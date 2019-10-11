Мистическая маримба: авторские мелодии в коммуникации ZTE

Современный, насыщенный предложениями рынок не только предъявляет высокие требования к качеству и цене товаров, но и стимулирует бренды к запоминающимся кампаниям. Чтобы сохранить свои позиции и отвоевать новые в условиях жесткой конкуренции, бренды активно используют все органы чувств. К традиционным зрительным образам сегодня подключаются также тактильные, обонятельные, вкусовые и аудиальные обращения к аудитории, и чем шире этот спектр, тем больше запоминается реклама.

Элегантным и необычным примером такого обращения не только к образу, но и звуку, а также наглядной демонстрацией связи музыки и коммуникаций стал совместный проект российского музыканта Петра Главатских с ZTE. В партнерстве с компанией ZTE, вдохновленный линейками смартфонов ZTE Axon и ZTE Blade, а также 5G-технологиями, он создал три эксклюзивных рингтона, используя один из древнейших ударных инструментов — маримбу.

Магия древних звуков

Маримба, родственница ксилофона, появилась на свет в Малайзии свыше двух тысяч лет назад, а затем распространилась по всему свету и особенно полюбилась в Африке. Благодаря системе резонаторов она имеет мягкий, богатый и глубокий тембр, которому приписывают целебные свойства. Считается, что инструмент, названный так в честь богини здоровья Маримбы, способен врачевать и душу, и тело.

Этот своеобразный первобытный орган сегодня стал настоящей тенденцией и в академической музыке, и в различных электронных направлениях.

В одном из хитов Rolling Stones — Under My Thumb, в песне Mamma Mia группы ABBA и в песнях группы Queen можно услышать звучание маримбы. Его используют и для мелодий вызовов на современных телефонах, хотя многие пользователи даже не догадываются об этом.

Например, мелодия, исполненная на этом инструменте, стала стандартным рингтоном для iPhone. Базирующаяся в Голливуде группа Mars Argo даже взяла этот культовый рингтон, названный без затей — просто «Маримба», за основу своего нового музыкального клипа Don’t Call Me.

В свою очередь, российский мультиперкуссионист Петр Главатских, который считает мистический звук маримбы связующим звеном между прошлым и настоящим, а также между различными музыкальными школами, не стал ограничиваться созданием одной мелодии.

Петр Главатских, мультиперкуссионист: Музыка — древнейшее средство коммуникации, и поэтому, когда компания ZTE предложила мне рассказать о ее связи с мобильными технологиями, я с удовольствием согласился. Записал для бренда три разных мелодии. Одна из них — об инновациях и стремительном развитии технологий 5G.

По словам постоянно находящегося в творческом развитии и поиске путей продвижения своей любимой музыки в России исполнителя, желание делиться новостями было заложено в нас с самых древних времен, и уже несколько тысячелетий назад, задолго до голубиной почты, был изобретен своеобразный телефон — барабан джембе. С его помощью отдельные сигналы можно было передавать на расстояние до 50 км, но, конечно, с современными технологиями 5G это не сравнится.

Теперь же, благодаря скоростной связи и новейшим смартфонам, есть возможность наладить коммуникации с кем угодно даже на другом конце Земли. Этой теме была посвящена первая мелодия.

Петр Главатских, мультиперкуссионист: Вторая мелодия — мои впечатления от топовых и технологичных смартфонов флагманской линейки ZTE Axon. В древней Африке был другой интересный инструмент — маримба. Нам ее звук знаком. Мы слышим ее, когда приходит СМС, электронная почта, на вокзалах, в метро, так что маримба скорее ассоциируется с современностью, чем с древней Африкой. Также были использованы и своеобразные беседы в африканских племенах, когда человек задавал тот или иной вопрос, а шаман отвечал ему, играя на инструменте.

Третья мелодия посвящена яркой и жизнелюбивой молодежи, которая живет на пике трендов.

Ролик с процессом создания мелодий с комментариями самого Петра посмотрели уже более 300 тысяч раз.

Петр Главатских с увлечением рассуждает о том, что в наши дни искусство перестало быть уделом избранных.

Петр Главатских, мультиперкуссионист: Еще каких-то 500 лет назад, чтобы получить свой портрет, вам пришлось бы выдержать 6−7 долгих сессий. А сегодня нажатием одного пальца вы получаете 2−3 снимка и через несколько секунд их видят уже все. С музыкой точно так же. Каких-то пять лет назад при просвещенной Европе вы могли услышать ее лишь при королевском дворе или в церкви. Сегодня каждый имеет свой концертный зал прямо у себя в кармане и может просыпаться под звуки древних инструментов в мире современных технологий.

Музыка нас связала

Получив три авторских мелодии, ZTE представила их во «ВКонтакте», предложив на конкурсной основе дать композициям названия.

Многие участники конкурса говорили о том, что первая мелодия ассоциировалась у них с джунглями, вторая — с дождем, а третья манила в галактические дали. В результате жюри, в состав которого вошел и сам композитор, выбрало следующие варианты:

Мелодия № 1 с легкой руки Арсена Шахбанова получила название «Каскад», а он, в свою очередь, — отличную новинку — смартфон ZTE Axon 9 Pro.

Мелодия № 2 за нежное имя «Первоцвет» принесла автору идеи Валентине Протасюк смартфон ZTE Blade V10.

Мелодия № 3 была названа «Галактика». «Космос — это первое, что я представил, когда начал прослушивание», — написал Владислав Владимиров, который был вознагражден за живое воображение смартфоном ZTE Axon 9 Pro.

С помощью конкурса команда ZTE привлекла внимание аудитории к творчеству Петра Главатских, а выбранные названия стали официальными для мелодий ZTE в России. Не исключено, что эта акция получит свое продолжение — уже в исполнении иных мистических, загадочных, древних музыкальных инструментов, чье звучание так освежает чувства современных слушателей, давно оторвавшихся от корней и теперь вновь обретающих гармонию единения с необъятным миром благодаря магии звука.

Что это будет — сантур, мбира, габонская лира? Пока предсказать трудно, и тем интереснее продолжение этой истории.

Состав творческой группы:

ZTE Devices Россия:

Галина Аникина — Marketing Director ZTE Devices Russia

Анна Халтурина — Senior Brand Manager ZTE Devices Russia

Mediaplus Digital (входит в Mediaplus Group ):

Ольга Голубина — Digital director | CEO MP Digital

Вячеслав Митягин — Senior digital media manager

Константин Подкутов — Targeted Advertising Manager

Carrot blogging agency:

Анна Бушля — старший менеджер проектов

Анастасия Жемчужникова — менеджер проектов

Максим Улаханов — руководитель клиентской группы

Rabbit Digital Agency:

Елизавета Клещёва — менеджер проектов

Лидия Емельянова — старший менеджер проектов