллекцию ювелирных украшений Volt, которая подверглась массовой критике со стороны пользователей.

Многие из них вместо аббревиатуры LV разглядели на продукции бренда букву Z, являющуюся символом специальной операции России на Украине.

Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton

Дом моды стали подозревать в том, что таким образом он выражает поддержку России. В комментариях под постом с рекламным роликом новой ювелирной коллекции в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) большинство пользователей стали оставлять гневные сообщения в адрес компании. Но были и те, кто выражали бренду благодарность за поддержку.

Скриншот Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена)  Скриншот Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена)  Скриншот Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена)  Скриншот Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) 

В ответ на критику представители бренда в описании к постам утончили, что в дизайне использованы «культовые инициалы Дома — L и V», которые «пульсируют энергией». Несмотря на это, комментаторы настаивают на том, что дизайнеры модного дома скрыто поддерживают российскую спецоперацию на Украине.

Louis Vuitton Ювелирные украшения
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