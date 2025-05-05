Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.05.2025 в 15:05

Zoom сохраняет лидерство в России среди сервисов ВКС

Объем трафика Google Meet вырос почти на 350%

Zoom сохраняет лидерство у россиян по количеству мобильного трафика среди сервисов видеоконференцсвязи (ВКС). При этом объем трафика Google Meet в РФ первом квартале 2025 года вырос на 347%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные платформы «Билайн.Аналитика».

Рост показали также VK Teams (+176%) и SaluteJazz (+23%). Skype вырос на 19,7%, а «Яндекс.Телемост» — на 23%. Zoom, несмотря на лидерство, продемонстрировал снижение трафика на 3,6% год к году.

Второе место в рейтинге занимает Microsoft Teams, трафик которого увеличился на 12,4%. На третьей строчке — российский сервис «Контур.Толк», показавший уверенный рост в 70,5%.

Москва остается крупнейшим источником трафика и числа пользователей для Zoom, Teams, «Контур.Толк». Санкт-Петербург активно использует Google Meet.

Сегодня Skype от компании Microsoft официально прекратил работу. Программа существовала с 2003 года и была одним из самых популярных приложений для видеозвонков и обмена сообщениями.

Zoom ВКС
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.