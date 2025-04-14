«Зорка» и «Ситидрайв»: эффективное привлечение пользователей с низким CAC

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» привлек новых пользователей с помощью платформы Liftoff, удержав стоимость привлечения (CAC) в рамках KPI и увеличив количество первых поездок. Интеграция с Vungle и фокус на iOS-аудиторию обеспечили высокую вовлеченность пользователей. Команда агентства «Зорка» поделилась с Sostav результатами сотрудничества.

Задача

Клиент — каршеринг-сервис «Ситидрайв» — заинтересован получить новых пользователей, которые совершат первую поездку, при достаточно жестких рамках по стоимости привлечения. Для этого были доступны только self-served источники, без подключения affiliate-каналов.

Challenges

Основной KPI — удержать CAC в пределах юнит-экономики клиента и планомерное его снижение на 20−30% в среднем по году в каждый из сезонов активности. Клиент уже протестировал множество источников, поэтому важно было найти новые, которые раньше не использовались, но при этом могли бы обеспечить низкий CAC. Ориентиром были показатели, которых обычно удается достичь на self-served площадках, также юнит-экономика клиента.

Решение

Клиент активно использовал DSP источники с программатик аукционом по CPM и позитивно относился к атрибуции по показам. Вместо того чтобы менять рабочий подход, было решено внести немного вариативности, подключив источник, который еще не был использован. Liftoff стал оптимальным выбором, предлагая нужные характеристики для достижения целей по CAC.

Результаты

Возьмем для анализа период работы с сентября по октябрь 2024 года. Источник был подключен только для iOS, так как большая часть активной аудитории клиента использует эту операционную систему.

Установки: 23 823.

Прирост первых поездок: 17,3%.

CAC: В рамках KPI.

Процент «долетов» по первым поездкам в течение 30 дней составил 25%, что подтверждает высокую вовлеченность и лояльность пользователей. Процент фрода был минимален — всего 0,97%, что демонстрирует качество привлекаемого трафика.

Эти данные подчеркивают успешность работы с платформой, обеспечившей не только высокий показатель конверсии, но и отличное соотношение затрат и результатов в условиях высокой конкуренции на рынке мобильного каршеринга.

Vungle

Одним из ключевых преимуществ платформы является возможность подключения Vungle — одной из крупных рекламных платформ для мобильных приложений, которая помогает разработчикам монетизировать их приложения через видео объявления и интерактивные форматы. Vungle использует алгоритмы, основанные на данных, для таргетирования пользователей, что позволяет показывать рекламу только вовлеченным пользователям, обеспечивая эффективность и рентабельность рекламы.

После двух месяцев работы и настройки кампаний мы использовали накопленную статистику для запуска Vungle с учетом уже оптимизированной аудитории. Такой подход позволил сразу начать показывать отличные результаты, так как реклама на Vungle использовала все наработанные данные. Благодаря синергии между платформами, мы смогли настроить кампании и получить высокие результаты с минимальными усилиями.

Выводы

Работа с Liftoff позволила «Ситидрайву» не только удержать CAC в рамках KPI, но и добиться высокого уровня вовлеченности пользователей. Несмотря на значительные вложения, качество и объем трафика полностью оправдали такие затраты. Оптимизированная стратегия обеспечила рост числа первых поездок, а подключение Vungle дало дополнительный прирост эффективности. Этот кейс подтверждает, что при правильно выбранной стратегии и управлении бюджетом Liftoff является источником трафика и инструментом для оптимизации юнит-экономики и долгосрочного роста продукта.