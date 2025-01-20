В Госдуме задумались о создании криптовалюты «Жириновский»

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов выступил с инициативой создания криптовалюты «Жириновский» к 80-летию со дня рождения основателя партии, политика Владимира Жириновского. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

По словам Нилова, идею он обсудил с депутатом Андреем Луговым, который сотрудничает с ассоциацией промышленного майнинга. С технической точки зрения разработка подобного цифрового актива возможна.

Ярослав Нилов подчеркнул то, как широко обсуждается криптовалюта нового президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи.

Напомним, недавно Трамп объявил о запуске мемкоина $TRUMP. Слоган шуточной валюты звучит как «Боритесь, боритесь, боритесь». Эти слова политик и бизнесмен произнес после попытки покушения на него. Эмблема $TRUMP — жест 47-го президента США с поднятой рукой.