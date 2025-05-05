Zoom сохраняет лидерство в России среди сервисов ВКС

Zoom сохраняет лидерство у россиян по количеству мобильного трафика среди сервисов видеоконференцсвязи (ВКС). При этом объем трафика Google Meet в РФ первом квартале 2025 года вырос на 347%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные платформы «Билайн.Аналитика».

Рост показали также VK Teams (+176%) и SaluteJazz (+23%). Skype вырос на 19,7%, а «Яндекс.Телемост» — на 23%. Zoom, несмотря на лидерство, продемонстрировал снижение трафика на 3,6% год к году.

Второе место в рейтинге занимает Microsoft Teams, трафик которого увеличился на 12,4%. На третьей строчке — российский сервис «Контур.Толк», показавший уверенный рост в 70,5%.

Москва остается крупнейшим источником трафика и числа пользователей для Zoom, Teams, «Контур.Толк». Санкт-Петербург активно использует Google Meet.

Сегодня Skype от компании Microsoft официально прекратил работу. Программа существовала с 2003 года и была одним из самых популярных приложений для видеозвонков и обмена сообщениями.