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18+
10.06.2025 в 17:10

Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding

Идея дизайна строилась на образе коллекционной ценности и уважения к истории

К юбилею в 2025 году «Коммунарка» обновила дизайн этикеток конфет. Fabula Branding сохранила узнаваемых персонажей, таких как «Мишка на поляне» и «Алёнка», лишь немного переделав композицию, и добавила «золотую» половинку этикетки, подчеркнув ценность классических вкусов. Команда агентства поделилась с Sostav результатом редизайна.

Бриф

«Коммунарка» — белорусская фабрика с более чем 120-летней историей. Она остается одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Беларуси. На протяжении века фабрика производит как классические вкусы — пралине, суфле, ирис, мягкая карамель — так и экспериментальными начинками и текстурами.

К юбилею бренда в 2025 году фабрика решила переосмыслить свои культовые позиции и выпустить линейку конфет с обновленной рецептурой и оформлением. Задача Fabula Branding — разработать дизайн этикеток, сохранив узнаваемые иллюстрации.

Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding

Решение

Идея дизайна строилась на образе коллекционной ценности и уважения к истории. Было принято решение визуально разделить упаковку пополам, наделив одну из частей лаконичной золотой поверхностью, символизирующую статус юбилейной линейки. Так, под названием «Золотая коллекция» появилась линейка, подчеркивающая ценность вкуса и традиций, которые не теряют актуальности.

Команда агентства провела большую исследовательскую и креативную работу по поиску и обработке иллюстраций. В архивы дизайнеров попали переработанные с помощью нейросетей в разных стилях версии известных визуальных образов: «Мишка на поляне», «Алёнка», «Красная шапочка», «Коммунарка».

Но в итоге агентство и клиент приняли решение — сохранить исходных персонажей максимально узнаваемыми, почти нетронутыми, как символы доверия и эмоциональных связей, объединяющих людей. Были убраны лишь отдельные элементы, которые визуально перегружали композицию или мешали считыванию.

Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding Золотая коллекция конфет «Коммунарка»: юбилейный дизайн от Fabula Branding

Результат

Так появился редизайн, соединяющий ностальгию и современность в одной этикетке. Золотая коллекция не просто отдает дань истории — она переосмысливает ее, сохраняя душу бренда и добавляя праздничность.

Это пример того, как деликатное отношение к визуальному наследию и глубокий подход к дизайну превращают продукт в праздник вкуса, памяти и уважения к традиции.

Отдел маркетинга компании «Коммунарка»:

Для нас было важно, чтобы юбилейная линейка не просто выглядела красиво, а действительно вызывала эмоции — тепло, доверие, гордость. Fabula Branding удалось сохранить ту самую «Коммунарку», которая радует уже много лет, и при этом придать ей новое, торжественное звучание. Это тот случай, когда редизайн не стирает прошлое, а помогает его переосмыслить и заново полюбить.

Дмитрий Кашкан, управляющий партнер Fabula Branding:

Проект с «Коммунаркой» — это работа с национальной памятью. Мы чувствовали большую ответственность и действовали как реставраторы: осторожно, с уважением, чтобы сохранить и улучшить бренд для следующих поколений покупателей сладостей.

Fabula Branding Коммунарка
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