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19.04.2022 в 14:20

«Живой журнал» предложил медиа завести фирменные блоги на своей платформе

Партнёрская программа поможет расширить аудиторию изданий за счёт читателей ЖЖ

Блог-платформа «Живой журнал» (ЖЖ) запустила партнёрскую программу для медиа, её цель — расширить аудиторию, транслируя их контент читателям ЖЖ. Об этом Sostav рассказали представители блог-платформы.

В ЖЖ теперь можно открыть фирменный блог издания, в котором помимо расширенной статистики и возможностей для кастомизации визуального оформления доступны редакционная поддержка и консультации по продвижению на платформе, отметили в компании.

С помощью партнёрской программы медиа могут предлагать своим читателям интерактивы, проводить опросы, собирать обратную связь с помощью современных диджитал-инструментов, подчеркнули в ЖЖ.

Принять участие в программе могут как крупные, так и небольшие тематические медиа, которые на регулярной основе создают собственный контент и имеют свой сайт. Среди первых участников программы — Woman.ru, MelFM, онлайн-кинотеатр Okko, сайт KudaGo, сервисы Tutu.ru, Bookmate и другие.

По данным Mediascope, аудитория ЖЖ в первом квартале 2022 года увеличилась на 58,7% год к году. До этого в марте, по собственным данным ресурса, почти на четверть выросло количество активных авторов в приложении ЖЖ.

Ранее состоялся релиз специальной версии приложения ЖЖ для планшетов на iOS и Android. Его интерфейс адаптирован под возможности современных устройств: оптимизирована навигация, главная страница поделена на две колонки с самыми интересными постами, отметили в компании.

Блоги Живой журнал
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