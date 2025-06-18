Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Лемана ПРО

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.06.2025 в 17:30

ГК «Кириллица» приобрела журнал «Компания»

Издание перезапустят до конца 2025 года

Группа компаний «Кириллица» завершила сделку по приобретению делового журнала «Компания». Бизнес-издание войдет в состав «Кириллица-медиа холдинг». Медиа получит дополнительные ресурсы для развития цифровых платформ и запуска новых проектов, сообщили Sostav в издании. В ЕГРЮЛ изменения пока не отражены.

Обновленная стратегия и концепция СМИ будут представлены до конца 2025 года. Редакционная команда «Компании» во главе с CEO проекта Мариной Сокуровой сохранит текущий состав: «Собственник высоко оценивает ее профессионализм и намерен поддерживать все ключевые направления издания».

В июне генеральным директором «Кириллица-медиа холдинга» стала член совета директоров ГК «Кириллица» Софья Яблочкина. Ранее она занимала позицию директора по маркетингу и внешним коммуникациям «Экспобанка». «Ее опыт в стратегическом управлении, digital-трансформации и продвижении брендов будет способствовать развитию холдинга, включая журнал "Компания"», — добавили в издании.

Более чем за 15 лет Софья прошла путь от PR-специалиста до топ-менеджера, начав карьеру в Совете Федерации еще в студенческие годы. Яблочкина работала в российских банках, включая «МТС Банк» и «Новикомбанк», а также возглавляла коммуникационное направление в государственной корпорации «Ростех». В ее портфолио более семи ребрендингов в России и Европе, запуск в РФ формата видеорекламы на рюкзаках и медиапроекта о цифровых финансовых активах — «ПроЦФА».

компания ГК «Кириллица»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.