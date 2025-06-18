ГК «Кириллица» приобрела журнал «Компания»

Группа компаний «Кириллица» завершила сделку по приобретению делового журнала «Компания». Бизнес-издание войдет в состав «Кириллица-медиа холдинг». Медиа получит дополнительные ресурсы для развития цифровых платформ и запуска новых проектов, сообщили Sostav в издании. В ЕГРЮЛ изменения пока не отражены.

Обновленная стратегия и концепция СМИ будут представлены до конца 2025 года. Редакционная команда «Компании» во главе с CEO проекта Мариной Сокуровой сохранит текущий состав: «Собственник высоко оценивает ее профессионализм и намерен поддерживать все ключевые направления издания».

В июне генеральным директором «Кириллица-медиа холдинга» стала член совета директоров ГК «Кириллица» Софья Яблочкина. Ранее она занимала позицию директора по маркетингу и внешним коммуникациям «Экспобанка». «Ее опыт в стратегическом управлении, digital-трансформации и продвижении брендов будет способствовать развитию холдинга, включая журнал "Компания"», — добавили в издании.

Более чем за 15 лет Софья прошла путь от PR-специалиста до топ-менеджера, начав карьеру в Совете Федерации еще в студенческие годы. Яблочкина работала в российских банках, включая «МТС Банк» и «Новикомбанк», а также возглавляла коммуникационное направление в государственной корпорации «Ростех». В ее портфолио более семи ребрендингов в России и Европе, запуск в РФ формата видеорекламы на рюкзаках и медиапроекта о цифровых финансовых активах — «ПроЦФА».